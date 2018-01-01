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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتفالات 2018 ببرج خليفة

احتفالات 2018 ببرج خليفة

الأحد 31 دجنبر 2017 - 21:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - باعمراني الأحد 31 دجنبر 2017 - 21:48
انها دبي مدينة الأحلام ....ادرس حاليا بألمانيا واتمنى العمل و العيش بالإمارات من بعد الدراسة
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-77
2 - كريم الأحد 31 دجنبر 2017 - 21:54
روعة خرافي عاشت الأيادي الي ساهمت بهذا العمل .... دبي مدينتي المفضلة من بعد مراكش
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-87
3 - نسرين الأحد 31 دجنبر 2017 - 22:04
Wow so nice and very beautiful ..... I love Dubai so much
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-43
4 - اخواننا في اليمن وسوريا الأحد 31 دجنبر 2017 - 22:17
اخواننا في اليمن وسوريا يموتون جوعا وآلامارات ...... لكم التكملة
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75
5 - texas الأحد 31 دجنبر 2017 - 22:27
انه التقليد الاعمى ،المسلمون يموتون بسبب الحروب والأمراض المزمنة، وإخواننا بالإمارات يتسابقون في تضييع المال في ما لا يرضي الله .
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72
6 - ميساء الأحد 31 دجنبر 2017 - 22:42
الى Texas , يا أخي ما علاقة الإمارات بمشاكل المسلمين ؟ تقول المسلمون يموتون بسبب الحروب ؟ هل الإمارات هي السبب ؟! المسلمون يموتون بسبب التشدد في الدين والجماعات المتطرفة الإرهابية متل داعش وليس بسبب الإمارات .... سنة سعيدة لكل المغاربة و لطاقم هسبيريس ....كل عام وانتم بخير
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-44
7 - نبيل الأحد 31 دجنبر 2017 - 22:45
ليس من الأخلاقيات الاحتفال برأس السنة وامة سيدالخلق ليست في أفضل حال
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43
8 - Casaawi الأحد 31 دجنبر 2017 - 22:49
افواه المسلمين الجائعة وأجسادهم العارية في بلاد المعمور أولى بأموال الامارات من صرفها في مظاهر البدخ والترف والمرح ...ثم لتسألن يومئذ عن النعيم...
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40
9 - Simo الأحد 31 دجنبر 2017 - 22:50
صحيح ان دبي أصبحت في زمن وجيز من ارقى المدن في العالم، دولارات البترول و كدح العمالة الآسيوية ساعدت في هذا، لكن ارى من خلال زيارتي الى هذه المدينة انها مدينة كجسد بدون روح،المظاهر الغربية تقريبا في كل مكان،لا وجود لمضاهر الثقافة العربية، المراكز التجارية التي تلهت وراء دراهمك بشكل غير عادي لم اره في اَي مكان هي التي تطغى على الساحة، تمنيت لو مدننا المغربية كانت مجهزة كدبي، فو الله لاصبحنا من الواجهات الأولى في العالم بفضل تراثنا اللامادي و ثقافتنا و الجو المعتدل الدين نتوفر عليهم.
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26
10 - ولد زايو الأحد 31 دجنبر 2017 - 23:02
إذا كنتم تفتخرون بناطحات السحاب التي بناها لكم أسيادكم فالعالم يسخر بكم. لأن مازلتم جهلاء وكسالى شعب يستورد ويستهلك ولا ينتج بل ينتج سوى الحقد والمؤامرة ضد الشعوب العربية الحرة. فمثلا لماذا غابت راية أو علم قطر في الاستعراض الضوئي على جدران المبنى أليس قطر عضو في مجلس التعاون الخليجي؟ ؟!!
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24
11 - العباس الحمري الأحد 31 دجنبر 2017 - 23:04
اللهم لاتحاسبنا بما يفعله السفهاء منا
على بعد كلمترات من الامارات شعب يمني جائع واطفال صنفتهم الامم المتحدة انهم يعيشون في اخطر مكان و يتضورون جوعا وامراضا و كوليرا لو تصدق ابناء خليفة بهده الاموال على اطفال اليمن لكان خيرا!!!!!!
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26
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