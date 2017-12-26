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كُتّاب وآراء
بطل أنقذ ضحايا جرادة
الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:47
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - مول الحوت الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 15:05
جرادة الصامدة اكلوا لحمها ورموا عظامها...كل ساكنة جرادة على الاقل لديها شخص متوفي في الساندريات او بالسيليكوز(مرض الرئة)إما اخ او اب او جد او عم...نسبة البطالة الاعلى غي المغرب،فقر مدقع هشاشة وووو.ويأتيك "عياشا"ويقول لك هاد الناس بغاو الفتنة!!!!اين الملك من كل هذا؟؟؟؟؟؟
2 - abd الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 15:08
اللهم ارحم الشهداء والحقنا بهم سعداء تحية لهاذ الابطال هادوا هما لي خاصهم اكونو فمركز القرار لأنهم غيورين على امتالهم ما هادوك راه وكان ماكنجمعولهم لفلوس ويربحو على ضهرنا وكان قتلونا
3 - مقهور الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 15:13
لا يسعنا إلا أن نقول:حسبنا الله و نعم الوكيل إلاهي طغى الظلم و تجبر وبغى الإنسان و تكبر وإسود القلب وتحجر ما لنا سواك فانصر وتدبر.
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