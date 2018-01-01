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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أطفال يهدون ورودا لأمنيين

أطفال يهدون ورودا لأمنيين

الاثنين 01 يناير 2018 - 17:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - عزيز الاثنين 01 يناير 2018 - 17:33
تحية طيبة و نضالية لرجال الشرطة
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185
2 - متولي لزعر الاثنين 01 يناير 2018 - 17:40
ابتسامة طفولة مشاء الله عليهم
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166
3 - وطني الاثنين 01 يناير 2018 - 17:47
بادرة جميلة وراقية ومحمودة لاكن اخشى فقط من التعليقات اللدعة من قراء هسبرس اللتي ستعكر صفو هده البادرة الصغيرة التي لها معني كثيرة
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134
4 - مغربي الاثنين 01 يناير 2018 - 17:56
تحية طيبة لرجال الشرطة على كل المجهودات الجبارة وتفاني في العمل ، سنة سعيدة لكم والى السيد المحترم المدير العام عبد اللطيف الحموشي .
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85
5 - البوهالي الاثنين 01 يناير 2018 - 18:07
تحية إجلال وإكبار لرجال أمننا الأوفياء
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80
6 - padrino الاثنين 01 يناير 2018 - 18:19
voila ,les enfants donnent l´exemple de comment le peuple doit traiter sa police qui est composée de ses fils, avec respect
bravo aux petits très grands
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63
7 - سلامة الاثنين 01 يناير 2018 - 18:22
كل عام وانتم بخير الشكر الكبير لسيد الحموشي لا مثيل له مند ان تاسست قواة الامن
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56
8 - جلال الاثنين 01 يناير 2018 - 18:30
أسمى و أحلى تهنئة من البراءة الصادقة لرجال الأمن مع متمنياتي النابعة من القلب للطفلة بالنجاح في الحياة و تقديري و إحترامي للوالدين و مزيد من المبادرات الخلاقة و الإحترام و التقدير للساهرين على أمن البلاد و العباد. شكرا.
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56
9 - اين الهوية الاثنين 01 يناير 2018 - 18:32
لماذا لم تكن هذه البادرة في عيد الفطر مثلا، او عيد الاضحى؟ ام انكم تنكرتم لهويتكم واصبحتم تقلدون الغرب في كل شيئ!!! يا للعجب، تربون اطفالكم على تقاليد وعادات دخيلة على المجتمع المسلم. شعب بدون هوية ولا وعي ولا صحة ولا تعليم. شعب غادي على ربي وصافي. لا حول ولا قوة الا بالله. وان لله وان اليه راجعون.
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-53
10 - رجل أمن الاثنين 01 يناير 2018 - 18:39
تحية من القلب لكل رجال الأمن الوطني،القوات المساعدة، رجال الدرك الملكي الذين سهروا الليل بكامله من اجل حماية المواطنين من السفهاء والسكيرين الذين ينتهزون اية فرصة او مناسبة لإخراج مكبوتاتهم....
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56
11 - متأمل الاثنين 01 يناير 2018 - 18:46
الشرطة رمز الأمن و الإستقرار فتحيى هذه الطفولة الجميلة والحضارية التي تعبر الاعتراف لرجال الشرطة لما يبدلونه من تضحيات جسام في سبيل الله والوطن.
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34
12 - a e الاثنين 01 يناير 2018 - 19:01
Bravo aux enfants et merci , ils nous ont tous représenté.
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26
13 - جلال الاثنين 01 يناير 2018 - 19:02
للمعلق أين الهوية . المبادرة النبيلة لم تنتبه إليها لما تمر البراءة في الأعياد و تبارك لرجال الأمن و غيرهم . إلا أن في ليلة كهاده تبدل أقصى الجهود لتنام أنت و غيرك في الاطمانان و الراحة . مرة أخرى كل التقدير و الاحترام للساهرين على أمن و راحة و حماية ممتلكات المواطنين. و البلاد ملاحظتك قد تكون في محلها لو تعرضت لسوء في ليلة كهاده حينها ستقول أين البوليس ؟ فتعلم من البراءة لعلك تهتدي .
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25
14 - Anass الاثنين 01 يناير 2018 - 19:09
Un très grand salut aux petits enfants et surtout les personnes qui ont eu cette idée . C'est un modèle de comportement civilisé pour la nouvelle génération et pour ceux qui n'hésitent pas à agresser les homme de police dans les stades. Un grand merci à la police , ils étaient à la hauteur hier soir.
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19
15 - محمد ج الاثنين 01 يناير 2018 - 19:23
الله يعمر لهم الدار و يعونهم يجب على الدولة أن تخصص لهم إعانة جيدة مع مكافآت مهمة.
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23
16 - azedine الاثنين 01 يناير 2018 - 19:31
جميل جدا ما أراه في الفيديو تربية حسنة الان على رجال الأمن ان يحترمون الناس عند مزاولة عملهم وان يكون الاحترام متبادل وليس العكس فرض الشخصية كما نرا عند البعض
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15
17 - عبدالسلام الاثنين 01 يناير 2018 - 19:33
تحية.وطنية.لكل.نساء.ورجل.الامن.والقواة.المساعدة.ورجال.ونساء.
المطافي.وكل.الجنود.الرابطين.في.الصحراء.والثكنات.في.ربوع.
المغرب.الحبيب.ودامت.علينا.السلامة.
فيضل.صاحب.الجلالة.محمد.السادس
..
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17
18 - مواطن2 الاثنين 01 يناير 2018 - 19:40
مجهودات رجال الامن لا ينكرها الا جاحد.....رجال الامن قضوا ليلة راس السنة في الصقيع.....والساهرون من المواطنين في الملاهي والمقاهي لا يبالون بهم وهم ينعمون بما لد وطاب من الماكولات والمشروبات الروحية في اماكن دافئة.....والمؤسف ان البعض منهم ينتقد رجال الامن معللين دلك بانهم يقومون بعملهم....متناسين بان رجال الامن موظفون يجري عليهم ما يجري على باقي الموظفين....لكن طبيعة عملهم تفرض عليهم السهر على سلامة المواطنين وامن البلاد...فتحية لهم على صبرهم ....واحترامهم وتوقيرهم امر لابد منه.
.
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21
19 - السلام الاثنين 01 يناير 2018 - 20:21
تحية إجلال للعين التي لا تنام خدمة للوطن
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10
20 - المعقول الاثنين 01 يناير 2018 - 20:25
اين حق الجيش من الاعلام..نسيتم ان الجيش هوى اكتر سهرا وتعبا وزد على دلك الحرمان من دفىء الاسرة والاصعب هوى الراتب الزهيد...(عاش الملك عاش الوطن)
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16
21 - عزالدين الاثنين 01 يناير 2018 - 20:37
اغرورقت عيني دمعا شكرا لان هبة رجل الشرطة من هبة المواطن فهما وجهان لعملة واحدة بادرة جد رائعة
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13
22 - wad bzba الاثنين 01 يناير 2018 - 20:51
bravo un tres bon geste ils meritent bonne continuation
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9
23 - تطوانية الاثنين 01 يناير 2018 - 21:19
صراحة يستاهلو. تحية لصاحب الفكرة
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10
24 - Ighoud Mountain الاثنين 01 يناير 2018 - 21:25
full respect and gratitude all time any moment any second to Moroccan police ;however, I would like to hear that our police can send to jail also those who steal big money and run away with it without getting any punishment ;if we are happy to punish someone who steals one chicken we will celebrate when we know that who steals millions is also going to jail
happy new year
so proud to be Imazighan
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4
25 - اعصيم سمير الاثنين 01 يناير 2018 - 21:56
تحية احترام وتقدير للاطر العاملة بالمديرية العامة للامن الوطني المغربي.تحية لرجال الامن المغاربة الابطال.
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11
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