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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | زيارة المستشارين إلى الصين

زيارة المستشارين إلى الصين

الخميس 28 دجنبر 2017 - 01:30

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1 - شوف تشوف الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 23:33
في هاته الأيام زيارة المستشارين لجرادة أولى من الصين
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2 - طالب سابق في الصين الخميس 28 دجنبر 2017 - 00:11
منذ زمان ونحن ننادي بأن يلتفت المغرب لأهمية التنين الصين، وخصوصا نحن الذين عشنا واشتغلنا بالصين لمدة من الزمن ورأينا تطور العملاق الصيني بسرعة كبيرة فاقت تطور البلدان الأوروبية، فالصين لا ترى أمامها الا أمريكا واليابان. يجب ان نعرف ان الصين لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول والسبب انها طبيعة في الصينيين أنفسهم فهم لايلقون بالا لمن حولهم، نتمنى ان تكون هناك مشاريع واقعية ويستفيد المغرب من الخبرة الصينية.
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