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كُتّاب وآراء
عموتة وغضب جماهير الوداد
الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:37
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - amine الجمعة 29 دجنبر 2017 - 14:18
صبرا جميلا يا جمهور الوداد ، إنها فقط سحابة صيف عابرة
2 - aziz الجمعة 29 دجنبر 2017 - 14:18
شي حاجة في النادي غير مفهومة. وتحاك ضد عموتة. المشكل بدأ من اقصائيات كأس العالم للأندية. والي خرج منها النادي مستصغر وكان يمثل كل أفريقيا والعرب. ونحن بدورنا كنا نعود على الوداد البيضاوي المغربي انه سيبلي البلاء الحسن في الدورة لكن طيح بالكرة المغربية. ويستحق كل ما يمر عليه الآن من هزائم من طرف فرق حذيثة العهد. والسيد عموتة احسن ليه يقلب على فريق آخر. لأن الماضي لن يتكرر. الفريق مساخ. ولم يعد يعرف لعب الكرة. انا محب مكناسي لنادي الوداد. لكن حشمتنا. والله حتى حرام عليكم.
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