24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
01/01/2018
الأيام القادمة
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:30
|12:36
|15:11
|17:33
|18:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟
- رغم إقرار الدعم .. مراجعة دفاتر "تحملات الكتاب" تغضب الناشرين
- أطلال "بورصة البواكر" تُرثي فشل مشروع تجاري ضخم بسوس
- "اللوبيات" و"البلوكاج" .. سنة فنية مضطربة تنسف إنجازات 2017
- الأمطار بعيون فلاحي الحاجب
- أضرار "المفاحم العشوائية" تنذر باحتقان اجتماعي بإقليم تارودانت
خبير يتوقع "تواطؤ" الجزائر والبوليساريو في شن حرب ضد المغرب (5.00)
دبي تخطف الأنظار في احتفالية مبهرة بحلول العام الجديد 2018 (5.00)
- اقتناء رجل أعمال مغربي سيارة بـ4 ملايير يحبس أنفاس "فيسبوكيين" - (226)
- "عروبة المغرب" تُشعل اتهامات جمعيات أمازيغية لمشعل بالعنصرية - (114)
- قانون جديد يلزم الأسر الميسورة بمساعدة الدولة في تمويل التعليم - (94)
- خبير يتوقع "تواطؤ" الجزائر والبوليساريو في شن حرب ضد المغرب - (80)
- ليلة "بوناني" .. أغنياء يحتفلون بالشوكولا الفاخرة وفقراء بالبائرة - (66)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمن الرباط ليلة البوناني
الاثنين 01 يناير 2018 - 12:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - عادل ن الاثنين 01 يناير 2018 - 13:32
كان على الامن أن يفرض خضر التجول في هذه الليلة كنا يفعلون مع المظاهرات السلمية وليس أن يتصرف وكأنه أمام حدث مهم ينبغي التأهب له لست أدري لماذا تخشى الحكومة على هذا الشعب أن يصبح يوما ما واعيا كما تفعل الدول الاخرى التي تنفق الاموال من أجل توعية شعوبها هل من مصلحة الحكومة أن ترى شعبها جاهلا فقيرا مستنكرا لثقافته مقلدا للآخرين في حماقاتهم وإخفاقاتهم بيتما هم يتقدمون ونحن نتأخر هم يبحثو عن الصواب الذي عندنا لتكتمل حضارتهم ونحن نبحث عن الخراب الذي عندهم لنأتي على حضارتنا
2 - Hagen DEUTSCHLAD الاثنين 01 يناير 2018 - 14:01
يا أمة ضحكة من جهلها أمم .
هذه هي أمة سيدنا محمد عليه أزكى الصلاة والسلام .
هذه هي الأمة التي ستدافع عن الدين الإسلامي اللذي يحارب من كل الجهات
هذه هي الأمة اللتي ستعلم الأجيال القادم كيف تدافع وتحافظ على الصلاة والزكاة والصوم ...و....و...
عذرا يا سيدي يامحمد يا رسول الله ...هذه هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم
هذه هي أمة سيدنا محمد عليه أزكى الصلاة والسلام .
هذه هي الأمة التي ستدافع عن الدين الإسلامي اللذي يحارب من كل الجهات
هذه هي الأمة اللتي ستعلم الأجيال القادم كيف تدافع وتحافظ على الصلاة والزكاة والصوم ...و....و...
عذرا يا سيدي يامحمد يا رسول الله ...هذه هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم
3 - zorro الاثنين 01 يناير 2018 - 14:44
ماتفهم والو,راس السنة عند اصحابها احتفال وحب وتواصل....ورود,شموع,هدايا....المغاربة بغاو حتى هما يتشبهو بالنصارى قلبوها اعتداء,خمر,فساد ,حوادث....
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3