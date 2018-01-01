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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أمن مكناس ليلة بوناني

أمن مكناس ليلة بوناني

الأحد 31 دجنبر 2017 - 19:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - السبعين الأحد 31 دجنبر 2017 - 19:42
لي عندو الصرف يتبرع ويتفرفش ولي ماعندوش بحالي يتكمش .وسنة سعيدة واختها رشيدة وتهلاو في الكبيدة
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7
2 - البودالي الأحد 31 دجنبر 2017 - 20:06
نتمنى المنطق أن شاء الله مثلا الناس تقول سنة سعيدة لو كانت كما يقولون لن تخرج ح جحافل الأمن والمراقبة ولكن ماكان باطلا يستعد له لأنه شيء فوق طاقتهم ثانيا وهادي عند اي مغربي اللي بغا أحقق الشاشة على لوقت يسأل صديق شحال في الشهر بالفطرة لأن الشهر من يحسب لكن مباشرة يركز على النصارى وتاريخهم كيسولوا شحال في الشهر كيجوبو شحال داز من عمري من تاريخ عيسى وينسى الشهر اللي مستمر يحسب ويحسب عمره والقرآن كيقولك حسبوا الحساب القمر وأخذوا العلم القمر يحسب لكم وعيسى ولجميع البشر
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-8
3 - abdelkader الأحد 31 دجنبر 2017 - 20:22
Assalamou alaicoum on est a Laval ville du Canada rien ne se passe pas de policier pas de gens qui
boivent comme des fous .On dit que le Maroc est un pays musulman normalement on doit pas avoir comme ca ni BABAHOUM NOEL ni boissons alcoolique .Ca fait mal on est loin tres tres loin
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1
4 - القدس الأحد 31 دجنبر 2017 - 20:33
كنت أضن أنهم يستعيدون و يتأهبون وكلهم تقة بالله أنه سوف ينصرهم وقد جمعو أغراضهم و أسلحتهم وودعو عائلاتهم و أولادهم وهم يقولون إنها شهادة في سبيل لله نحن ذاهبون إلى القدس يا والذي ولكن خاب ضني إنهم ذاهبون ليحمون سكارى و العراة خاب ضني
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