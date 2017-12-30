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كُتّاب وآراء
موت الحياة في جرادة
الجمعة 29 دجنبر 2017 - 20:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
1 - تمغربيت الجمعة 29 دجنبر 2017 - 18:08
تحياتي لسكان مدينة جرادة اتمنى ان تحل جميع مشاكلكم ومشاكل جميع المغاربة الذين يعانون من الفقر والهشاشة.. لا نريد أن نرى أحد يموت في هذا البلد من أجل لقمة العيش.. العيش الكريم هو أبسط حقوقكم..
2 - صحراوي الجمعة 29 دجنبر 2017 - 18:14
يوم الجمعة يجب أن يكون يوم عطلة لابيع فيه ولاشراء تحية لناس جرادة
3 - abdo الجمعة 29 دجنبر 2017 - 18:39
فمن جبتوها ملي درتو الاضراب جبتوها فراسكوم داز النهار خاوي وخا ديرو الإضراب 10 سنين مغتصورو والو حيت المغاربة كولهوم مفسدين لا شعب ولا حكومة
تعليق غير لائق
-64
4 - مجرد رأي الجمعة 29 دجنبر 2017 - 18:49
تبارك الله . مدينة صغيرة لكن وعي وإنضباط كبير
5 - كازاوي محاييييد الجمعة 29 دجنبر 2017 - 19:15
اغلاق المتاجر . قيل بطلب النفابات والنشطاء. المهم المسيرات نجحت والإضراب وصل .الميساج وصل كذالك الى الجمبع . لكن الحل . ثم الحل يجب ان يكون لهذه المشاكل . اين النقابات والجمعيات والنشطاء. . ضعوا المشاكل المطروحة امام المسؤولين و حاولوا ايجاد الحلول . اتركوا العناد كل من موقعه . واجلسوا الى طاولة نقاش حضاري ومسؤول . لكي لا تفقد المسبرة بريقها .
6 - beeman الجمعة 29 دجنبر 2017 - 19:56
بعد مشاكل جرادة والريف و قضية القدس هل سينظمون موازين أم لهم درة رجولة للنهوض بالمستوى المعيشي لجل المغاربة! كل مشاكل المغرب من تحت راس المسؤولين من أعلى لأسفل مسؤول
7 - مغربي في الغربة الجمعة 29 دجنبر 2017 - 19:58
زعما انتم المصلحون و الحكومة هي المفسد الوحيد
شكون تيغش، شكون تيعطي الرشوة، شكون تيبيع للناس لحم الكلاب، شكون تيغش في الميزان، شكون تيرمي الزبل، شكون تيكريسي،شكون تيحتل الملك العام، شكون تينصب و يحتال شكون و شكون...
الحكومة تمثل افضل تمثيل للشعب المغربي و الله ما تصلح البلاد حتى يصلح كل واحد راسو
شكون تيغش، شكون تيعطي الرشوة، شكون تيبيع للناس لحم الكلاب، شكون تيغش في الميزان، شكون تيرمي الزبل، شكون تيكريسي،شكون تيحتل الملك العام، شكون تينصب و يحتال شكون و شكون...
الحكومة تمثل افضل تمثيل للشعب المغربي و الله ما تصلح البلاد حتى يصلح كل واحد راسو
8 - yalli hanie الجمعة 29 دجنبر 2017 - 20:07
أين الجمعيات والنقابات والأحزاب والمجتمع المدني برمته ؟؟؟ الجواب : "لقد باعوا "الطرح" منذ زمن بعيد ، ويعيشون الآن وفي بحبوحة من العيش بأموال الدولة التي مصدرها أموال الشعب لا غير */*/
9 - المحتار الجمعة 29 دجنبر 2017 - 20:12
عنذما تخلت الدولة عن مناجم الفحم الحجري لجرادة، عبر مكتب الأبحاث و المساهمات المعدنية، و طبقا للقرار الحكومي اللذي يوكل لهذا المكتب ببيع كل المناجم اللتي كان له غالبية الأسهم في رأس مالها، و فتحها للاستثمار الخاص، لم يكن المسؤولون على دراية بالمشاكل اللتي يترتب عنها و خصوصا بالنسبة لمدينة بحجم سكانها. الوزارة المسؤولة لم تنتبه لهذا المشكل المستقبلي المجتمعي اللذي سيترتب عن هذه السياسة الرخيصة بذون أفكار موضوعية تهتم بالمواطن المغربي. و حتى في مكتب الأبحاث و المساهمات المعدنية، و الحالي المكتب الوطني للأبحاث و الاستثمارات المعدنية و النفطية اللذان لم يهتما مرؤوسهما بالخبرات العالمية لخبرائهم و أحتقروهم،
10 - FAROUK الجمعة 29 دجنبر 2017 - 20:17
اتمنى من تجار جرادة ان يسيروا على هذا المنوال لان في الاصل يوم الجمعة هو يوم عطلة المسلمين بدلا من يوم الاحد وما اجمل الهدوء
11 - oujdi الجمعة 29 دجنبر 2017 - 21:10
a tout ceux qui qui ne connaissent pas la region de l'oriental que la journée du vendredi est sacré tout les magasins ou autres sont fermés a non entendeur salut
12 - هدى الجمعة 29 دجنبر 2017 - 21:42
نحن شعب الكفاح والدفاع والتضامن شعب يعتز بكفاحه وشعب الفحم رجال ونسائهم مناظلات في الحياة صفا لصف ويد واحدة لا عيب في الدفاع عن الحياة وعن مستقبل أولادهم كانوا في السنوات الاولى يذهبون الى أمريكا والقرعة وايطاليا أما اليوم صعب وآباءهم كانوا شهداء الغيران السوداء للقمة العيش إن الله مع الصابرين
13 - Bern الجمعة 29 دجنبر 2017 - 21:51
بسم الله الرحمن الرحيم
نتمنى من سكان خريبكة, بوجنيبة ,واديزم الشهيدة ,ابي الجعد, تادلة لكفاف, خنيفرة, ايت سحاق, تيغاسلين ,انتم تعيشون نفس المعانات وان السماء لاتمطر ذهبا ولا فضة.
نتمنى من سكان خريبكة, بوجنيبة ,واديزم الشهيدة ,ابي الجعد, تادلة لكفاف, خنيفرة, ايت سحاق, تيغاسلين ,انتم تعيشون نفس المعانات وان السماء لاتمطر ذهبا ولا فضة.
14 - المحتار الجمعة 29 دجنبر 2017 - 22:03
تكميل لتعليق المختار من قبل :
إسأل عن المسؤول حاليا ومن قبل عن اللذي كان وراء اكتشاف أحسن منجم للذهب في المملكة المغربية. المسؤول الحكومي لن يجيبك و لن يعرف من كان وراء ذلك الإكتشاف، لأن همه هو منصبه، و لا يهتم بالخبراء في مؤسسته ليعطيهم، بفعل الممارسات و الإحتكاكات بالمجتمع العامل بالقطاع المنجمي و تصوراته العقلانية للواقع الحقيقي للتنمية الإقتصادية للوطن و الحفاظ عن البنية المجتمعية للساكنة اللتي تعيش و تنتظر مستقبلا لأبنائها بفعل مجهوداتهم لخدمة الوطن قبل هدف معيشتهم. إسألوتي رسميا لأبين لكم المغفللين أو اللذين يبحثون عن الجلالة و المال بدون أي هم إزاء هم المواطن و المواطنين. همهم العجرفة ضد من يهتم بالخير لهذا الوطن. هذه هي مصيبة الوطن......
إسأل عن المسؤول حاليا ومن قبل عن اللذي كان وراء اكتشاف أحسن منجم للذهب في المملكة المغربية. المسؤول الحكومي لن يجيبك و لن يعرف من كان وراء ذلك الإكتشاف، لأن همه هو منصبه، و لا يهتم بالخبراء في مؤسسته ليعطيهم، بفعل الممارسات و الإحتكاكات بالمجتمع العامل بالقطاع المنجمي و تصوراته العقلانية للواقع الحقيقي للتنمية الإقتصادية للوطن و الحفاظ عن البنية المجتمعية للساكنة اللتي تعيش و تنتظر مستقبلا لأبنائها بفعل مجهوداتهم لخدمة الوطن قبل هدف معيشتهم. إسألوتي رسميا لأبين لكم المغفللين أو اللذين يبحثون عن الجلالة و المال بدون أي هم إزاء هم المواطن و المواطنين. همهم العجرفة ضد من يهتم بالخير لهذا الوطن. هذه هي مصيبة الوطن......
15 - مواطن مقيم بالمغرب السبت 30 دجنبر 2017 - 00:25
برافو عليك " مغربي في الغربة " لقد ذكرت الحقيقة ... فجُلٌُ الفساد المستشري في المجتمع مصدره المواطن !
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