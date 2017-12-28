24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/12/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2912:3415:0817:3018:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. رسالة خولة إلى سارق دراجتها (5.00)

  2. "اَلْمُدِيرُ التَّرْبَوِيُّ"، اَلْحَلَقَةُ الْأَضْعَفُ دَاخِلَ الْمَنْظُومَةِ التَّرْبَوِيَّةِ (5.00)

  3. "فيسبوكيون" يوصلون أربعينيا مفقودا بعائلته (5.00)

  4. الصين تجرب استخدام الهواتف النقالة كبطاقة هوية (5.00)

  5. نقابة "ميدي1 تيفي" تدعو إلى حل مشاكل القناة (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | رسالة خولة إلى سارق دراجتها

رسالة خولة إلى سارق دراجتها

الخميس 28 دجنبر 2017 - 12:20

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - خولة الخميس 28 دجنبر 2017 - 12:27
ههههههه لله يشفيك يارب أما شفار ربما ندم لله أعلم بظروفه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
67
2 - علاء الدين الخميس 28 دجنبر 2017 - 12:38
لا حول ولا قوة الا بالله ردلها ديالا مسكينا كوكان عندي نشريلك الجديد لكن باقين عاطلين عن العمل
البلاد والو جالسين تيهتمو بالامن ملايير الدولارات تصرف في الامن بلا فائدة ولا مردودية والقطاعات الحيوية والشغل والو زيرو خدمو الناس فحال اليابان والصين ديك الساعات متحتاجوش الامن كلشي يكون خدام وعندو علاش يخاف ولكن هذا حال البلدان المتخلفة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
64
3 - الكتاني تباعي الخميس 28 دجنبر 2017 - 13:02
خولة انت رائعة في بساطتك حفظك الله ووفقك في دراستك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
65
4 - سام الخميس 28 دجنبر 2017 - 13:07
أحبك في الله خاولة و لك مني الف سلام و الف تحية و اعلمي أن الله سيكفيكك من من اعتدوا عليك و سيخلف لك كل ما ضاع منك انه السميع العليم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
61
5 - لكبير الخميس 28 دجنبر 2017 - 13:23
كم انت رائعة خولة حفظك الله بما حفظ الدكر الحكيم اما سارق دراجتك فهو لا شيئ هداه الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
6 - Ali الخميس 28 دجنبر 2017 - 13:26
يا سلام
العفوية و المرح و والتسامح
أنا متأكد بأن السارق إذا استمع إلى كلامك فسيندم كثيزا،
حفظك الله يا خولة وجعل حياتك كلها ابتسامة و فرح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
7 - رشيد الخميس 28 دجنبر 2017 - 13:34
ما شاء الله عليك يا خولة اتمنى لك مسيرة موفقة في حياتك الدراسية و مزيدا من العطاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
8 - كريم الخميس 28 دجنبر 2017 - 13:41
رب ضارة نافعة،الحمد لله رسالتها القت قبول وتجاوب اخونا السارق،هداه الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
9 - يوسسسسف الخميس 28 دجنبر 2017 - 13:48
هادا الشفار تاب واصلح ....قال الله في شأن مثل هاد الانسان ''  إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
10 - Mustapha الخميس 28 دجنبر 2017 - 13:51
Tu m’a vraiment touché par ta simplicité, tu es un morceau de sucre et un belle fille. Que dieu te protège .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
11 - عبده/. الرباط الخميس 28 دجنبر 2017 - 13:58
أعدت مشاهدة الفيديو ثلاث مرات لبساطته و عفوية صاحبته ... فتبين لي باننا نحن هم المعاقون و ليست هذه الفتاة... فهي تتحدث و تبلغ افكارها احسن من الكثير منا... حفظك الله ايتها البريئة و شافاك الله ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
12 - مواكن الخميس 28 دجنبر 2017 - 14:00
اروع ما كاين هو العفوية والابتسامة. حفظك الله خولة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - NECTAR الخميس 28 دجنبر 2017 - 14:20
أعدت مشاهدة الفيديو ثلاث مرات لبساطته و عفوية صاحبته ... فتبين لي باننا نحن هم المعاقون و ليست هذه الفتاة... فهي تتحدث و تبلغ افكارها احسن من الكثير منا... حفظك الله ايتها البريئة و شافاك الله ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - هسبريسية الخميس 28 دجنبر 2017 - 14:20
أروع فيديو لعام 2017....السارق اعاد الدراجة وفي ذلك نبل ...وخولة سامحته بابتسامة فيها عفوية ....جميل والخير باقي ...شكرا هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - لحنين75 الخميس 28 دجنبر 2017 - 14:27
السلام عليكم : ...باش ميعودش..!" خلاصة الفيديو !! باتسامتك الحلوة و ضحكتك لقد وجهت رسالة مشفرة مذوية لكل اللصوص ، النصابين و المرتاشين الكبار و الصغار و من يهمهم الأمر ...! اتمنى أن تصلهم الرسالة ..! نرجوا الله لهم الهداية على يدك ومن خلال هذا الفيديو...! لقد شاهدوا من يسرقون و على من ينصبون..! نقولوا لهم كفى...! " باش ميعدوش .." !! اتمنى أن تكوني قد قدمت ملفلك إلى الهيئات المعنية في تحقيق حلمك "بالجمعية الخيرية لإعانة المعوقين الضعفاء و المحتاجين ؟؟.."شكرا ياخولة "..و السلام عليكم.شكرا هسبرس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - هشام الخميس 28 دجنبر 2017 - 14:29
الإخوان الله يخليكم لي عارف شي معلومات على الهاتف أو العنوان ديالها يدلني عليه الله يجازيكم بالخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - ابوهيام السحيمي الخميس 28 دجنبر 2017 - 14:51
بارك الله فيك ياخولة الطيبة . واستمري في ابذال كل مافي وسعك لتحقيق ذاتك وتاكدي ان لكي مستقبلا زاهرا باذن الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - Abdeslam from usa الخميس 28 دجنبر 2017 - 14:59
السلام عليكم. خولة لا تنسي عمك عبد السلام من امريكا، سأكون مسرور جدا كل مرة اتوصل برسالة صوتية او خطية منك. سازورك لما اجي للمغرب. اما السارق، انت أخلاقك سبقت خطيئتك،،اظهر للعلن ونحن مستعدون لمساعدتك، لانه واضح انك قابل للتغيبر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.