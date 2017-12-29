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كُتّاب وآراء
سكنفل والاحتفال برأس السنة
الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
1 - محمد الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:46
الله يعطيك الصحة اسي لحسن هكذا عرفنا الاسلام دين تسامح وتآزر مع الاخرين وليس كمن هجموا اليوم على كنيسة مصر وقتل عدد من الابرياء باسم الاسلام الذي هو بريئ منهم ومن امثالهم الذين حوارهم هو الدم والقتل
هل يقبل المسلمون ان يهاجم مجرم او متطرف مسيحي او يهودي جموع المصلين اليوم في احد شوارع اوروبا عند صلاة الجمعة بالطبع لا!
الحمد لله على نعمة الاسلام الدين السمح الذي ينتشر بما يتوفر عليه من اخلاق وقيم انسانية وليس بقتل الابرياء
هل يقبل المسلمون ان يهاجم مجرم او متطرف مسيحي او يهودي جموع المصلين اليوم في احد شوارع اوروبا عند صلاة الجمعة بالطبع لا!
الحمد لله على نعمة الاسلام الدين السمح الذي ينتشر بما يتوفر عليه من اخلاق وقيم انسانية وليس بقتل الابرياء
تعليق غير لائق
-32
2 - السوسدي بوعامر الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:56
لا افهم بعض المغاربة حقا: في كل رأس سنة ميلادية يظهرون و يعاتبون على المغربي المسلم عدم اهتمامه بعيد النصارى و يحاول اظهارهم بالمتخلفين و بالمتطرفين و بأنهم لا يعرفون الفرح و السعادة...و هذا هراء من بعض المستلبين الذين يعيشون على ظهر المغاربة في بحبوحة العيش و يسافرون و لهم الامكانيات للتبضع و الضحك و السفر...و اما غالبية الشعب المنهوكة المستغلة من طرف هؤلاء المغاربة المسلمون فهي مشغولة في ضمان الخبز القليل لا غير...ثم علاش فقط عيد النصارى؟ لم لا عيد الصينين و البوذيين و عيد النيروز الايراني و الاعياد الافريقية الاخرى و اليهودية و غيرها...لانهم مستلبون ضعاف يستصغرون انفسهم و يحتقرون ذواتهم و ليس لهم اي كبرياء و افتخار...ثم كأننا بالاسلام ولج البارحة و هو في الحقيقة دين و حضارة منذ قرون و قرون...اخيرا: لم اسمع يوما يهوديا و بوذيا او لائكيا حقيقيا يقول عن الاسلام ما يقوله هؤلاء الضعاف المهزومين بل يحترمون الاسلام و يفضلونه على المسيحية دينهم...اجل بالنسبة اليهم الاسلام اكثر تطورا من المسيحية و اليهودية و غيرها من الديانات.. انصح هؤلاء الاشباح بالتحول الى المسيحية و سيجربون..
3 - Yassine الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:03
ولد عيسى في الصيف و ليس في الانقلاب الشمسي الشتوي، هذا الوقت من السنة يتزامن مع الإحتفالات الوثنية القديمة خصوصا ميلاد الإله الشمس الذي لا يقهر و ميلاد الإله الفارسي ميثرا
فأي شخص يحب الوثنية فليشتري حلوة ربما ينال رضا إله من ماذكرت، وليحرص على المجون و شرب الخمر حتى الثمل !
فأي شخص يحب الوثنية فليشتري حلوة ربما ينال رضا إله من ماذكرت، وليحرص على المجون و شرب الخمر حتى الثمل !
4 - بلادي الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:03
الوالدة عندي الله يحفضها كتسمع لقناة محمد السادس و كتقول ليا كيعجبني نسمع لداك الفقيه لي سميتو "السكرتح" -من باب المزاح- و لكن يبدو ان الفقيه شد السكرتح ...وبدا يخلط الحابل بالنابل اخوتي في الاسلام
أقول لكم ..
كل عام ونحن لا شأن لنا بهم
كل عام ونحن لنا دين نعتز به !
كل عام ولنا قدوة حسنة نقتدي به (صلى الله عليه وسلم ) و هو عليه الصلاة لم يحتفل الا بالعيدين ...
أقول لكم ..
كل عام ونحن لا شأن لنا بهم
كل عام ونحن لنا دين نعتز به !
كل عام ولنا قدوة حسنة نقتدي به (صلى الله عليه وسلم ) و هو عليه الصلاة لم يحتفل الا بالعيدين ...
5 - علي الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:03
صدقت والله يا شيخنا الفاضل انا اعيش بدولة مسيحية لكن الحمد لله يعاملونني معاملة طيبة وايام عيد الفطر وعيد الأضحى يعطيوني عطلة دون أي مشكل كيفما قلتي نشاركهم في اعيادهم لما لا ولانفعل مايفعلون فقط.
تعليق غير لائق
-25
7 - حسن الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:15
جواب بعيد عن جوهر الموضوع ربما افتقدت الجرأة لتقول كلمة الله.
خاب ظني بك ايها الفقيه المحترم.
خاب ظني بك ايها الفقيه المحترم.
8 - NOUMRI الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:20
أحترم هدا الشخص تحدت بمنطق كلا م بالحجة و البيان الإحتفال برأس السنة ليس بالحرام فقط بعض العادات المرافقة له هي التي تتير التساؤل بالنسبة لبعض المغاربة المسلمين منها شرب الخمور و إستهلاك المخدرات أما إقتناء الحلوى و الشكلاطة و غيرها فهي مسألة عادية
تعليق غير لائق
-31
9 - الحسين بدون ايت اوجانا الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:31
انا استغرب هذه الفتوى من هذا الشيخ ويستدل باحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بتأويلها الى مراده ! الاحتفال برأس السنة عند النصارى هو ان ابن الله عندهم ولد ! فكيف نهنئ النصارى بهذا العيد هذا اولا. ثانيهذا الحديث النبوي الذي استدلت به فهو ليس احتفالا ياشيخ هذا يوم نجا في سيدنا موسى من فرعون وصامه نبينا شكرا لله بل وحزن حتى صامه اليهود فخالفهم بصيام يوم قبله اوبعده حتى لانتشبه باليهود والنصارى فما بال من يحتفل بالعيد الكفري ويشاركهم .
10 - علوف الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:35
ههههههه وباااااااز هما كحتفلوا بعيد الاضحى والفطر حنا دما تبعنهم
12 - Fatima الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:38
The Gregorian calendar is the most successful way to set dates because it is based on the sun unlike many other calendars which rely on the moon and other star alignments.
Even the Chinese and Indian with their strong and long civilizations have joined the world and use this Gregorian calendar.
And when it comes to the Chinese new year, they still celebrate it as well to keep their tradition alive.
Like the imazighen, we celebrate the Amazigh new year with couscous and seven vegetables and the 2018 new year. I see no problem with that. Only the narrow-minded and control freaks want to isolate Moroccans from the rest of humanity in order to spread their dogmatic political and idiological agenda. And we all know who they are.
So I see no problem why Morocco should stay aside and watch the world welcome the new year which we rely on day in day out.
So let's celebrate the new year 2018 with handmade chocolate and sweet patisseries. And then let's celebrate the new Amazigh later.
Even the Chinese and Indian with their strong and long civilizations have joined the world and use this Gregorian calendar.
And when it comes to the Chinese new year, they still celebrate it as well to keep their tradition alive.
Like the imazighen, we celebrate the Amazigh new year with couscous and seven vegetables and the 2018 new year. I see no problem with that. Only the narrow-minded and control freaks want to isolate Moroccans from the rest of humanity in order to spread their dogmatic political and idiological agenda. And we all know who they are.
So I see no problem why Morocco should stay aside and watch the world welcome the new year which we rely on day in day out.
So let's celebrate the new year 2018 with handmade chocolate and sweet patisseries. And then let's celebrate the new Amazigh later.
13 - الادريسي الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:41
الاحتفال براس السنة مباح شرعا .والاحتفال بعيد المولد النبوي حرام وجريمة هههههه ولكم واسع النظر!!!
14 - محمود الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:42
بالنسبة لي يبدو لي العالم الوحيد الذي يسهل الأمور و يراها بمنظورها الصحيح .اضن ان القاعدة في الاسلام هي الحلال و التحريم هو الاستثناء ما حرمه الله صراحة في القرءان شكرًا لفضيلة العالم على تنويرنا
تعليق غير لائق
-18
15 - ماشي متشدد غير حقاني الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:48
قبل مانشوف الفيديو عرفت انك غاتحلل الاحتفال براس العام بشيء من داك او داك
لانه من البديهي انك غاتخاف على منصبك فوزارة الاوقاف وهذا شيء عادي جدا
لانه من البديهي انك غاتخاف على منصبك فوزارة الاوقاف وهذا شيء عادي جدا
16 - امين الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:49
غاقول لي يا استاذ الله اجازيك واش هادشي لي قلتي دبا فيه دليل على الاحتفال انه يجوز شرعا هذا من جهة.من جهة اخرى حتى لو افترضنا جدلا انه يجوز شرعا اليس من باب اولى مخالفة النصارى واليهود.وحاجة اخرى واش نت افقه من السلف من ابوبكر وعمر وعثمان وعلي ......ونت نازل.هذا بلا من نهضرو على انه 99.99%من النصارى لايدينون ولايعتقدون بالدين.يعني مابقاو يطلق عليهم حتى نصارى ولا اهل كتاب.كلام كثير ولكن المكان لايسع يا استاذ.ايام المسلمين كاملها ولا ايام لعب ولهو واحتفالات على مدار العام.ولات عندنا عقد الاحتفالات.اه اه من لي بسلمان يعيد لنا مجدا اضعناه
17 - بالحسن الرباطي الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:50
يا شيخ اسكنفل ألا تعلم أن من تشبه بقوم فهو منهم (حديث رسول اللَّه) هل النصارى يعترفون بنبينا محمد اتقى الله.
18 - bbe الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:54
لاحول ولا قوة الا بالله يبدوا ان الأمور اختلطت على البعض .
20 - مسلم الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:56
أرى في كلام سكنفل التناقض فهو يقول أن لانحتفل معهم ورجع يبرر الاحتفال بالأمثلة بالدول العربية الأخرى والهدايا نريد جواب واحد وقطعي ياسيد إن كنت فعلا أهلا للعلم والفتوى وشكرا
21 - الحـــــ عبد الله ــــاج الجمعة 29 دجنبر 2017 - 14:02
رأي يحترم
لكن هناك من يضن بأنه يفقه الإسلام اكثر من الفقهاء
وهناك من لا يعرف اي شيئ عن الإسلام لكنه متأثر بفتاوى مستوردة عبر الأثير من شيوخ الإرهاب المتزمتين الذين لا علاقة لهم بواقعنا المغربي ولا بثقافتنا ولا بعاداتنا ولا بتاريخنا واختلافنا عن باقي أعراب الشرق ألأوسخ ويحاول إسقاطها علينا، وهذه الفئة الضالة هي التي تعتبر اي احتفال والسينما والموسيقى والرقص وكل ما يبعث على البهجة والفرحة والسرور حرام
يعني يريدون اعتقال الناس في خلوات ليصلوا ويبكوا فيها على ألحان ما يجودونه من القرآن وما يفتون به لتأطير حياتنا والتحكم فيها إلى درجة تبولنا حيت لن يتردد احدهم ان يقول لك كان الصحابي الفلاني حينما يريد ان حتى التبول متحكم في طريقته و.. لا لشي سوى أن أبي هريرية نقل عن فلا عن علان ان رسول الله (صلعم) قال إذا أردتم كذا فافعلوا كذا..!
لا
الي باغي يحتافل ويقصر ويسكر ويشطح أو... شغلو هاداك ولا يعنيك أمره البتة
والي باغي جهنم راه عارف طريقها
والي باغي الجنة راه عارف طريها أيضا
وماشي انت ولا غيرك الي غادي تفتي على الناس الي خلقهم الله أحرار نمط عيشهم او تنتقد أفعالهم إذا كانت تتعارض مع الدين
لكن هناك من يضن بأنه يفقه الإسلام اكثر من الفقهاء
وهناك من لا يعرف اي شيئ عن الإسلام لكنه متأثر بفتاوى مستوردة عبر الأثير من شيوخ الإرهاب المتزمتين الذين لا علاقة لهم بواقعنا المغربي ولا بثقافتنا ولا بعاداتنا ولا بتاريخنا واختلافنا عن باقي أعراب الشرق ألأوسخ ويحاول إسقاطها علينا، وهذه الفئة الضالة هي التي تعتبر اي احتفال والسينما والموسيقى والرقص وكل ما يبعث على البهجة والفرحة والسرور حرام
يعني يريدون اعتقال الناس في خلوات ليصلوا ويبكوا فيها على ألحان ما يجودونه من القرآن وما يفتون به لتأطير حياتنا والتحكم فيها إلى درجة تبولنا حيت لن يتردد احدهم ان يقول لك كان الصحابي الفلاني حينما يريد ان حتى التبول متحكم في طريقته و.. لا لشي سوى أن أبي هريرية نقل عن فلا عن علان ان رسول الله (صلعم) قال إذا أردتم كذا فافعلوا كذا..!
لا
الي باغي يحتافل ويقصر ويسكر ويشطح أو... شغلو هاداك ولا يعنيك أمره البتة
والي باغي جهنم راه عارف طريقها
والي باغي الجنة راه عارف طريها أيضا
وماشي انت ولا غيرك الي غادي تفتي على الناس الي خلقهم الله أحرار نمط عيشهم او تنتقد أفعالهم إذا كانت تتعارض مع الدين
22 - سنة سعيدة يا سكنفل الجمعة 29 دجنبر 2017 - 14:08
وااااااااااسي اسكتفل واااااااتقي الله في نفسك وفي غيرك إنك مسؤوووووول يوم القيامة عما تفتي به ...راك غير تدخل وتخرج في الهدرة ...دبا غير اشرح لينا مزياااااااان واش راس السنة الميﻻدية واش انشطحوا فيها وﻻ نصوموا...وﻻ قول بالنهار نصوموا وباليل نشطحوا ..؟؟؟؟؟؟ !!!!!!!!...........
23 - مواطن من إسبانيا الجمعة 29 دجنبر 2017 - 14:15
الله يغفر ليك آسي لحسن ويسماح عليك أصافي وليتو كتوصلو كلام الله كيف بغيتو باش ترضيو النصارا واليهود ولي كيتباعهم
24 - ali الجمعة 29 دجنبر 2017 - 14:30
اضن ان الكلام واضح . وما حرم مكتوب في القرءان وواضح وضوح الشمس. كلامك معقول .
اما اللدين يريدون تحريم ما لم يحرمه الله ولم يدكره في كتابه ماهم الا اناس ضعيفي العلم والشخصية .
انشري هسبرس
اما اللدين يريدون تحريم ما لم يحرمه الله ولم يدكره في كتابه ماهم الا اناس ضعيفي العلم والشخصية .
انشري هسبرس
25 - ماريا الجمعة 29 دجنبر 2017 - 14:34
أيها الفقيه .ماذا تقول في قول الله تعالى "ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقوناليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ....."
وماذا تقول في قوله تعالى "وماذا تقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق "من تشبه بقوم فهو منهم "
لماذا تقرأ على مدار العام " قل هو الله احد ونحتفل بعيد من قالوا"أن لله ولدا"
فلا يجوز إقامة حفلات او السهر الصاخب او حضور الاحتفالات
. هناك من يقول من باب التسامح. فالتسامح لايكون في تقليد البدع والاحتفال بأعياد هم
فهي والله إهانة بسيدنا عيسى عليه السلام. ان يمارس هؤلاء المحتفلون سواء من النصارى او المسلمين الجهلة الوانا من الميوعة واللهو والخمر وووو ثم يربطونها بنبي ورسول من اولي العزممن الرسل
فهل نحن يااتباع محمد صلى الله عليه وسلم مجرد تابعين للمدنية الخرقاء الجاهلة
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يهديناجميعا للطريق الصحيح المستقيم
وماذا تقول في قوله تعالى "وماذا تقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق "من تشبه بقوم فهو منهم "
لماذا تقرأ على مدار العام " قل هو الله احد ونحتفل بعيد من قالوا"أن لله ولدا"
فلا يجوز إقامة حفلات او السهر الصاخب او حضور الاحتفالات
. هناك من يقول من باب التسامح. فالتسامح لايكون في تقليد البدع والاحتفال بأعياد هم
فهي والله إهانة بسيدنا عيسى عليه السلام. ان يمارس هؤلاء المحتفلون سواء من النصارى او المسلمين الجهلة الوانا من الميوعة واللهو والخمر وووو ثم يربطونها بنبي ورسول من اولي العزممن الرسل
فهل نحن يااتباع محمد صلى الله عليه وسلم مجرد تابعين للمدنية الخرقاء الجاهلة
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يهديناجميعا للطريق الصحيح المستقيم
26 - غيور على دينه الجمعة 29 دجنبر 2017 - 14:35
السؤال اليوم هل باسم الانفتاح نقبل كل شيء حتى عقائد الكفار
ثم هل عيسى عليه السلام ولد في هذا التاريخ ؟؟ وهل عيسى عليه السلام راض على ما يفعله هؤلاء النصارى ؟؟ وكيف نشارك هؤلاء في احتفالتهم وهم يدعون ان لله ولد ؟؟؟ زد على ذلك هل النصارى يشاركوننا في احتفالتنا الدينية حتى نشاركهم ....؟؟؟؟؟ واعيقوا خلاص
ثم هل عيسى عليه السلام ولد في هذا التاريخ ؟؟ وهل عيسى عليه السلام راض على ما يفعله هؤلاء النصارى ؟؟ وكيف نشارك هؤلاء في احتفالتهم وهم يدعون ان لله ولد ؟؟؟ زد على ذلك هل النصارى يشاركوننا في احتفالتنا الدينية حتى نشاركهم ....؟؟؟؟؟ واعيقوا خلاص
27 - قالها الطبيب الجمعة 29 دجنبر 2017 - 14:56
يحكى أن إمرأة من البادية
أخذت ابنها للمستشفى
أدخله الطبيب غرفة العمليات
وبعدها الطبيب يقول لها:
ولدك مات الله يرحمو
فصدمت ثم راحت تبكي ثم بدأ الباب ينفتح وبدأ الطبيب يحاول غلقه
ولكن الطفل تمكن من إخراج رأسه وصرخ : أنا باقي عايش أماما
لكن الأم تولت عنه وتابعت نحيبها وهي تقول نسمع لهدرتك ونخلي هدرة السي طبيب وانصرفت تبكي.
بعض الناس فقط قل
صدقت
وانتهى الأمر.
لا يبحثون لا يسألون لا يجتهدون
كجلمود صخر حطه السيل من عل.
وسنبقى إن شاء الله في نفس الدومين : الطب
حين يمرض أحدنا
تجده يسأل عن أفضل طبيب وربما شد الرحال إليه في بلد آآآخر
لا بقى فبلادك؟ مشي عند أيها طبيب ياك طب واحد؟؟؟ذ
لا حين تتعلق المسألة بصحة الإنسان
تجده يجتهد ويسأل ولا يرضى بايها طبيب؟؟؟
ولكن بالنسبة للدين
فالرويبضات مثلهم مثل الفطاحل؟؟؟
بئس ... إن كنتم.
أخذت ابنها للمستشفى
أدخله الطبيب غرفة العمليات
وبعدها الطبيب يقول لها:
ولدك مات الله يرحمو
فصدمت ثم راحت تبكي ثم بدأ الباب ينفتح وبدأ الطبيب يحاول غلقه
ولكن الطفل تمكن من إخراج رأسه وصرخ : أنا باقي عايش أماما
لكن الأم تولت عنه وتابعت نحيبها وهي تقول نسمع لهدرتك ونخلي هدرة السي طبيب وانصرفت تبكي.
بعض الناس فقط قل
صدقت
وانتهى الأمر.
لا يبحثون لا يسألون لا يجتهدون
كجلمود صخر حطه السيل من عل.
وسنبقى إن شاء الله في نفس الدومين : الطب
حين يمرض أحدنا
تجده يسأل عن أفضل طبيب وربما شد الرحال إليه في بلد آآآخر
لا بقى فبلادك؟ مشي عند أيها طبيب ياك طب واحد؟؟؟ذ
لا حين تتعلق المسألة بصحة الإنسان
تجده يجتهد ويسأل ولا يرضى بايها طبيب؟؟؟
ولكن بالنسبة للدين
فالرويبضات مثلهم مثل الفطاحل؟؟؟
بئس ... إن كنتم.
28 - المهاجر الجمعة 29 دجنبر 2017 - 15:08
لا أقول لك الا :اتقي الله في نفسك ولا تحلل ما لا يتفق مع عقيدتنا الاسلامية. غدا امام الله لا ينفعك تقربك الى النصارى واليهود . كم من القراء سينظرون الى ما قلت انه حقا ويحتفلون بعيد ميلاد المسيح ابن الله كما يعتقدون .وسيكون ذلك وبالا عليك وفِي ميزانك غدا امام خالقك
إتق الله وارجع اليه قبل فوات الاوان
إتق الله وارجع اليه قبل فوات الاوان
29 - فهموني الجمعة 29 دجنبر 2017 - 15:16
سبحان الله المغاربة كيحلوا لي بغاو ويحرمو لي بغاو حيت الليل كامل وهما يسكروا ويزنو وووو ومنين كايجي راس العام كينوضو يقولو حرام الاحتفال وعاد كيولي مسلم شكرا هسبريس
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