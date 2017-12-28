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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | التاكسيات والتطبيقات الذكية

التاكسيات والتطبيقات الذكية

الخميس 28 دجنبر 2017 - 11:42

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - روكا الخميس 28 دجنبر 2017 - 12:05
تقنية حديثة تحتاج الى شباب متخصص يتحدث عنها شيخ مسن من ايام الحرب العالمية الثانية او ربما الأولى أمدالله في عمره وانعم عليه بتقاعد مريح ، مثل هذه الأمور تحتاج الى ابناء العصر الذين يجيدون التحدث عن هذه التقنيات ويعرفون كيف يديرونها ويتعاملون معها ، جميع الجالسين الى تلك الطاولة من الرعيل الأول ، متى نعطي الخبز لخبازه في هذه البلاد؟؟؟؟؟؟
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28
2 - فرينس الخميس 28 دجنبر 2017 - 12:12
لا تصالح مع الريع المواطن يريد تنظيم القطاع بصفة رسمية لا بحلول ترقيعية. حان الوقت للقطع مع الريع سرطان اقتصاد البلاد. فلا ولن تتقدم البلاد وسرطان الريع ما زال ينخر جسده. كفانا خطب عصما لا يصدق بها احد. ركاكة حشو اطناب لا مصداقية ولا اقناع.
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10
3 - RALEUR الخميس 28 دجنبر 2017 - 12:15
طاكسي في كازا مايوقفش ليك، ولا وقف تيسولك فين مشاي مللي تتجاوبو، هو و راسو تايقول ليك للا وخا يكون خاوي
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12
4 - ولدمدينة الخميس 28 دجنبر 2017 - 12:16
فكرة ميتا قبل ولادة ﻷنة مشكل في آساس هو هد ناس لي كي متل قطاع أكل طهر عنهم وشرب ودليل أفكار قديمة أما بنسبة لي بغي ربح على طهر سائق فعند فكرة غلطة
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5 - نارويط الفرتوشة الخميس 28 دجنبر 2017 - 13:25
وهو ف الحقيقة مزيانة، و لاكن خص بنادم إكون عندو هاتف ذكي، و تكون فيه لاكونيكسيون. ولاكن نسيتو باللي فوسط كازا مخصكش تجبد تلفون إلى كونتي فالشارع، سينو ايتيروه ليك الخوت. و الحاجة الثانية، خص التطبيق إكون ذكي بما فيه الكفاية لاشعار سائقي التاكسي بأن الزبون مغيهزو غي هاداك للي قريب منو. و الحاجة الثالتة : السياقة تحتاج إلى التركيز، و الانشغال مع التطبيق قد يؤدي إلى حوادث السير. لذا نطالب المرخصين بالقيام بتجارب أولية قبل الشروع فالاستخدام.
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5
6 - App الخميس 28 دجنبر 2017 - 13:31
دبا دخلنا عليكم باللله واش كاع الناس كيفهمو فتيليفون وفتطبيقات و التصور معايا دابا بنت واقفة مع 5 صباح بوحدها فشي طريق خاويا أوغادي تجبد التيليفون وتقلب على هاذ الطاكسي في شادها ؟؟ متلقا الطاكسي حتا يكونو لقاوها صحاب الحسنات تصدق لاهي لاتيليفون لاطاكسي
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4
7 - محمد الخميس 28 دجنبر 2017 - 13:42
سائق طاكسي سارق
سيدة مريضة تقوم بعملية تصفية الدم أخدها هذا السائق العديم الضمير من منزلها الى مركز التصفية ومعها حقيبة فيها الأدوية و ملابسها عند وصولها طلبت منه ان ينتظرها لتشتري بعض الاكل من عند البقال فتحين الفرصة و غادر بسرعة مع حقيبة المريضة
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