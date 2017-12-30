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كُتّاب وآراء
الرباط تتضامن مع جرادة
الجمعة 29 دجنبر 2017 - 22:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - بوحاطي، الجمعة 29 دجنبر 2017 - 22:23
مرة الدارالبيضاى مرة الرباط الحكام الفواا مثل هذه التجمعات الاحد وكل يذهب إلى سبيل حاله التغيير العقاب المسؤلين في ضياع وقت هذه تكون كوريا قد صنعت نصف قنبلة وخمس دبابات ومنهم من بني جلدتهم يتسارى ماغبلابو
2 - غيلان قدور الجمعة 29 دجنبر 2017 - 22:28
حذاري من الاعتماد الكلي على المقاربة الأمنية وترويج أسطوانة العام زين وكلشي بخير فهناك عشرات الحواضر وهوامش المدن مثل جرادة . يجب التغيير الشامل في الأسلوب والعلاقة والإصلاح لان الأمور تغيرت والمواطن عاق والاحباط والحرمان والحكرة وبيع الاوهام والشفوي والوعود تزيد من نازمً الوضع .والكيل بمكيالين والتناقض في التصرف والمعاملة لم تعد تخفى على المواطنين ولم يصبحوا مجرد رعايا لا ارادة لهم ولي دارها ولي كالها المخزن هي اللي كاينة لم تعد طريقة للتسيير
3 - المحتار الجمعة 29 دجنبر 2017 - 22:37
المسؤولون عن قطاع المعادن، أيام قرار الإغتناء الحكومي عن مناجم جرادة ، و اللذين كانوا يعدون خبراء في غفلة عن وزراء الحكومة و بفعل المساندة من قبل شخصيات سامية في الدولة، ما زالوا في مراتبهم، و الحكومة تطيل لإنجازاتهم. هم أصل ويل هذا الوطن من حيث لا يدري. لا أيد أن أفضحهم. لكني أشير أنني عنذ حسن ظن حامي الأمة للكشف عن غفلتهم بسبب عجرفتهم، أو بفعل ما يضنون أنهم يساندونهم بفعل تأثيرهم لعلاقتهم بالقمة. رأي فقط...
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