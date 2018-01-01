24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
01/01/2018
الأيام القادمة
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:30
|12:36
|15:11
|17:33
|18:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟
- رغم إقرار الدعم .. مراجعة دفاتر "تحملات الكتاب" تغضب الناشرين
- أطلال "بورصة البواكر" تُرثي فشل مشروع تجاري ضخم بسوس
- "اللوبيات" و"البلوكاج" .. سنة فنية مضطربة تنسف إنجازات 2017
- الأمطار بعيون فلاحي الحاجب
- أضرار "المفاحم العشوائية" تنذر باحتقان اجتماعي بإقليم تارودانت
خبير يتوقع "تواطؤ" الجزائر والبوليساريو في شن حرب ضد المغرب (5.00)
دبي تخطف الأنظار في احتفالية مبهرة بحلول العام الجديد 2018 (5.00)
- اقتناء رجل أعمال مغربي سيارة بـ4 ملايير يحبس أنفاس "فيسبوكيين" - (226)
- "عروبة المغرب" تُشعل اتهامات جمعيات أمازيغية لمشعل بالعنصرية - (112)
- قانون جديد يلزم الأسر الميسورة بمساعدة الدولة في تمويل التعليم - (94)
- خبير يتوقع "تواطؤ" الجزائر والبوليساريو في شن حرب ضد المغرب - (80)
- ليلة "بوناني" .. أغنياء يحتفلون بالشوكولا الفاخرة وفقراء بالبائرة - (66)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ليلة رأس السنة في البيضاء
الاثنين 01 يناير 2018 - 12:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - مصطفى ألمانيا الاثنين 01 يناير 2018 - 13:13
حسبي الله و نعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
2 - wahid الاثنين 01 يناير 2018 - 13:17
كنت أظن أن التواصل الاجتماعي قد أعطى أكله في السنين الاخيرة على ثني الناس عن التمسك بمخلفات الاستعمار التي مر عليها أكثر من 60سنة خلت وتتعارض تماما مع ثقافتنا ومبادئنا الاسلامية الا أن هذه الليلة أثبتت لنا أننا نعيش في جاهلية أكثر وقاحة من الجاهلية الأولى والثانية ولم يبقى لنا إلا تعليق الصليب على صدورنا ودق الأجراس فوق مساجدنا
3 - عبدالسلام الاثنين 01 يناير 2018 - 13:30
الحتفال.الاعمى.الفوضة.لولم.يتجند.الامن.لكانت.ستكون.ليللة
كحلة.الجهل.الفقر.الهطة.التسيب.اشخصك.الجاهل.باب.نويل
كحلة.الجهل.الفقر.الهطة.التسيب.اشخصك.الجاهل.باب.نويل
4 - memeT الاثنين 01 يناير 2018 - 13:39
برافو الأمن و الله أسيدي بلا برافو .. لبارح كان البوليس داير خدمة رائعة فكازا و الرباط .. حتى من القناطر ف الطريق السيار كان الأمن موجود شكرًا ليهم و الله يعاونهم على هاد العمل رغم صعوبته
5 - IBN JAZAIER الاثنين 01 يناير 2018 - 13:43
نعم شعب المغربي في تقدم فالجهل والامية والفقر
6 - حكيم الاثنين 01 يناير 2018 - 14:24
وا كاين الي معارفش حتى الشهورا ديال العام الميلادى أو كايحتفل برأس السنة الله يستر أو صافي
7 - محمد من ايطاليا الاثنين 01 يناير 2018 - 14:29
أمام مرأى الأمن اصحاب الدراجات النارية بدون خودة الوحيد هو صاحب التريبورتور .....وليس عليه آثار السكر حلل وناقش
8 - حفل هبل الاثنين 01 يناير 2018 - 14:31
حرب الغياطة والطبالة تسالات تايبانلي الطايح كتر من الواقف ومالكم ومن انتم البارح السعر والجهل واليوم البكاء واللطم والباباراتزي بالكامرات تابعين الامن ما تفهم والوا العباد باركا تسبح لله تعالى وتدعوا التوبة لان لاقتراب الحساب بعام اقل وقوم يسقطون ضحايا وبالجملة ولا يعرفون انه هبل قد عاد وله يجهلون ويستميتون واظن الشيطان حاظر كدالك وبقوة
9 - عيسى الاثنين 01 يناير 2018 - 15:01
واش هادي رأس السنة والحرب العالمية الثالتة واسكنفل. وضح لينا راحنا تلفنا
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9