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كُتّاب وآراء
شهادة عائلة ناجين بجرادة
الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 16:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - Ilham الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:17
يقع كل هذا في مغرب القمر الصناعي و TGV وموازين و.. إنها الفتنة بعينها
2 - أحمد الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 19:03
أيها الأغنياء أخرجوا زكاة أموالكم وادفعوها لهؤلاء الفقراء
3 - abd el haq الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 20:19
أتعرفون لماذا يرحمنا الله بالأمطار رغم موازين ورغم 2m والخمور والمخدرات والزنى .... أتعرفون لماذا ؟
رحمة بهؤلاء الضعفاء .
القلب يدوب حسرةً على المسلمين
رحمة بهؤلاء الضعفاء .
القلب يدوب حسرةً على المسلمين
4 - اطلسى الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 20:20
المغرب الشرقى عليه حصار . البرى الجوى الاقتصادى مند الاستقلال وتول حزب الاستقلال زمام الامور فى كل جانب .كفا كفا كفا .
انا لست من الشرفى .
انا لست تجانى.
لست بشاشى.
لست درقاوى
مغربى امازغى بدوى فوق مرتفعات سلسلة الاطلس رزقى عند ربى كفانى .
انا لست من الشرفى .
انا لست تجانى.
لست بشاشى.
لست درقاوى
مغربى امازغى بدوى فوق مرتفعات سلسلة الاطلس رزقى عند ربى كفانى .
5 - افران الاطلس المتوسط الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 23:02
يجب معاقبة بشدة مسؤولي هذا المنجم.لماذا لا يكون لديهم جميع الوسائل الضرورية الوسائل اللازمة لضخ المياه في حالة وجود حاجة لانقاذ ما داخل المنجم وكذلك معاقبة مسؤولي الوقاية المدنية من مفتشتهم هم الذين لم يعطوا جميع الوسائل اللازمة لعناصرهم في الجرادة.أين ذهبت أموال دافعي الضرائب؟ لماذا ثكنة رجال الاطفاء لم ترتب الكل من قبل لإنقاذ مواطني هذه المنطقة. معداتهم وفقا للشهود معيبة الأنابيب لديها تسرب الماء من جميع الاماكن
Les responsables de cette mine doivent être sévèrement punis. Pourquoi ne pas mettre les moyens nécessaire indisponibles pour secourir ces ouvriers en dangers, punir également les responsables de la protection civile depuis leur inspection qui n'ont pas met les moyens nécessaires à leurs caserne.Où est allé l'argent des contribuables? Pourquoi les pompiers de la caserne ne disposé de moyens nécessaire pour sauver les citoyens de cette région.où est leurs équipement selon des témoins leurs moyens pour intervenir sont défectueux,tout leur équipement hors usages système en panne
Les responsables de cette mine doivent être sévèrement punis. Pourquoi ne pas mettre les moyens nécessaire indisponibles pour secourir ces ouvriers en dangers, punir également les responsables de la protection civile depuis leur inspection qui n'ont pas met les moyens nécessaires à leurs caserne.Où est allé l'argent des contribuables? Pourquoi les pompiers de la caserne ne disposé de moyens nécessaire pour sauver les citoyens de cette région.où est leurs équipement selon des témoins leurs moyens pour intervenir sont défectueux,tout leur équipement hors usages système en panne
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