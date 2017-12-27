24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/12/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2812:3315:0717:2918:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. انسحاب جماعي لدفاع ومعتقلي الريف .. والنيابة: "خرق للقوانين" (5.00)

  2. تساقطات مطرية وثلجية في الأفق .. والدفء يعقب الصقيع بالمملكة (5.00)

  3. التراجع عن تحويل مدرسة إلى باعة جائلين بالبيضاء (5.00)

  4. وزارة الأسرة تعد مكاسب الحملة ضد تعنيف النساء (5.00)

  5. انتشار المتاجر الكبرى في الأحياء يضيّق الخناق على "مُول الحانوت" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | شهادة عائلة ناجين بجرادة

شهادة عائلة ناجين بجرادة

الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 16:10

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Ilham الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:17
يقع كل هذا في مغرب القمر الصناعي و TGV وموازين و.. إنها الفتنة بعينها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
80
2 - أحمد الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 19:03
أيها الأغنياء أخرجوا زكاة أموالكم وادفعوها لهؤلاء الفقراء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
64
3 - abd el haq الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 20:19
أتعرفون لماذا يرحمنا الله بالأمطار رغم موازين ورغم 2m والخمور والمخدرات والزنى .... أتعرفون لماذا ؟

رحمة بهؤلاء الضعفاء .

القلب يدوب حسرةً على المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
4 - اطلسى الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 20:20
المغرب الشرقى عليه حصار . البرى الجوى الاقتصادى مند الاستقلال وتول حزب الاستقلال زمام الامور فى كل جانب .كفا كفا كفا .
انا لست من الشرفى .
انا لست تجانى.
لست بشاشى.
لست درقاوى
مغربى امازغى بدوى فوق مرتفعات سلسلة الاطلس رزقى عند ربى كفانى .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
5 - افران الاطلس المتوسط الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 23:02
يجب معاقبة بشدة مسؤولي هذا المنجم.لماذا لا يكون لديهم جميع الوسائل الضرورية الوسائل اللازمة لضخ المياه في حالة وجود حاجة لانقاذ ما داخل المنجم وكذلك معاقبة مسؤولي الوقاية المدنية من مفتشتهم هم الذين لم يعطوا جميع الوسائل اللازمة لعناصرهم في الجرادة.أين ذهبت أموال دافعي الضرائب؟ لماذا ثكنة رجال الاطفاء لم ترتب الكل من قبل لإنقاذ مواطني هذه المنطقة. معداتهم وفقا للشهود معيبة الأنابيب لديها تسرب الماء من جميع الاماكن
Les responsables de cette mine doivent être sévèrement punis. Pourquoi ne pas mettre les moyens nécessaire indisponibles pour secourir ces ouvriers en dangers, punir également les responsables de la protection civile depuis leur inspection qui n'ont pas met les moyens nécessaires à leurs caserne.Où est allé l'argent des contribuables? Pourquoi les pompiers de la caserne ne disposé de moyens nécessaire pour sauver les citoyens de cette région.où est leurs équipement selon des témoins leurs moyens pour intervenir sont défectueux,tout leur équipement hors usages système en panne
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.