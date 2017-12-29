24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/12/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2912:3415:0917:3118:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. رسالة خولة إلى سارق دراجتها (5.00)

  2. اعتقالات وقوانين تُقيد حرية "صاحبة الجلالة" بالمغرب في 2017 (5.00)

  3. نشطاء "حراك جرادة" يحذرون من إشعال الفتنة في "جمعة الغضب" (5.00)

  4. "فيسبوكيون" يوصلون أربعينيا مفقودا بعائلته (5.00)

  5. نقابة "ميدي1 تيفي" تدعو إلى حل مشاكل القناة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة والاحتفال برأس السنة

مغاربة والاحتفال برأس السنة

الخميس 28 دجنبر 2017 - 23:27

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - منطقيا الخميس 28 دجنبر 2017 - 23:52
بعيدا عن الدين ومن باب المنطق عجبت للذين يحتفلون برأس السنة الجديدة وينسون البكاء على السنة الماضية التي فقدوها من سنوات عمرهم، لو فكر الناس في نهايتهم ما احتفلوا بعيد الميلاد شبانا ولا شيب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - BAY DAWI الجمعة 29 دجنبر 2017 - 00:03
لقد قدم المسلمون الكثير من التنازلات لدى المسيحيين واليهود باسم التسامح والتعايش كانسان وبشر لكن الجهة الاخرى لا تؤمن بهذا.لذا نقول اللهم ثبت قلوبنا على دينك الحق ولا تكلنا لانفسنا طرفة عين.اقول سؤال :لماذا نحتفل معهم في عيدهم ولا يابهون اصلا باعيادنا .فصدام اعدم ليلة عيد الاضحى .اجيبوا عن هذا السؤال يا من يحتفلون معهم.شعب بدون هوية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - محمد الجمعة 29 دجنبر 2017 - 00:29
وهل يسئل المسيحيين لماذا لا تحتفلون براس السنة الهجرية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - ياأمة ضحكت من جهلها الأمم الجمعة 29 دجنبر 2017 - 00:35
التقليد الأعمى هذا هو حال أغلبيتنا التي تتجرد من هويتها ومن كرامتها لتنجرف بسهولة كقطعان الأغنام لامباديء لها ولا إرادة ذاتية تحدد تصرفاتها. فيه تقلد أسيادها في كل شيء ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
5 - المجيب الجمعة 29 دجنبر 2017 - 00:37
يقول المثل: "اللي ما شاف ما حضر عرضة، كيهدر على حلاوة الرمانة لمغمضة". لو كان السؤال كالتالي: أين وكيف تحتفل براس السنة الميلادية أو كيف تحتفل براس السنة الهجرية؟؟ في كلتا الحالتين سيتاكد الجميع ان المجيبين لا يحتفلون لا بهذا ولا بذاك !! اتذكر ونحن صغارا في الفصل الثالث إبتدائي عندما طلب المعلم من كل واحد من التلاميذ ان يذكر هوايته المفضلة، فاجاب احد التلاميذ: هوايتي هي الذهاب كل آخر الاسبوع مع ابي وامي لمشاهدة عرضا مسرحيا !! ( للاشارة لم يكن في مدينتنا لا مسرح ولا هم يحزنون).
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.