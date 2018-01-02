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كُتّاب وآراء
أهمية التعليم الأولي
الثلاثاء 02 يناير 2018 - 08:43
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - simo fes الثلاثاء 02 يناير 2018 - 09:25
هذه الصور للأسف لاعلاقة لها بالواقع المرير الذي بعيشه المغرب.التعليم أصبح بالمال.ومن ليس لديه المال في هذا البلد عليه أن يتكمش.لأنه لا يوجد للمواطن الضعيف حقوق.الهربة الهربة
2 - مواطن من المهجر الثلاثاء 02 يناير 2018 - 09:39
بالنسبة لي ولأحبتي كل من يريد أن يحافظ على هوية أولاده ويبتعد من الشبوهات أنصح كل أحبتي كي يعلموا أولادهم القرآن في الجامع
التقليد الأعمى للغرب سيرميكم في الهاوية
التقليد الأعمى للغرب سيرميكم في الهاوية
3 - bziker الثلاثاء 02 يناير 2018 - 10:06
je suis d'accord avec vous, il faut préparer les enfants dès la maternelle et primaire ,mais svp que tout les enfants du maroc passent par l'école public et férmé tout les écoles privés .
4 - نقطة نظام الثلاثاء 02 يناير 2018 - 11:41
السلام عليكم... 1- اولا ننبه الى ان الموسسة المذكورة تسوق لمنتوجها كما يحق لكل موسسة خاصة او عامة ان تفعل ذلك. 2- هذا النوع من التعليم يمارس خارج دعم الدولة المادي .3-في الوقت الذي تسوق الموسسة نفسها على انها اطار مرجعي يحكم على التجارب القايمة.. هي في الواقع لا تخرج عن كو نها موسسة عادية تحتلج من يقومها كباقي الموسسسات. 4- في غياب اطار علمي ناظم ومتفق عليه.. تبقي عدة مبادرات في هذا البلد تراوح مكانها في تغييب تام للفاعلين والممارسين الحقيقيين.. ربما يخقي هذا الشريط مفاجات متوقعة تهم قطاع التعليم الاولي في الافق القريب...
5 - Aissa Ilyass الثلاثاء 02 يناير 2018 - 11:47
je suis bien d'accord avec vous, il faut que le taalim soit ancré dans la tradition arabe et en arabe, svp, car l'on ne peut pas être Français, à moins de changer de noms et de religion et de commencer à chanter en français, mais cela est impossible car la France, pays chéri, est trop loin de chez nous... Faire comment alors? Il ne plus compter sur les autres, mais sur soi et essayer de prouver aux autres nations que nous sommes aussi capables de produire qlqc de nous, qu'on est capable de travailler, que l'on ne compte pas sur l'effort des autres et notamment les Français, qui eux sont sérieux et travaillent pour eux-mêmes d'abord et c'est tant mieux, mais nous que faisons-nous, nous attendons les autres et nous les imitons lamentablement sans jamais produire quoi que ce soit et c'est à peine si l'on imite des sons sans leur teneur réelle, car c'est cela aussi la loi de la vie, de la nature, on ne peut pas être contre sa nature, ce que nous sommes...Descartes n'est pas Marocain...
6 - Said الثلاثاء 02 يناير 2018 - 12:36
إحدى النقط التي يتغاضى عنها المسؤولون عن هذا القطاع من مستثمرين ومديرين ، جودة التكوين : هل يتلقى التربويون تكوينات في هذا المجال ؟ التعامل مع الطفل هو في غاية الأهمية، لهذا يجب أن يكون التربويون في مستوى عال حتى يستطيعو القيام بدورهم على أحسن ما يرام ، أما أن يستقطبوا تربويين من دون تكوين ، فهذا معناه الاستغلال البشع : إستغلال الأباء مادياً وإستغلال التربويين ، الذين يعملون بأجور زهيدة ، مع العلم أن الطفل ينبغي أن يشرف عليه أناس من ذوي الكفاءت العالية، قمت بتجربة أحكيها لكم :
لدي طفلة عمرها 6 سنوات في ألمانيا وخلال العطلة الصيفية زارتنا العائلة صحبة أطفال في سن ابنتي ، كنت اطرح اسئلة على كل الأطفال بما فيهم ابنتي ،هي اسئلة تتعلق باللغة طبعاً كل طفل أعطيه اسئلة باللغة التي يدرس بها، كانت ابنتي هي من تجيب مع أن الأطفال يدرسون في التعليم الخصوصي في المغرب ، لم يكن مجال للمقارنة ، هذا راجع إلى جودة التدريس، مع كامل الأسف في المغرب التكوين اللغوي ضعيف جداً ، حتى التعليم الخصوصي لا يقوم بدوره، فقط أصبح مجال إستثمار
لدي طفلة عمرها 6 سنوات في ألمانيا وخلال العطلة الصيفية زارتنا العائلة صحبة أطفال في سن ابنتي ، كنت اطرح اسئلة على كل الأطفال بما فيهم ابنتي ،هي اسئلة تتعلق باللغة طبعاً كل طفل أعطيه اسئلة باللغة التي يدرس بها، كانت ابنتي هي من تجيب مع أن الأطفال يدرسون في التعليم الخصوصي في المغرب ، لم يكن مجال للمقارنة ، هذا راجع إلى جودة التدريس، مع كامل الأسف في المغرب التكوين اللغوي ضعيف جداً ، حتى التعليم الخصوصي لا يقوم بدوره، فقط أصبح مجال إستثمار
7 - ماريا الثلاثاء 02 يناير 2018 - 12:49
الهدف هنا هو الإشهار للتعليم الاولي في المدارس ا الخصوصية. لماذا هذا لايطبق في المدارس العمومية التي تعد الدعامة الأساسية للنهوض بهذا البلد إلى الأمام والتقدم والازدهار. أو الهدف هو النهضة باولاد الميسورين وترك أبناء الشعب المستضعفين.
المهم ان أفضل تعليم أولي هو تعليمه القرآن الكريم. فالقرآن فيه كل المهارات التي تصقل تفكير الطفل وتقوي له جميع ملكاته من إدراك وذكاء ووووو.
والدليل على ذلك هو الجيل الذهبي الذي درس بهذه الطريقة أفضل بكثير من هذا الجيل.
انشري ياهسبريس
المهم ان أفضل تعليم أولي هو تعليمه القرآن الكريم. فالقرآن فيه كل المهارات التي تصقل تفكير الطفل وتقوي له جميع ملكاته من إدراك وذكاء ووووو.
والدليل على ذلك هو الجيل الذهبي الذي درس بهذه الطريقة أفضل بكثير من هذا الجيل.
انشري ياهسبريس
8 - طنسيون الثلاثاء 02 يناير 2018 - 13:51
منظور التعليم الأولي بالمغرب لا يختلف عن ما هو حال التعليم العمومي عند المجتمع وكذلك هو عند المسؤولين في غياب دراسات علمية وبحث علمي منهجي. في هذا الوضع يظل التعليم الأولي استنساخا وإسقاطا لمنهجية التلقين والتهجين لعقول الأطفال منذ الصغر ولا يرقى لمستوى تكوين الشخصية والذاتية والانفتاح الذي يتطلبه في هذا السن. فهل الدولة ومسؤولوها لهم الرغبة في الانفتاح حقا ؟ أم هو استثمار جديد ينعش جيوب اللاهتين خلف الثروة ؟
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