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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | لقجع ومستقبل الكرة

لقجع ومستقبل الكرة

الجمعة 29 دجنبر 2017 - 20:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الزمر الجمعة 29 دجنبر 2017 - 19:50
السلام، لقجع نجح في تكوين الفريق الأول الوطني ولاكن على حساب من ، لأن في جميع المجالات هناك خاسر وراح، الخاسر هنا هي الفرق الوطنية على الأقل كثر من الفرق الوطنية تعاني من سياسة هدا الرجل الدي يعطينا الانطباع أن كل شيئ على مايرام .
وليس له الجرأة أن يتكلم على شيئ آخر لأن ليس كل الفرق تأكل اللحم يوميا بل فيهم من يأكل العدس يوميا لكي لقجع ينجح في مخططات.
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-1
2 - ahmed الجمعة 29 دجنبر 2017 - 20:12
السيد لقجع رجل المرحلة الذي اعطي الكثير.

وبخصوص وضعية الوداد

يجب أن يقوم الجمهور الودادي ممثلا في التراس الوينرز وجمعيات المحبين وقدماء الفريق بزيارة للاعبين للاستماع لهم وتحفيزهم لاخراجهم من دوامة الفشل النفسي و مرحلة الفراغ

شكرا هسبريس
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3 - سلام الصويري الجمعة 29 دجنبر 2017 - 22:12
تأهل الفريق المغربي الذي يشتمل على كل لاعبيه نشأوا وتعلموا في الخارج مجرد شجرة تخفي غابة الفشل والإخفاق في انتاج فريق محلي من البطولة الوطنية التي تبذر عليها الملايير دون نتيجة تذكر وخصوصا الأكاديمية المعلومة يترأسها الرجل المعلوم المفرنس كثير الكلام التي تخصص لها الملايير دون فاءدة تذكر كما ان منح التكوين تعطى لرؤساء الفرق بدون اَي تكوين فتحول الاموال الى جيوب البعض . فشل رهيب وتبذير كبير يغطي عليه تأهل فريق كل لاعبيه من الخارج فما فاءدة البطولة واموال الشعب التي تصرف عليها.
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