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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتفالات نهاية العام بزوريخ

احتفالات نهاية العام بزوريخ

الثلاثاء 02 يناير 2018 - 06:52

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1 - كاعي على الوطعية الثلاثاء 02 يناير 2018 - 07:27
فرق كبير بين حفل رأس السنة في عين الدياب وعند الناس المتحطرين بلا صداع بلا والوا بلاتشرميل عندنا كلشي بجهالة ناس كيحتفلوا بهدوء تام سبحان اللة كلما بعدنا على الدين ديلنا وحنا ندلوا في بعطيتنا
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