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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عن التغطية الصحية للمعاقين

عن التغطية الصحية للمعاقين

الخميس 28 دجنبر 2017 - 18:09

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - DANIEL ESPANI الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:14
كاينين بزاف ديال المعاقين في المغرب والدولة المخزنية مكتعاونهوم ولو بدرهم واحد والمشكل وهو ان الوالدين ديال هادوك المعاقين يا اما تلقاهم فقراء او من الطبقة المتوسطة المهم بحال بحال,والى عندك واحد المعاق في الدار راك بحال الى خدام على 30 ديال النفوس حيت المعاقين الله يحسن اللعون تيحتاجو بزاف
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8
2 - الله الوطن الشعب الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:42
كيتهلاو فقط في المعاقين اولاد ديال خدام الدولة واولاد ديال لي نهبو خيرات ديال الشعب اما المعاقين اولاد الفقراء والله البعظ منهم نايد فيهم الدود الله يستر وكولشي شفناه في اليوتوب بالدليل وبصوت وصورة وفي المغرب هادشي نعم في المغرب
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6
3 - مصطفى مشكور الجمعة 29 دجنبر 2017 - 00:41
المعاق في بلاد المغرب بحال اللي عايش فالحبس و اكثر لا حق لا باش يعيش آخر حاجة كتفكر فيها الدولة و الفلوس ديال البلاد كتخسر فالخاويات و كتعطى للبراني ..بلادنا بحال خبز السوق كياكلها غير البراني ..دعيناكم لله ياخذ فيكم الحق و تشربوا من كاس المرار اللي كنشربوا منه حنا المعاقين
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