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كُتّاب وآراء
سنة سعيدة بلغات العالم
الاثنين 01 يناير 2018 - 00:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
2 - محمد الاثنين 01 يناير 2018 - 00:05
سنة سعيدة لكل طاقم هيسبريس ومزيدا من التألق والنجاح إنشاء الله
3 - جهاد بيك الاثنين 01 يناير 2018 - 00:06
ما تمارسه يومياً سوف تتقنه بكفاءة عالية..
فعندما تمارس القلق يوميا؛ سوف تتقنه لدرجة أنك ستقلق لأتفه الأمور، وتصير (خبيرا بالقلق) تبحث في أدق تفاصيل حياتك عن أسباب لتقلق!
وعندما تمارس الغضب يوميا؛ ستغضب وبدون سبب يستدعي غضبك.
مارسوا الطمأنينة لتتقنوا السكينة والراحة...
مارسوا التفاؤل والأمل..
مارسوا الحب والسلام..
مارسوا الثقة وحسن الظن بالله في حياتكم لتنعموا بدرجة (خبراء) بالسعادة والأمان والخير وراحة البال..
سنة سعيدة 2018
فعندما تمارس القلق يوميا؛ سوف تتقنه لدرجة أنك ستقلق لأتفه الأمور، وتصير (خبيرا بالقلق) تبحث في أدق تفاصيل حياتك عن أسباب لتقلق!
وعندما تمارس الغضب يوميا؛ ستغضب وبدون سبب يستدعي غضبك.
مارسوا الطمأنينة لتتقنوا السكينة والراحة...
مارسوا التفاؤل والأمل..
مارسوا الحب والسلام..
مارسوا الثقة وحسن الظن بالله في حياتكم لتنعموا بدرجة (خبراء) بالسعادة والأمان والخير وراحة البال..
سنة سعيدة 2018
4 - سنة سعيدة الاثنين 01 يناير 2018 - 00:06
سنة سعيدة bonne année happy new year asgas ambarki 2018
5 - هشام ايت قدور ابن جرير الاثنين 01 يناير 2018 - 00:07
شكرا جزيلا وعلى الطاقم دخل عليكم السنة الجديدة بمزيد من التالق والعطاء
6 - يونس الاثنين 01 يناير 2018 - 00:07
سنة سعيدة هسبريس تعلمنا منكم الكثير نتمنى لكم التوفيق وشكرا
7 - کريم مکناس الاثنين 01 يناير 2018 - 00:07
سنة سعيدة لکل من يعمل في هذه الجريدة الممتازة شکرا
8 - ايت قدور هشام ابن جرير الاثنين 01 يناير 2018 - 00:09
شكرا جزيلا الله يدخل عليكم السنة الجديدة بالمزيد من العطاء وللطاقم بالصحة والعافية
9 - محمد الاثنين 01 يناير 2018 - 00:10
سنة سعيدة هسبريس والمغاربه كاملين
وان شاء الله تكون سنة خير على الجميع
وان شاء الله تكون سنة خير على الجميع
10 - NOUMRI الاثنين 01 يناير 2018 - 00:17
سنة سعيدة لطاقم الصحفي لجريدة هيسبريس وقرائها و كل المغاربة من طنجة العالية و الكويرة الغالية و تحية تقدير و أحترام لرجال و نساء الأمن و القوات بالمساعدة و الدرك و الجيش الساهرين على حفظ سلامة البلاد و العباد
11 - كريم الاثنين 01 يناير 2018 - 00:47
سنة سعيدة...لزوار ومثبتي هيسبريس...وكل عام الى الامام للجريدة الالكترونية رقم 1 في المغرب
12 - taib abdelhaq الاثنين 01 يناير 2018 - 00:47
Bonne année à toutes l èquipe et merci
13 - assifnwourgh الاثنين 01 يناير 2018 - 01:16
هل تعلموا أن المهنئ اﻷمازيغي اﻷول، هو فنان مقتدر أمازيغي، بازغ في السنيما اﻷمازيغية، و له باع طويل في مجال التمثيل..
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