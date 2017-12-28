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كُتّاب وآراء
رسالة خولة إلى سارق دراجتها
الخميس 28 دجنبر 2017 - 12:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
1 - خولة الخميس 28 دجنبر 2017 - 12:27
ههههههه لله يشفيك يارب أما شفار ربما ندم لله أعلم بظروفه
2 - علاء الدين الخميس 28 دجنبر 2017 - 12:38
لا حول ولا قوة الا بالله ردلها ديالا مسكينا كوكان عندي نشريلك الجديد لكن باقين عاطلين عن العمل
البلاد والو جالسين تيهتمو بالامن ملايير الدولارات تصرف في الامن بلا فائدة ولا مردودية والقطاعات الحيوية والشغل والو زيرو خدمو الناس فحال اليابان والصين ديك الساعات متحتاجوش الامن كلشي يكون خدام وعندو علاش يخاف ولكن هذا حال البلدان المتخلفة
البلاد والو جالسين تيهتمو بالامن ملايير الدولارات تصرف في الامن بلا فائدة ولا مردودية والقطاعات الحيوية والشغل والو زيرو خدمو الناس فحال اليابان والصين ديك الساعات متحتاجوش الامن كلشي يكون خدام وعندو علاش يخاف ولكن هذا حال البلدان المتخلفة
3 - الكتاني تباعي الخميس 28 دجنبر 2017 - 13:02
خولة انت رائعة في بساطتك حفظك الله ووفقك في دراستك.
4 - سام الخميس 28 دجنبر 2017 - 13:07
أحبك في الله خاولة و لك مني الف سلام و الف تحية و اعلمي أن الله سيكفيكك من من اعتدوا عليك و سيخلف لك كل ما ضاع منك انه السميع العليم
5 - لكبير الخميس 28 دجنبر 2017 - 13:23
كم انت رائعة خولة حفظك الله بما حفظ الدكر الحكيم اما سارق دراجتك فهو لا شيئ هداه الله
6 - Ali الخميس 28 دجنبر 2017 - 13:26
يا سلام
العفوية و المرح و والتسامح
أنا متأكد بأن السارق إذا استمع إلى كلامك فسيندم كثيزا،
حفظك الله يا خولة وجعل حياتك كلها ابتسامة و فرح
العفوية و المرح و والتسامح
أنا متأكد بأن السارق إذا استمع إلى كلامك فسيندم كثيزا،
حفظك الله يا خولة وجعل حياتك كلها ابتسامة و فرح
7 - رشيد الخميس 28 دجنبر 2017 - 13:34
ما شاء الله عليك يا خولة اتمنى لك مسيرة موفقة في حياتك الدراسية و مزيدا من العطاء
8 - كريم الخميس 28 دجنبر 2017 - 13:41
رب ضارة نافعة،الحمد لله رسالتها القت قبول وتجاوب اخونا السارق،هداه الله
9 - يوسسسسف الخميس 28 دجنبر 2017 - 13:48
هادا الشفار تاب واصلح ....قال الله في شأن مثل هاد الانسان '' إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا
10 - Mustapha الخميس 28 دجنبر 2017 - 13:51
Tu m’a vraiment touché par ta simplicité, tu es un morceau de sucre et un belle fille. Que dieu te protège .
11 - عبده/. الرباط الخميس 28 دجنبر 2017 - 13:58
أعدت مشاهدة الفيديو ثلاث مرات لبساطته و عفوية صاحبته ... فتبين لي باننا نحن هم المعاقون و ليست هذه الفتاة... فهي تتحدث و تبلغ افكارها احسن من الكثير منا... حفظك الله ايتها البريئة و شافاك الله ..
12 - مواكن الخميس 28 دجنبر 2017 - 14:00
اروع ما كاين هو العفوية والابتسامة. حفظك الله خولة
13 - NECTAR الخميس 28 دجنبر 2017 - 14:20
أعدت مشاهدة الفيديو ثلاث مرات لبساطته و عفوية صاحبته ... فتبين لي باننا نحن هم المعاقون و ليست هذه الفتاة... فهي تتحدث و تبلغ افكارها احسن من الكثير منا... حفظك الله ايتها البريئة و شافاك الله ..
14 - هسبريسية الخميس 28 دجنبر 2017 - 14:20
أروع فيديو لعام 2017....السارق اعاد الدراجة وفي ذلك نبل ...وخولة سامحته بابتسامة فيها عفوية ....جميل والخير باقي ...شكرا هسبريس
15 - لحنين75 الخميس 28 دجنبر 2017 - 14:27
السلام عليكم : ...باش ميعودش..!" خلاصة الفيديو !! باتسامتك الحلوة و ضحكتك لقد وجهت رسالة مشفرة مذوية لكل اللصوص ، النصابين و المرتاشين الكبار و الصغار و من يهمهم الأمر ...! اتمنى أن تصلهم الرسالة ..! نرجوا الله لهم الهداية على يدك ومن خلال هذا الفيديو...! لقد شاهدوا من يسرقون و على من ينصبون..! نقولوا لهم كفى...! " باش ميعدوش .." !! اتمنى أن تكوني قد قدمت ملفلك إلى الهيئات المعنية في تحقيق حلمك "بالجمعية الخيرية لإعانة المعوقين الضعفاء و المحتاجين ؟؟.."شكرا ياخولة "..و السلام عليكم.شكرا هسبرس.
16 - هشام الخميس 28 دجنبر 2017 - 14:29
الإخوان الله يخليكم لي عارف شي معلومات على الهاتف أو العنوان ديالها يدلني عليه الله يجازيكم بالخير
17 - ابوهيام السحيمي الخميس 28 دجنبر 2017 - 14:51
بارك الله فيك ياخولة الطيبة . واستمري في ابذال كل مافي وسعك لتحقيق ذاتك وتاكدي ان لكي مستقبلا زاهرا باذن الله.
18 - Abdeslam from usa الخميس 28 دجنبر 2017 - 14:59
السلام عليكم. خولة لا تنسي عمك عبد السلام من امريكا، سأكون مسرور جدا كل مرة اتوصل برسالة صوتية او خطية منك. سازورك لما اجي للمغرب. اما السارق، انت أخلاقك سبقت خطيئتك،،اظهر للعلن ونحن مستعدون لمساعدتك، لانه واضح انك قابل للتغيبر.
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