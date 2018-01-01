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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج حاشد بجرادة

احتجاج حاشد بجرادة

الاثنين 01 يناير 2018 - 13:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ingénieur الاثنين 01 يناير 2018 - 13:31
أش خلاها واحد السيد: الثور لي غيضرب هاد البلاد بااااقي رااجع للوراء ..
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48
2 - عروب الاثنين 01 يناير 2018 - 13:41
المغرب مقبل على انتفاضات شعبية واسعة إن استمرت الأوضاع على ماهي عليه...لا بد من الحد من الهوة الشاسعة بين طبقات الشعب المغربي والرفع من مستوى عيش الطبقات الدنيا.
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60
3 - اوديع مصطفى الاثنين 01 يناير 2018 - 13:52
الفوضى العارمة في المسؤولية اللا أخلاقية سيؤدي الوضع إلى ما لا يحمد عقباه
حراك الريف استمر لشهور وهاهو اليوم حراك جرادة سيستمر وسوف تنتفض مناطق أخرى وحينئذ اقتلوا اولاد الشعب وقلوا يومها هؤلاء يتظاهرون دون ترخيص. ....
المهم يجب على الملك أن يتدخل شخصيا في هذه الملفات قبل أن تخرج على مسارها
اللهم احفظ بلدنا من كل سوء
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39
4 - soussi الاثنين 01 يناير 2018 - 13:52
يجب إنهاء الريع الوظيفي بالمغرب وإنهاءعهد التعينات المشبوهة من المركز، أنا مهاجر سوسي عندما زرت أكاديرلم أصادف تقريبا أي موظف سوسي في كل إدارات الدولة ومؤسساتها وهذاحال جل المدن المغربية الأخرى ،أبناء المدينة يتسكعون والغرباء عنها يوظفون رغم ضعف مستواهم التعليمي ، في الشرطة في البلدية في المطار في الميناء في القطاع الخاص وفي كل مكان فأين العدل في هذا ؟؟ أنا لاأستغرب عندما أرى الإحتجاجات هناوهناك .
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29
5 - ماريا الاثنين 01 يناير 2018 - 14:11
الله يحفظ هذ البلد من الفتن ومن الربيع العربي.
واتمنى من المسؤولين ان يحلوا مشاكل البلد وخاصة إذا أصبح التعليم الثانوي والجامعي بدون مجان ستصبح كارثة. ماذا سيفعل جل الشباب يتوقف على الدراسةلما يكمل الإعدادي. بهذت سبكثر تشرميل و تقرقيب وووووو . الله يلطف ويجعل المسؤولين يفكرون في الأبعاد
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17
6 - الأستاذ خالد الاثنين 01 يناير 2018 - 14:37
الحقوق لا تُعطى بل تُنتزع فمزيدا من الصمود أيها الإخوة والأخوات فمدينتكم لا يمكن لها أن تتغير من سيئ إلى أحسن بدون مسيرات ومظاهرات سلمية .
وإني أرى أن الثورة قادمة وستعم جميع أرجاء بلدنا العزيز إذا بقيت الأوضاع كما هي حيث الريع والزبونية والفساد الإداري والمسؤولين أغلبهم لا تهمه خدمة الوطن بقدر ما يهمه ملأ جيبه وتهريب العملة الصعبة .
والقدرة الشرائية تتدنى يوما بعد يوم والفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنى هذا هو بلدي العزيز .
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8
7 - م المصطفى الاثنين 01 يناير 2018 - 14:49
هناك إشارات خطيرة تهدد استقرار المغرب وهي كالتالي :
- الحراك الذي تعرفه بلادنا والذي ينتقل من جهة لأخرى، والذي يجب على الدولة أن تعي عواقبه الخطيرة وبالتالي عليها ايجاد الحلول الملائمة لها قبل فوات الأمان.
- العنصرية التي بدأ البعض يروج لها بين العرب والأمازيغ والتي إن لو تحارب ستخلق تفرقة خطيرة بين المواطنين لا قدر الله.
- بعض التيارات التي تعتبر بأن عيد المولد الشريف بدعة رغم أننا نخلدها عبر السنين حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- عدم الاعتراف بالسنة الميلادية الجديدة واعتبار الاحتفال بها محرم. مع العلم أن كل دول العالم تعتبرها التاريخ الرسمي ليومياتها. مع التذكير بأن قيمنا الدينية الإسلامية جعلت منا مسلمين مؤمنين بوحدانية الله وبالرسالة الكريمة لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فإن كل احتفال في إطار التعاطي للمحرمات مرفوض ومحرم منا كمسلمين.
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5
8 - عبدالسلام. الاثنين 01 يناير 2018 - 14:51
واش.سمعتي.مزيان.ابنكران.اشقلوا.فيكولش.عرفتي.بانك.ستكون.
بسياستك.التي.فرضت.على.البلاد.والعباد.طامة.كبرى
اننا.لن.سمحلك.في.مانحن.عليه.وماسنكون.عليه.
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