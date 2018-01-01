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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | استعدادات أمنية بالعاصمة

استعدادات أمنية بالعاصمة

الأحد 31 دجنبر 2017 - 21:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - نبيل الأحد 31 دجنبر 2017 - 20:35
بلد الامن و الامان.اللهم انعم علينا نعمة الامن و السلام في كل بقاع المغرب
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20
2 - فيلالي يوسف الأحد 31 دجنبر 2017 - 20:50
الله يعاونكم و الله يحفظكم و يحفظ الوطن. سيروا على بركة الله.
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20
3 - القدس الأحد 31 دجنبر 2017 - 20:55
كنت أضن أنهم يستعيدون و يتأهبون وكلهم تقة بالله أنه سوف ينصرهم وقد جمعو أغراضهم و أسلحتهم و ودعو ودموع تفيض من أعينهم عائلاتهم و أولادهم وهم يقولون إنها شهادة في سبيل لله نحن ذاهبون إلى القدس يا ولدي و الأمهات تزغرد ولكن خاب ضني إنهم ذاهبون ليحمون سكارى و العراة خاب ضني
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10
4 - ساخط على المساخيط الأحد 31 دجنبر 2017 - 20:56
رد على صاحب تعليق 1

الأمن و الأمان و السلام هو أن يكون لديك عمل و تعليم و تطبيب و حقوق و كرامة. أما الأمن الذي يدور في خيالك فهو أمن الطبقة الثرية التي بإمكانها الدوس على كرامة المستضعفين دون أن يحاسبها أحد. احتفالات بقدوم السنة الجديدة، لقد تم الاحتفال بقدوم السنة التي نودعها، كيف كانت في نظرك ؟ فضائح بالجملة، زيادات صاروخية، تدهور القدرة الشرائية، و القادم سيعجبك حتما.
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75
5 - الأنصاري الأحد 31 دجنبر 2017 - 21:08
الله إعاونهم و إكون معاهم و جميع من يسهر على أمن هذا البلد .
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14
6 - عبد الله الأحد 31 دجنبر 2017 - 21:39
الى السيد القدس
كثيرون هم يعيشون في اوهام القرون الوسطى و بجهل تام للتارخ و الوضع الحالي .
يارجل تملك اسرا ئل وسائل دمار تستطيع بها ان تمحوا بها اعدائها من على وجه الارض و انت تحلم .
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-10
7 - marocain الاثنين 01 يناير 2018 - 01:17
هادو اللي مخبيين فالكواش من البرد وجالسين كيلوحو التعليقات الخاوية اللي كينتقدو فيها رجال اﻷمن الذين يسهرون على سلامتهم ليلا ونهارا في سقيع البرد لا أفهم كيف تشتغل رؤوسهم وهل يملكون أي منطق؟؟!! ما علاقة وظيفة رجل اﻷمن الذي يؤدي مهمة معينة ومحددة بتحرير القدس؟؟!!هل إذا حررت القدس سيحكمها أمثالكم بعقليتهم السخيفة؟؟!! إذا دخل القدس مثل هؤلاء الغوغاء فعلى القدس السلام
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