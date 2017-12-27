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كُتّاب وآراء
بطائق التعريف بالعيايدة
الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 16:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - شكاية من غينيا الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:36
كون غير سيفطو لينا اخويا لي اصاوب لينا البطاقة الوطنية والجواز راه السفارة مبغاوش اصاوبو لشي مغاربة مساكن .
2 - عيسى الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 20:22
ارجوكم بقاوا تفهمونا شنوا كاين راكم دائما تحكون بشكل سياسي المتلقي ما تيفهم والوا أن الحمدلله استطيع فهم تقريباً كولشي إلا حينما يتحدث واحد ما بعيش يفهمك .ما هو الجديد في الموضوع بطاقة الوطنية راها عندنا شنوا الجديد إلكترونية مفهمناش ماذا اسنفعل بهاذه البطائق نجددها أم ماذا . لا يوجد تفسير
3 - A AMSTERDAM الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 20:28
ماكيناش شي حاجة لي كتقتلني فالمغاربة قد البروتوكول ازواق الخاوي اشنوا كاع بغيتوا ديروا بالسلامة باش تقطعوا كلكم هاذيك الشرويطة باش دوزوا كاع مكيديروها ليطلعوا القمر اوليكتشفوا دواء السرطان اوسيدا, راه هاد التصرفات لي كيديروا فحال ليكينطبق عليه كيديروا نفسهم مهمين اوهما راه والوا كن سولتيه شكون هو fbc ابقا حال عنيه افموا.
4 - MOHAMED CHERIF / FRANCE الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 20:29
الجيل الجديد هو أن تستغني عن البصم بالصباغة وتعويضها بالبصم الإكتروني ، تسليم البطاقة فورا ، والإستغناء عن تقديم الوثائق في حالة التجديد بدون أن تكون قد غيرت السكنى ،في إسبانيا تتسلم بطاقتك في أقل من دقيقة بدون تقديم أية وثيقة في تجديدها
5 - أدربال الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 22:42
أطر مدربة على إستعمال أحدث التيكنولوجيا !!
واش شفتي بعدا الناس فبلدان أخرى فين وصلات ؟
كيفاش عرفتي انها احدث تيكنولوجيا ؟
أأأأّّه
سمحلي عندك الصح
المغرب يتوفر على ألأحدث كلما تعلق الأمر بالتجسس على الناس .
وطريقة حديثة في التعامل مع المواطن !
يعني ماغديش إسبوك .
إلى كنتي بنت زوينا ماغديش إتحرشو بيك .
ماغاديش إقولو ليك سير تالغدا رغم أنك تسنيتي من 8 الصباح .
ماغاديش إسبقو عليك تاواحد يعني مابقاتش المحسوبية .
وخا إجي ولد شي واحد مول الشكارة و لا شي بارون مخدرات ولا شي واحد عندو ولو شويا النفود .
كلشي إشد الصف .
ماغاديش تدفع لوراق ... ومعها الأوراق ؟؟ قهيوة ..
يعني مابقاتش الرشوة ...
واش لي كل هاد الصفات السيئة عندو فالدم تحيدهالو انت بشهر ديال التدريب .
الله إعطينا وجهك .
حنا مغاربة و نعرف جيدا شعاب المغرب .
واش شفتي بعدا الناس فبلدان أخرى فين وصلات ؟
كيفاش عرفتي انها احدث تيكنولوجيا ؟
أأأأّّه
سمحلي عندك الصح
المغرب يتوفر على ألأحدث كلما تعلق الأمر بالتجسس على الناس .
وطريقة حديثة في التعامل مع المواطن !
يعني ماغديش إسبوك .
إلى كنتي بنت زوينا ماغديش إتحرشو بيك .
ماغاديش إقولو ليك سير تالغدا رغم أنك تسنيتي من 8 الصباح .
ماغاديش إسبقو عليك تاواحد يعني مابقاتش المحسوبية .
وخا إجي ولد شي واحد مول الشكارة و لا شي بارون مخدرات ولا شي واحد عندو ولو شويا النفود .
كلشي إشد الصف .
ماغاديش تدفع لوراق ... ومعها الأوراق ؟؟ قهيوة ..
يعني مابقاتش الرشوة ...
واش لي كل هاد الصفات السيئة عندو فالدم تحيدهالو انت بشهر ديال التدريب .
الله إعطينا وجهك .
حنا مغاربة و نعرف جيدا شعاب المغرب .
6 - marocain الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 23:45
autant d'inaugurations ont croie que c'est une usine d'où moins 4000 à 8000 salaries en fin la montagne à couché d'une souris que les improductifs ils nous parlent de l'administration électronique, l'électronique chez les pays civilisé chez nous que du Bla- Bla pour faire les cartes il faut une armada d'improductifs en plus le protocole tout le monde est responsable à la fin personnes est responsables comme dans tout nous affaires
7 - مغريبي وامريكي الجنسية الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 01:35
بغيت نعرف واش هادوك لي كيعمرو لبطائق الوطنية فالرباط واش ماعندهومش العينين ؤلا ماقرينش كنسكن فامريكا فlas vegas ؤنزلت new York تقامت علي لبطاقة ب1400 دولار,,طيارة,لوطيل,المكلة ؤزيد,,,ؤفالاخير صيفطو لي البطاقة كلها اغلاط....ملي كنعيط فالتليفون مكايجاوبوش ,,,هي ماعندي ماندير بها ؤالله مانزلت للمغرب من 1996.
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