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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | اتفاقيات بين المغرب والنيجر

اتفاقيات بين المغرب والنيجر

الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 16:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حمار السانية الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 17:31
دولة النيجر تعرف من أين تؤكل الكتف. النيجر هو المستفيد والرابح الأكبر . والمغرب هو الخاسر والغبي الأكبر. رئيس النيجر تربطه علاقة قوية مع الجزائر وسبق له أن قام بعدة زيارات للجزائر رفقة زوجته الثانية الحاملة للجنسية الجزائرية ولم يسبق له أن زار المغرب ولو مرة واحدة بالرغم من الدعوات المتكررة التي وجهت له. وهذا لاىيخفى على مسؤول كبير مثل السيد بوريطة.
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2 - مولاي أحمد الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 19:06
المغرب مطالب بتعزيز علاقاته مع جميع الدول الافريقية باستثناء الجزائر، فالعديد من الدول الافريقية ارتمت في أحضان المخابرات العسكرية الجزائرية والدمى في قصر المرادية، لكن المجهودات الجبارة لدبلوماسية بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس جعلت أغلب هذه الدول تسحب أو تجمد إعترافاتها بالجمهورية الوهمية أو على الاقل تلتزم الحياد الايجابي.
سياسة الكرسي الفارغ والقطيعة أثبتت عدم فعاليتها ونجاعتها في الحد من اختراقات أعداء الوحدة الترابية.
السيد ناصر بوريطة دبلوماسي محنك ونحن جميعا مطالبين بمؤازته في الجهود المبذولة لاستعادة المغرب لموقعه القوي داخل أجهزة الاتحاد الافريقي.
الدبلوماسية الموازية يجب تشجيعها على جميع المستويات الحزبية والبرلمانية وغيرهما ليتمكن المغرب بفضل جهود المغاربة الشرفاء من تحصين هذا البلد ضد أعدائه المتبصين وتمكينه من أن يحتل موقع الصدارة في القارة الافريقية.
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