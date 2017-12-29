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كُتّاب وآراء
مغاربة والاحتفال برأس السنة
الخميس 28 دجنبر 2017 - 23:27
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - منطقيا الخميس 28 دجنبر 2017 - 23:52
بعيدا عن الدين ومن باب المنطق عجبت للذين يحتفلون برأس السنة الجديدة وينسون البكاء على السنة الماضية التي فقدوها من سنوات عمرهم، لو فكر الناس في نهايتهم ما احتفلوا بعيد الميلاد شبانا ولا شيب .
2 - BAY DAWI الجمعة 29 دجنبر 2017 - 00:03
لقد قدم المسلمون الكثير من التنازلات لدى المسيحيين واليهود باسم التسامح والتعايش كانسان وبشر لكن الجهة الاخرى لا تؤمن بهذا.لذا نقول اللهم ثبت قلوبنا على دينك الحق ولا تكلنا لانفسنا طرفة عين.اقول سؤال :لماذا نحتفل معهم في عيدهم ولا يابهون اصلا باعيادنا .فصدام اعدم ليلة عيد الاضحى .اجيبوا عن هذا السؤال يا من يحتفلون معهم.شعب بدون هوية .
3 - محمد الجمعة 29 دجنبر 2017 - 00:29
وهل يسئل المسيحيين لماذا لا تحتفلون براس السنة الهجرية
4 - ياأمة ضحكت من جهلها الأمم الجمعة 29 دجنبر 2017 - 00:35
التقليد الأعمى هذا هو حال أغلبيتنا التي تتجرد من هويتها ومن كرامتها لتنجرف بسهولة كقطعان الأغنام لامباديء لها ولا إرادة ذاتية تحدد تصرفاتها. فيه تقلد أسيادها في كل شيء ....
5 - المجيب الجمعة 29 دجنبر 2017 - 00:37
يقول المثل: "اللي ما شاف ما حضر عرضة، كيهدر على حلاوة الرمانة لمغمضة". لو كان السؤال كالتالي: أين وكيف تحتفل براس السنة الميلادية أو كيف تحتفل براس السنة الهجرية؟؟ في كلتا الحالتين سيتاكد الجميع ان المجيبين لا يحتفلون لا بهذا ولا بذاك !! اتذكر ونحن صغارا في الفصل الثالث إبتدائي عندما طلب المعلم من كل واحد من التلاميذ ان يذكر هوايته المفضلة، فاجاب احد التلاميذ: هوايتي هي الذهاب كل آخر الاسبوع مع ابي وامي لمشاهدة عرضا مسرحيا !! ( للاشارة لم يكن في مدينتنا لا مسرح ولا هم يحزنون).
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