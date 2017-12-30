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كُتّاب وآراء
مسيرة حاشدة بجرادة
الجمعة 29 دجنبر 2017 - 23:13
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - flisha السبت 30 دجنبر 2017 - 00:25
la meilleure blague de 2017 lalgerie a peur douvrir les frontieres au risque que ces citoyens vont etre choque du developement du maroc
تعليق غير لائق
-14
2 - محمد السبت 30 دجنبر 2017 - 00:41
الله يقوي الدولة على هذا الجيل لي طالع لو اننا لم نفعل شئ في و قتنا فهذا الجيل لن تسكته إلا بالبحث له عن عيشة مستورة و عمل بكرامة و الا فالنهاية أصبحت و شيكة لاسف الدولة عوض البحت عن حلول واقعية لشعب فانهم يبحثون عن حلول قمعية و استفزازية و غض الطرف و لكن ليس مع هذا الجيل الذي يقول إنا عيش و نفس الوقت ميت .
العبرة بالخواتم
العبرة بالخواتم
3 - مواطن من كنفودة السبت 30 دجنبر 2017 - 00:43
تحية نضالية لكل من كنفودة و جرادة وتويسيت و لمريجة و تكافايات، ابنتم عن نضالكم السلمي و المشروع، الرامي لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة، و المتمثل في التشغيل و الصحة و فك العزلة مع ايجاد بديل اقتصادي، يبدو السبب في هذا الوضع هو نهج الأذان الصماء مع المواطنين، فمنذ 2011 ونحن نطالب بالتوظيف لحملة الاجازة الماستر و الدكتوراه ولا شيء، وهذا ما جعل اسرنا تتدمر وبالتالي نجد ان المعطلون هم من قاموا بتنوير عقول الناس من اجل النضال وكثيرا ما بحت حناجرنا من اجل حقنا في الادماج ولكن المخزن يحصد ما زرع، المرجو عدم وضع حلول ترقيعية بل لابد من حلول ناجحة
4 - ESCANDINAVIA السبت 30 دجنبر 2017 - 00:44
الدول لي كيحكمو فيها الدكتاتوريين والنهابين راه ماعمرهوم يزيدو القدام ابدا وابدا وابدا,والمغرب مازال كتحكم فيه فرنسا احب من احب وكره من كره وسمحولي على هاد الهدرة
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