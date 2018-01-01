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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أمن الرباط ليلة البوناني

أمن الرباط ليلة البوناني

الاثنين 01 يناير 2018 - 12:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عادل ن الاثنين 01 يناير 2018 - 13:32
كان على الامن أن يفرض خضر التجول في هذه الليلة كنا يفعلون مع المظاهرات السلمية وليس أن يتصرف وكأنه أمام حدث مهم ينبغي التأهب له لست أدري لماذا تخشى الحكومة على هذا الشعب أن يصبح يوما ما واعيا كما تفعل الدول الاخرى التي تنفق الاموال من أجل توعية شعوبها هل من مصلحة الحكومة أن ترى شعبها جاهلا فقيرا مستنكرا لثقافته مقلدا للآخرين في حماقاتهم وإخفاقاتهم بيتما هم يتقدمون ونحن نتأخر هم يبحثو عن الصواب الذي عندنا لتكتمل حضارتهم ونحن نبحث عن الخراب الذي عندهم لنأتي على حضارتنا
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11
2 - Hagen DEUTSCHLAD الاثنين 01 يناير 2018 - 14:01
يا أمة ضحكة من جهلها أمم .
هذه هي أمة سيدنا محمد عليه أزكى الصلاة والسلام .
هذه هي الأمة التي ستدافع عن الدين الإسلامي اللذي يحارب من كل الجهات
هذه هي الأمة اللتي ستعلم الأجيال القادم كيف تدافع وتحافظ على الصلاة والزكاة والصوم ...و....و...
عذرا يا سيدي يامحمد يا رسول الله ...هذه هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم
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18
3 - zorro الاثنين 01 يناير 2018 - 14:44
ماتفهم والو,راس السنة عند اصحابها احتفال وحب وتواصل....ورود,شموع,هدايا....المغاربة بغاو حتى هما يتشبهو بالنصارى قلبوها اعتداء,خمر,فساد ,حوادث....
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