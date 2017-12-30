24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
30/12/2017
الأيام القادمة
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:29
|12:35
|15:09
|17:31
|18:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟
- درك "باب مليلية" يحجز أزيد من 638 هاتفا ذكيا
- المغاربة يستقبلون السنة الميلادية الجديدة بدفء أشعة الشمس
- الحكومة تصادق على مرسومي تطبيق مدونة السير
- 7 آلاف شخص يتبرعون بنخاع العظام في الصين
- أوضاع الأسرى بسجون إسرائيل تجمع وفدا فلسطينيا وقيادات مغربية
- أخنوش يزيح عثمان بنجلون من رأس لائحة فوربس لأثرياء المملكة - (154)
- مطعم يقدم لحم الكلاب لسكان فاس .. والخراطي يطالب بتطبيق الإعدام - (143)
- "البام" يخطط لنزع الجنسية عن المغاربة في المستوطنات الإسرائيلية - (75)
- مبروكي: احتجاجات جرادة دليل دخول المجتمع في "أزمة مراهقة" - (68)
- سكنفل والاحتفال برأس السنة - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
لقجع ومستقبل الكرة
الجمعة 29 دجنبر 2017 - 20:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - الزمر الجمعة 29 دجنبر 2017 - 19:50
السلام، لقجع نجح في تكوين الفريق الأول الوطني ولاكن على حساب من ، لأن في جميع المجالات هناك خاسر وراح، الخاسر هنا هي الفرق الوطنية على الأقل كثر من الفرق الوطنية تعاني من سياسة هدا الرجل الدي يعطينا الانطباع أن كل شيئ على مايرام .
وليس له الجرأة أن يتكلم على شيئ آخر لأن ليس كل الفرق تأكل اللحم يوميا بل فيهم من يأكل العدس يوميا لكي لقجع ينجح في مخططات.
وليس له الجرأة أن يتكلم على شيئ آخر لأن ليس كل الفرق تأكل اللحم يوميا بل فيهم من يأكل العدس يوميا لكي لقجع ينجح في مخططات.
2 - ahmed الجمعة 29 دجنبر 2017 - 20:12
السيد لقجع رجل المرحلة الذي اعطي الكثير.
وبخصوص وضعية الوداد
يجب أن يقوم الجمهور الودادي ممثلا في التراس الوينرز وجمعيات المحبين وقدماء الفريق بزيارة للاعبين للاستماع لهم وتحفيزهم لاخراجهم من دوامة الفشل النفسي و مرحلة الفراغ
شكرا هسبريس
وبخصوص وضعية الوداد
يجب أن يقوم الجمهور الودادي ممثلا في التراس الوينرز وجمعيات المحبين وقدماء الفريق بزيارة للاعبين للاستماع لهم وتحفيزهم لاخراجهم من دوامة الفشل النفسي و مرحلة الفراغ
شكرا هسبريس
3 - سلام الصويري الجمعة 29 دجنبر 2017 - 22:12
تأهل الفريق المغربي الذي يشتمل على كل لاعبيه نشأوا وتعلموا في الخارج مجرد شجرة تخفي غابة الفشل والإخفاق في انتاج فريق محلي من البطولة الوطنية التي تبذر عليها الملايير دون نتيجة تذكر وخصوصا الأكاديمية المعلومة يترأسها الرجل المعلوم المفرنس كثير الكلام التي تخصص لها الملايير دون فاءدة تذكر كما ان منح التكوين تعطى لرؤساء الفرق بدون اَي تكوين فتحول الاموال الى جيوب البعض . فشل رهيب وتبذير كبير يغطي عليه تأهل فريق كل لاعبيه من الخارج فما فاءدة البطولة واموال الشعب التي تصرف عليها.
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3