24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
01/01/2018
الأيام القادمة
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:30
|12:36
|15:11
|17:33
|18:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟
- التوتر المغربي - الجزائري .. اللاحرب واللاسلم
- تسمارت يصدر روايته الأولى .. مسارات هجرة الريف وآلام البيوت
- حصان الملك يجر "اقتصاد 2017" ويداعب أحلام المغاربة بـ2018
- جمعية سلا تستعد للمنافسة على بطولة دبي الدولية
- مدرب "لاس بالماس" يرغب في الاستغناء عن طنان
تسمارت يصدر روايته الأولى .. مسارات هجرة الريف وآلام البيوت (5.00)
دبي تخطف الأنظار في احتفالية مبهرة بحلول العام الجديد 2018 (5.00)
أضرار "المفاحم العشوائية" تنذر باحتقان اجتماعي بإقليم تارودانت (5.00)
- اقتناء رجل أعمال مغربي سيارة بـ4 ملايير يحبس أنفاس "فيسبوكيين" - (211)
- "عروبة المغرب" تُشعل اتهامات جمعيات أمازيغية لمشعل بالعنصرية - (69)
- ليلة "بوناني" .. أغنياء يحتفلون بالشوكولا الفاخرة وفقراء بالبائرة - (63)
- حصان الملك يجر "اقتصاد 2017" ويداعب أحلام المغاربة بـ2018 - (48)
- إصلاح الحكومة لمنظومة الوظيفة العمومية يواجه تحدي العدالة الأجرية - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
احتفالات 2018 ببرج خليفة
الأحد 31 دجنبر 2017 - 21:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - باعمراني الأحد 31 دجنبر 2017 - 21:48
انها دبي مدينة الأحلام ....ادرس حاليا بألمانيا واتمنى العمل و العيش بالإمارات من بعد الدراسة
تعليق غير لائق
-77
2 - كريم الأحد 31 دجنبر 2017 - 21:54
روعة خرافي عاشت الأيادي الي ساهمت بهذا العمل .... دبي مدينتي المفضلة من بعد مراكش
تعليق غير لائق
-87
3 - نسرين الأحد 31 دجنبر 2017 - 22:04
Wow so nice and very beautiful ..... I love Dubai so much
تعليق غير لائق
-43
4 - اخواننا في اليمن وسوريا الأحد 31 دجنبر 2017 - 22:17
اخواننا في اليمن وسوريا يموتون جوعا وآلامارات ...... لكم التكملة
5 - texas الأحد 31 دجنبر 2017 - 22:27
انه التقليد الاعمى ،المسلمون يموتون بسبب الحروب والأمراض المزمنة، وإخواننا بالإمارات يتسابقون في تضييع المال في ما لا يرضي الله .
6 - ميساء الأحد 31 دجنبر 2017 - 22:42
الى Texas , يا أخي ما علاقة الإمارات بمشاكل المسلمين ؟ تقول المسلمون يموتون بسبب الحروب ؟ هل الإمارات هي السبب ؟! المسلمون يموتون بسبب التشدد في الدين والجماعات المتطرفة الإرهابية متل داعش وليس بسبب الإمارات .... سنة سعيدة لكل المغاربة و لطاقم هسبيريس ....كل عام وانتم بخير
تعليق غير لائق
-44
7 - نبيل الأحد 31 دجنبر 2017 - 22:45
ليس من الأخلاقيات الاحتفال برأس السنة وامة سيدالخلق ليست في أفضل حال
8 - Casaawi الأحد 31 دجنبر 2017 - 22:49
افواه المسلمين الجائعة وأجسادهم العارية في بلاد المعمور أولى بأموال الامارات من صرفها في مظاهر البدخ والترف والمرح ...ثم لتسألن يومئذ عن النعيم...
9 - Simo الأحد 31 دجنبر 2017 - 22:50
صحيح ان دبي أصبحت في زمن وجيز من ارقى المدن في العالم، دولارات البترول و كدح العمالة الآسيوية ساعدت في هذا، لكن ارى من خلال زيارتي الى هذه المدينة انها مدينة كجسد بدون روح،المظاهر الغربية تقريبا في كل مكان،لا وجود لمضاهر الثقافة العربية، المراكز التجارية التي تلهت وراء دراهمك بشكل غير عادي لم اره في اَي مكان هي التي تطغى على الساحة، تمنيت لو مدننا المغربية كانت مجهزة كدبي، فو الله لاصبحنا من الواجهات الأولى في العالم بفضل تراثنا اللامادي و ثقافتنا و الجو المعتدل الدين نتوفر عليهم.
10 - ولد زايو الأحد 31 دجنبر 2017 - 23:02
إذا كنتم تفتخرون بناطحات السحاب التي بناها لكم أسيادكم فالعالم يسخر بكم. لأن مازلتم جهلاء وكسالى شعب يستورد ويستهلك ولا ينتج بل ينتج سوى الحقد والمؤامرة ضد الشعوب العربية الحرة. فمثلا لماذا غابت راية أو علم قطر في الاستعراض الضوئي على جدران المبنى أليس قطر عضو في مجلس التعاون الخليجي؟ ؟!!
11 - العباس الحمري الأحد 31 دجنبر 2017 - 23:04
اللهم لاتحاسبنا بما يفعله السفهاء منا
على بعد كلمترات من الامارات شعب يمني جائع واطفال صنفتهم الامم المتحدة انهم يعيشون في اخطر مكان و يتضورون جوعا وامراضا و كوليرا لو تصدق ابناء خليفة بهده الاموال على اطفال اليمن لكان خيرا!!!!!!
على بعد كلمترات من الامارات شعب يمني جائع واطفال صنفتهم الامم المتحدة انهم يعيشون في اخطر مكان و يتضورون جوعا وامراضا و كوليرا لو تصدق ابناء خليفة بهده الاموال على اطفال اليمن لكان خيرا!!!!!!
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11