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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بابا نويل في شوارع الرباط

بابا نويل في شوارع الرباط

الجمعة 29 دجنبر 2017 - 22:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - muslim السبت 30 دجنبر 2017 - 00:29
. Why do we have Santa in Muslim country
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12
2 - إسماعيل بلحسن السبت 30 دجنبر 2017 - 00:39
غزو فكري و الله المستعان والعجب كل العجب الأباء يصورون أبناءهم مع هذا المخلوق الغريب (الشرك)قولو عنا ما شئتم هذه هي الحقيقة
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24
3 - محمد السبت 30 دجنبر 2017 - 00:42
خنونة على العكار و كأننا في سويد أو ألمانيا
الشعب واكل شرب خدام
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17
4 - harrokki السبت 30 دجنبر 2017 - 00:45
Le cocktail de la pauvreté , l'ignorance et l'analphabétisme fait des ravages !!! Le médecin fête Noël par ignorance de sa propre culture , l'analphabète fête Noël parce qu'il ne sait même pas sûr quelle planète se trouve , le pauvre fête Noël parce qu'il a besoin d'un peu de gaité pour oublier sa misère ..... et la femme qui revendique l'égalité de l'héritage francise Achoura en baba Achour
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7
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