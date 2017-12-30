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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | سنة 2017 في دقيقتين ونصف

سنة 2017 في دقيقتين ونصف

السبت 30 دجنبر 2017 - 00:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ديكارطو السبت 30 دجنبر 2017 - 00:12
نتمنى من الله العلي القدير ان تكون سنة 2018 سنة يمن وبركات وفرج لكربات الشعب المغربي خاصة والامة الاسلامية عامة. وان ينصر المظلوم ويهلك الظالم ويشفي المرضى ويرحم الاموات وييسر امر الفقراء والمساكين
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2 - Elharrati abdelghani السبت 30 دجنبر 2017 - 00:39
,هسبريس منتهى الروعة عمل جيد يستحق كل احترام
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3 - عبدالحق السبت 30 دجنبر 2017 - 00:58
اي تفائل في سنة 2018 العربون باين من خلال الزيادات على العموم لك الله ياوطني
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