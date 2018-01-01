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كُتّاب وآراء
سكن غير لائق بسيدي مومن
الاثنين 01 يناير 2018 - 19:21
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
1 - السلام الاثنين 01 يناير 2018 - 19:41
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
أين هي الدولة من كل هذا. من المسؤول عن عدم إعطاء هؤلاء المغاربة حقوقهم في السكن الكريم.
اتقوا الله في إخوانكم.
أين هي الدولة من كل هذا. من المسؤول عن عدم إعطاء هؤلاء المغاربة حقوقهم في السكن الكريم.
اتقوا الله في إخوانكم.
2 - مغربي حر من بلجيكا الاثنين 01 يناير 2018 - 19:44
هذا هو الوجه الحقيقي للمغرب.طبقة تعيش في القصور وعلى الأقل 70% تعيش قي القبور.
3 - harrokki الاثنين 01 يناير 2018 - 20:00
15 à 25% de marocain n'ont pas un logement digne, 7 millions de marocains vivent avec moins de 2$ par jour ,37% de marocains n'ont pas accès aux soins , 70 % de marocains analphabètes .....tenez vous bien la personne la plus riche au monde est marocaine !! Paraît il que le Maroc appartient à tous les marocains venez on le partage à part égale et j'irai vivre sur Mars si ça me chante
4 - محماد مول الحانوت الاثنين 01 يناير 2018 - 20:04
الى كل من شاهد هذا الفيديو وحال هؤلاء المسنين الذين يعانون من قساوة البرد والطببعة وافتقاد العيش الكريم نقول يجب ان تكون تدخلاتكم في هذه المواضيع الانسانية لمواطنين مع المعاناة القاسية وليس التدخلات بين الشد الجدب في مواضيع اقل اهمية من هذه المأساة. وعلى السلطات الاقليمية التدخل عاجلا لايواء هؤلاء المسنين الذين يعانون من قلة اليد والفقر والهشاشة . وعلى الميسورين واغنياء البلاد ان ينظروا بعين الرحمة والرأفة الى هؤلاء المواطنبن لايجاد حل مشاكلهم السكنية وايواءهم في مساكن تليق بالعيش الكريم. وان اي مبادرة في هذا الموضوع سيكون لها الاجر والثواب عند الله عز وجل .
5 - NJCAN الاثنين 01 يناير 2018 - 20:07
Let me remind everyone that a Saudi prince bought a paining for 500 million dollars! How many houses can he buy with 500 million dollars! This goes to show that in the Arab world, it’s never a money problem.
6 - citoyene الاثنين 01 يناير 2018 - 20:09
malgré 60% des marocains ont besoins une assistance de logement de santé de A à Z malgré la miser ont fait beaucoup d'enfants il faut gestion de la natalité est c'est une responsabilité des parents car les enfants ils demandent pas de les mettre au monde sans pouvoir les moyens de les faires vivre éduquer les loger est la responsabilité aussi de l'état il faut limiter les naissances comme fait les pays civilisés pas de travail pas logement est ont fait plein d'enfants c'est l'inconscience et l'ignorance total malheureusement l'état doivent voir la situation de ces gens abris car c(est la honte pour un pays qui dit le premier investisseur en Afrique
7 - maroc bla zwa9 الاثنين 01 يناير 2018 - 20:11
قالك المغرب اجمل بلد في العالم .المغرب اصبح بلدا يصدر تجربته الى افريقيا وهاد المسؤولين عندهم الصنطيحة قاسحة بلا حشما بلا حيا...
8 - Driss الاثنين 01 يناير 2018 - 20:18
السلام عليكم كما قال المغربي من بلجيكا هدا هو المغرب الحقيقي وليس مغرب التيجيفي ، الكعكة يتقاسمها بعض الاشخاص وباقي الشعب له الفتات ، المرأة التي تتحدث في الروبورتاج لها وجه ملائكي وتتكلم بحرقة كيف يعقل ان يقطن المغاربة في مثل هذه الأكواخ وكأنها تعود الى العصور ما قبل التاريخ
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
9 - MERCI الاثنين 01 يناير 2018 - 20:20
في بعض الاحيان اسمع بعض المحتاجين في الشارع يسالون الناس بوجه الله فوجه الله أعظم من أن يسأل به مخلوق.
10 - مواطن الاثنين 01 يناير 2018 - 20:28
كف.ينام.منيعتبر.نفسه.وزيرا.تفتخر.بهعاءلته.
دون.شك.مرى.منهنا.مرشح.ما.وتاسف.لهده.الاصوات.المنسية.
وواعدهم.كيف.تنام.يامن.يسمع.هدا.النداء.
اعلموا.ان.من.يعاني.هاده.المعانات.انه.يدعيكم.الله.قبل.نومه.
مرايك.يامن.اشترى.سيارة.باربعة.ملاير
دون.شك.مرى.منهنا.مرشح.ما.وتاسف.لهده.الاصوات.المنسية.
وواعدهم.كيف.تنام.يامن.يسمع.هدا.النداء.
اعلموا.ان.من.يعاني.هاده.المعانات.انه.يدعيكم.الله.قبل.نومه.
مرايك.يامن.اشترى.سيارة.باربعة.ملاير
11 - ابن سوس المغربي الاثنين 01 يناير 2018 - 20:39
أبناء الشعب المغربي يعيشون عيشة زفت في وطنهم و المسؤولين يدمجون جحافل المهاجرين الأفارقة الذين تركوا أوطانهم في التركيبة السكانية المغربية الواحدة حسبي الله ونعم الوكيل
12 - Moose الاثنين 01 يناير 2018 - 20:42
رجل اعمال يشتري سياره ب2.8مليون اورو
حلل وناقش.......؟
حلل وناقش.......؟
13 - مهاجر من ايطاليا الاثنين 01 يناير 2018 - 20:51
سؤال موجه الى كل المسؤولين ،
ماذا تقولون لربكم يوم لقائه ؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم !!!!
ماذا تقولون لربكم يوم لقائه ؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم !!!!
14 - من عين المكان الاثنين 01 يناير 2018 - 21:17
هدا المكان موجود في منطقة سيدي مومن القديم غير بعيد عن وسط الدار البيضاء وهي منطقة جد مهمشة وتنتظر التفاتة من المسؤوليين عن الشأن العام وخاصة أنها المنطقة الوحيدة في الدار البيضاء بدون مخطط تصميم التهيئة الدي تشرف عليه الوكالة الحضرية للدار البيضاء لكي تتخلص المنطقة والمدينة من مدن الصفيح وتفك العزلة عن الساكنة ولإزالة مثل هذه المناظر والحالات المؤلمة التي لا تشرفنا كمغاربة ...
15 - شيء غريب الاثنين 01 يناير 2018 - 23:23
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته نشكر هسبريس على تصوير هذا المشهد المألم فعلى السلطات المحلية ان تستجيب لهؤلاء المعوزين كاد الفقر أن يكون كفرا
16 - karim الثلاثاء 02 يناير 2018 - 00:06
السلام عليكم مازلوط كايجي يخطب فمزلوطة كيولدوا بزاف ديال المزاليط وفي الاخير كايطلبوا من الدولة والملك باش يعاونوهوم ماشي الضحك ديال المزاليط قاليك كل واحد كايتزاد برزقو -
17 - marocain الثلاثاء 02 يناير 2018 - 00:10
Au lieu de raconter n’importe quoi et que chacun sort des statistiques de pauvreté et critique le gouvernement chaque année , pourquoi chacun des marocains ne va spontanément aider ces gens même en apportant du pain ou des affaires que vous n’avez pas besoin ou de l’aide moral au lieu de rester devant la TV ou au terrasse de café ou sur Facebook.
Ça pourra être vos voisins ou des habitants du même quartier que vous . Vous préférez laisser des commentaires débiles que d’aller les aider .
Le problème des marocains , c’est qu’ils veulent toujours que ça soit quelqu’un d’autre qui fait mais pas eux.
L’immeuble est sale mais ce n’est pas eux mais c’est les autres habitants ou le syndic . Il y a le chômage mais ce n’est pas à cause d’eux mais c’est à cause du gouvernement.
C’est toujours les mêmes qui laissent des commentaires pessimistes qui encouragent encore plus les marocains à rien faire et ne rien créer comme opportunité de travail.
Ça pourra être vos voisins ou des habitants du même quartier que vous . Vous préférez laisser des commentaires débiles que d’aller les aider .
Le problème des marocains , c’est qu’ils veulent toujours que ça soit quelqu’un d’autre qui fait mais pas eux.
L’immeuble est sale mais ce n’est pas eux mais c’est les autres habitants ou le syndic . Il y a le chômage mais ce n’est pas à cause d’eux mais c’est à cause du gouvernement.
C’est toujours les mêmes qui laissent des commentaires pessimistes qui encouragent encore plus les marocains à rien faire et ne rien créer comme opportunité de travail.
18 - برشان حميدو الثلاثاء 02 يناير 2018 - 00:21
كل المغاربة كانوا يتعجبون من المصريين الذين يعيشون في المقابر وكان المغرب وقتها في احسن وضعية مقارنة مع ما كان هناك , وها نحن الان اصبحنا نشاهد هذا في وطننا .... لك الله يا وطني
اعطي عمريكله لمن يجيبني على سؤال واحد : لماذا الغربيون متقدمون ونحن متخلفون ؟؟؟
اعطي عمريكله لمن يجيبني على سؤال واحد : لماذا الغربيون متقدمون ونحن متخلفون ؟؟؟
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