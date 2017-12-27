جديد محاكمة معتقلي الحراك

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كُتّاب وآراء
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الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 00:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عبدالله الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 02:02
مسرحية المعتقلين ودفاعهم غادي تخرجهوم في الحيط ، كون كانو المعتقلين اذكياء كان لهم الوقت الكافي في السجن باش يعتذرو لجميع المغاربة ولمغربهم بما قامو به من مؤامرات وطغيان ورجم اخوانهم من القوات المساعدة وشتم امهاتنا ونيتهم كانت هي تخريب البلاد وخلق الفتنة لان تعنتهم كان واضحا عندما ارادت الحكومة الجلوس معهم ومحاورتهم وتعنتو بحال الى هما شعب المختار. نحن ليس بعبيد او عايشة ، نحن نحب وطننا المغرب ونحب علمنا الذي راح من اجله اجدادنا وضحو بالغالي والنفيس ، ولكن مع الأسف باقين يتعنترون ويلعبون شيكيفارا.
هل تعرفون ما يجري في سجون العالم ، طبعا لا خودو عبرة غير من ابو غريب وغوانتانامو وقارنوه بسجن المغرب، الفرق كبير وكبير تنددون بدموقراطية الغرب وتريدون تخريب بلادنا واستعمارنا من الأعداء او ديك الساعة عاد تعرفو بحق خمسة نجوم ديال السجن ديالنا.
خليو القضاء يخدم خدمته او باراكا من المسرحيات والعرقية والله تم والله الى غادي تخرجو على هاذ البلاد.
هل تعرفون ما يجري في سجون العالم ، طبعا لا خودو عبرة غير من ابو غريب وغوانتانامو وقارنوه بسجن المغرب، الفرق كبير وكبير تنددون بدموقراطية الغرب وتريدون تخريب بلادنا واستعمارنا من الأعداء او ديك الساعة عاد تعرفو بحق خمسة نجوم ديال السجن ديالنا.
خليو القضاء يخدم خدمته او باراكا من المسرحيات والعرقية والله تم والله الى غادي تخرجو على هاذ البلاد.
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