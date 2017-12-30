24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/12/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2912:3515:0917:3118:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. "كرافاطا" تحيي التراث المغربي في "بنت عمي" (5.00)

  2. "غموض الآفاق" يدفع أطرا إلى الاحتجاج بسطات (5.00)

  3. معالي الوزير الرميد.. دام لك الرضى المخزني، وبعد.. (5.00)

  4. عملية جراحية تنهي حياة نزيل في سجن العرجات 1 (5.00)

  5. فضيحة عقارية لمسؤول جماعي تصل مكتب الفتيت (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بدون عنوان: بؤساء البسمة

بدون عنوان: بؤساء البسمة

السبت 30 دجنبر 2017 - 00:00

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - anir الجمعة 29 دجنبر 2017 - 20:44
تعج ساحة جامع الفنا ب"الحلايقية" الناطقين بالأمازيغية.. هل سمعتم منهم واحدا في هذا الفيديو ؟ حتى "البؤس" تستثنى منه هذه البلاد التي اجتاحتها الثقافة الأعرابية البعيرية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-72
2 - mouka الجمعة 29 دجنبر 2017 - 21:14
جامع الفنا لايوجد فيها حتى مرحاض يليق بالسائح .
المقاهي جد متسخة.
يجب ان تكون وسط الفنا مصانع معامل وليس تطلابت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
3 - yassine الجمعة 29 دجنبر 2017 - 21:18
عشت اكتر من ست سنوات في مراكش ، اغلب الحلايقية مرتجلون و بدون اخلاق ، يعطيهم الاجانب المال بسخاء في بعض الاحيان بالقوة ، كرهت الساحة منذ ان رايت تلك الامور وشتممت رائحة بول الكوتشيات المنتنة .. امتنعت عن الذهاب الى الساحة فلم تطأها قدمي منذئذ ، لا تضهر صور النعمة على الحلايقية لان 99% من متعاطي المخدرات القمار و ما شابه ذالك ، الانسان الغبي و الامي لا يفيده ماله و لو بعد مليون سنة ضوئية ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
4 - عبدالسلام الجمعة 29 دجنبر 2017 - 21:19
سراحتا.هادو.هما.الفنون.الدين.استطاعوا.ان.يضحكون.الناس.
رغم.مايعانون.نناشد.الضمر.الحي.ووزارة.التقافة.وكل.منبيدهم.
زمام.الامور.انيلتفتوا.الى.هد.الفنانون.ديال.الصح.
اتحدا.اين.كان.انيجد.مثل.فرقت.ولاد.حمر.ولا.المسيح.ولافرقت.
مريم.لناس.الغوان.في.العالم.انهم.اصبحوا.مرءت.جامع.الفناء.
فنشري.ياهسبريس.جزاكم.الله.فيما.تعملون.والله.لايضع.اجر.من.
عمل.عملا.من.اجل.هاده.الراق.من.الفنانين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
5 - زياد الجمعة 29 دجنبر 2017 - 22:05
عار عار عار على المسؤولين والحكومة. بلاد عطات غير ل مايا و مول البندير...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
6 - زياد الجمعة 29 دجنبر 2017 - 22:11
سبحان الله حليقية تتكلم افصح من كل برلاماني الامة...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
7 - مغربي مراكشي الجمعة 29 دجنبر 2017 - 22:54
جامع الفنا تغيرت كليا ولم تصبح تلك الساحة العظيمة التي تشد الانظار، اصبحت مليءة باللصوص والمجرمين وذوو النفوس المريضة من الشواذ، ناس مراكش صرفت النظر عن زيارتها،الا القلة القليلة، الزوار من يزورونها، اصبحت مرتعا للنصب والاحتيال، ومن هاذا المنبر انصح الزوار ان ينتبهوا للزحام وعدم ترك سيما النساء وسط الاكتظاظ، لانهن صيد ثمين لاصحاب النفوس المريضة اللذين اصبحوا كالفيروسات وسط الحلقات، او مايسمى باللهجة المراكشية(السمارة).انشري ياهسبريس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
8 - حكيم السبت 30 دجنبر 2017 - 00:50
معلومة :
جامع الفنا معناها مسجد الساحة ( ساحة أو فناء المدينة).

سؤال : أين المخرجون السينمائيون ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.