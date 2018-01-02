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كُتّاب وآراء
احتفالات نهاية العام بزوريخ
الثلاثاء 02 يناير 2018 - 06:52
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - كاعي على الوطعية الثلاثاء 02 يناير 2018 - 07:27
فرق كبير بين حفل رأس السنة في عين الدياب وعند الناس المتحطرين بلا صداع بلا والوا بلاتشرميل عندنا كلشي بجهالة ناس كيحتفلوا بهدوء تام سبحان اللة كلما بعدنا على الدين ديلنا وحنا ندلوا في بعطيتنا
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