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كُتّاب وآراء
أصوات جمعويين من جرادة
الخميس 28 دجنبر 2017 - 01:17
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - ديكارطو الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 23:35
تحية لكم تناضلون تحت راية الاحرار راية المغرب ولم تخونوا الوطن وتتامرون عليه الف تحية للمغاربة الشرفاء
2 - شوف تشوف الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 23:38
الحراك الحسيمي بوجه مفحم والفارق بينهم الحسيمة منارة المتوسط وجرادة ستكون منارة العصيان بدون شك
3 - رشيد الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 23:48
كلما وقع مشكل إلا ووجدها البعض مناسبة للركوب عليها . حقيقة أن المرء لايمكن إلا أن يأسف ويترحم على رحيل الشابين لكن لاينبغي استغلال أي مشكل لإثارة البعض لقضايا وجدها مناسبة لتمريرها،...كفى من المزايدات
تعليق غير لائق
-21
4 - toujours triste الخميس 28 دجنبر 2017 - 00:10
"فلتنتظروا الأسوأ؟!" عجبا أتريدون معاملة خاصة دون غيركم من المدن، هذة ليست عدالة اجتماعية، سئمنا الانتفاضات، إذا عجزتم عن انتقاء نخبة تنصت إليكم أو مستشار يطرح مشاكلكم، أقول لكم انتظروا النوبة أو ترشحوا... أما عن التلوث و البطالة و الفساد فالكل لديه نصيب منها في المغرب لكن فلتكن لدينا أيام جميلة نعيشها... تفاهمنا
تعليق غير لائق
-23
5 - مواطن الخميس 28 دجنبر 2017 - 00:58
رحم الله الشهيدين
وفرج الله عن الباقين
يادولة الحق كوني عونا لاخواننا في جرادة ولا تبخلوا عليهم ، والله كل مسؤول يجزي امام الله.
وفرج الله عن الباقين
يادولة الحق كوني عونا لاخواننا في جرادة ولا تبخلوا عليهم ، والله كل مسؤول يجزي امام الله.
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