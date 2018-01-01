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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أم تشكو اغتصاب ابنتها

أم تشكو اغتصاب ابنتها

الاثنين 01 يناير 2018 - 12:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن الاثنين 01 يناير 2018 - 13:22
ان.الستت.ملايين.التي.دكرة.اخته.كانت.غادا.تعيطيك.
تعطات.لجيها.خرا.وشترو.بها.الضلم.يجب.التعميق.في.النازلة.
واعطاء.الحق.اللام.وبنتها.التي.قالت.ان.عندها.الله.وانتم.عندكوم.
الفلوس.يجب.البحث.كم.جريمت.خلصوا.علها.ليبق.المجرم.
طليق.حرا.
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2 - farid الاثنين 01 يناير 2018 - 13:25
السي الحموشي هاد الشي داخل في نطاق العمل ديالك... كل من يتجرأ على مساعدة الظالمين مثل هاد النوع من المجرمين ومن وراءهم يجب إقالته فورا من منصبه وتعويضه بأناس فيهم ولو القليل من الإنسانية.
ولماذا المسطرات القانونية و البيروقراطية تقف أمام كل من يطالب بحقه ممن يجب أن يحميه ويدافع عنه?
الضرر الملحق بالطفله لا يعوض بتمن... متى ستكون لديها أسره وتكون هي كذلك ربه بيت في مجتمع طالما يقيم فيه الذكور علاقات غير شرعية وعندما يبلغون الزواج يريدون ( وحدة باقا بيميكتها ).
وتحية للأمن المغربي ولهسبريس ...
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