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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أمن مراكش والبوناني

أمن مراكش والبوناني

الاثنين 01 يناير 2018 - 22:00

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1 - مهاجر بكندا الاثنين 01 يناير 2018 - 23:26
نتمنى أن يبقى الأمن حاضرا بهذا الشكل طيلة السنة وفي جميع أنحاء البلاد، في كل مرة أسافر للمغرب أتعرض للسرقة :) , اللهم إجعلنا آمنين, كانت آخر مرة محاولة سرقة هاتف نقال عندما كنت داخل السيارة أجري مكالمة هاتفية تلقيت ضربة من الخلف على مستوى الأذن
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2 - Mohamed الاثنين 01 يناير 2018 - 23:50
علاش هاد التاهبات و الحيطة الخ كاننا نستعد لحرب؟ منعو هاد الاحتفال و هنيونا. ما كايطلع لنا منو والو غير المشاكل و حوادث السير و الاعتداء على الناس. هاد الشعب ماشي واعي باش يحتفل بطريقة متحضرة. لو كانت كل هذه الاستعدادات تقع كل يوم كون صارت البلاد بخير.
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