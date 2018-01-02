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كُتّاب وآراء
أغنية مسيرة جرادة
الثلاثاء 02 يناير 2018 - 11:53
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
1 - هشام الثلاثاء 02 يناير 2018 - 12:08
تحية نضالية لأهل جرادة،نحن معكم طالما حافظتم على سلمية مسيرتكم و نضالكم و حبكم للوطن...كل مطالبكم مشروعة.
تعليق غير لائق
113
2 - عبد الحق الثلاثاء 02 يناير 2018 - 12:10
في ضَل غياب التفاعل من المغاربة من جميع أطيافهم مع الحركات الخبزية فلن تحرك الدولة ساكنا لأن أصل الدولة قائم على الخيانة وتستقوي على شعبها بالولاء التام لصهاينة والغرب لتفعل ماتشاء بالشعب
3 - متتبعة الثلاثاء 02 يناير 2018 - 12:10
رايت الجموع فعجبت لماذا لا تكون هذه الجموع في كل صلاة حتى صلاة الفجر والله تالله لسترون حينها من العزيز القدير العجب العجاب
ونعم بالله
ونعم بالله
تعليق غير لائق
-33
4 - منصف الثلاثاء 02 يناير 2018 - 12:14
اليوم جرادة وغدا لا نعلم من سيخرج مطالبا بكسرة خبز لدا المغرب من شمال الى جنوبه ومن غربه الى شرقه جميع المدن جميع القرى يجب العمل على توفير العيش الكريم والكرامة للمواطن واي مسؤول تخلف عن العمل والاستماع الى المواطن وتلبية حقه يجب ان يحاسب او يستقيل رغما عنه لانه يبقى موظفا لشعب وليس صاحب ضيعة....
5 - omar الثلاثاء 02 يناير 2018 - 12:18
يا وطني
ياوطني يا اعز البلدان يا وطني
انت ايتثناء في وسط بشاعة المشهد العربي
انت اللوءلوءة البراقة في ليل مظلم
اخي المغربي يا قطعة مني ومن كبدي
تحاشى الانجرار وراء كل كاءد
نحن شعب مليكه سبط الرسول المصفى
نرجو له التوفيق والعز وبروحي انا افدي
مغرب عربي حسبه بين الامم
انه رغم الظروف داءما في القمم
ياوطني يا اعز البلدان يا وطني
انت ايتثناء في وسط بشاعة المشهد العربي
انت اللوءلوءة البراقة في ليل مظلم
اخي المغربي يا قطعة مني ومن كبدي
تحاشى الانجرار وراء كل كاءد
نحن شعب مليكه سبط الرسول المصفى
نرجو له التوفيق والعز وبروحي انا افدي
مغرب عربي حسبه بين الامم
انه رغم الظروف داءما في القمم
تعليق غير لائق
-49
6 - soufiyan الثلاثاء 02 يناير 2018 - 12:19
تحية للمناضلي و مناضلات جرادة فقد أعطيتم درس للفوضوين ودعات التفرقة، مادمتم وطنين و تحملون راية الوطن فكلنا معكم حتى تنالوا جميع حقوقكم
7 - عادل الثلاثاء 02 يناير 2018 - 12:25
إلى خداو غي فلوس موازين أو قد مادات هيفاء أو جنيفير لوبيز.إوليو قطب صناعي
8 - مغربي مغربي الثلاثاء 02 يناير 2018 - 12:28
الوقفة جميلة لكن الاغنية ليست في محلها لان مصداقية المسيرة الخضراء ليس لها مثيل .هذه ميوعة السيد صاحب الفكرة
تعليق غير لائق
-67
9 - احميدة الثلاثاء 02 يناير 2018 - 12:41
واحد مدخل سيارة ب 2 ملاير ونصف واحد مالقا باش يفطر... . كيفاش بغيتو هاد الشعب يتيق فالدولة أو مؤسساتها ..الهوة تزداد في الاتساع حذار من ثورة الجياع
10 - م.محمد الثلاثاء 02 يناير 2018 - 13:07
تحية عالية من محب لوطنه المغرب لجميع أبناء اجرادة ابقوا صامدين على سلميتكم مادامت مطالبكم مشروعة ومادمتم رافعين صوتكم بحب الوطن فجميع المغاربة معكم حتى يتحقق مبتغاكم ومتطلباتكم إن شاء الله .
11 - ossama الثلاثاء 02 يناير 2018 - 13:08
شتان بين حراك ايران وحراك جرادة فمن سياخذ حقوقه كاملة يا ترى ?
12 - الوجدي الثلاثاء 02 يناير 2018 - 13:11
اختيار هذه الاغنية له مغزى كبير يُبين ان هؤلاء ليسوا بالانفصاليين ، ثم همهم الوحيد هو البديل الاقتصادي و ليس الا !
نتمنى من الوزراء الذين يتوجهون الى جرادة ان يكون بينهم وزراء براكماتيك و ليس جدرة الشيب .
مرير السيد حفيظ العلمي و اخنوش اما جدرة الشيب ليس في مقدوره فعل اَي شيء
نتمنى من الوزراء الذين يتوجهون الى جرادة ان يكون بينهم وزراء براكماتيك و ليس جدرة الشيب .
مرير السيد حفيظ العلمي و اخنوش اما جدرة الشيب ليس في مقدوره فعل اَي شيء
13 - ههههه... الثلاثاء 02 يناير 2018 - 13:20
تسناو الاغنية تجيب ليكم حقكم من الثروات والعيش بكرامة. قالك بلا حرب بلا سلاح...اوا تكلوا على الغناء.. هههه ... صبرا ال جرادة فان موعدكم عكاشة... ههههه... كايقلبو ليكم على المنتف المناسب، كيف دارو لسي القفقافي. هههههه.. الله يجيب شي هربة وصافي.
تعليق غير لائق
-12
14 - نو ر الثلاثاء 02 يناير 2018 - 13:30
نحن معكم يا ساكنة جرادة مطالبكم مشروعة لقد ابهرتونا بسلميتكم وتنظيمكم المحكم وحافظتم على هدوءكم وشعاراتكم معقولة لقد اعطيتم درسا مهما لجيرانكم الذين وصفونا بالعياشة ووووو الى الامام اهل جرادة نحن معكم وحافظوا على حراكم برافو برافو برافو
15 - الزنجبيل الثلاثاء 02 يناير 2018 - 13:42
كم هأئل من البشر ومسيروهم لا يستطعون حتى كتابة اغنية او شعار فادا بهم يحولون اغنية وطنية للمسيرة الخضراء الى اغننية اجرادة .من هنا ساحكم عليكم بعدم كفائتكم وضعف مستواكم .
تعليق غير لائق
-11
16 - Marocain الثلاثاء 02 يناير 2018 - 13:53
Ceci est un message à bon entendeur il faut d'urgence des actions pour éviter le Naufrage الفساد في الإدارات في السلطة من فوق لتحت وفيقو
17 - البوحطاطي الثلاثاء 02 يناير 2018 - 13:53
انتبهوا لخطبة الجمعة والتوفيق يصيدكم كما فعل للزفزوفي
18 - ماتريكس الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:32
مسيرات سلمية تنظيم محكم اعلام وطنية مطالب معقولة ومنبعد فين هي الاستجابة راه مستحيل المخزن البي ليكم للي بغيتو حيت المغرب كامل خاص البي ليه الحقوق ديالو الحق ينتزع ولا يعطى فاهم يا فاهم
19 - Nadori horrr الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:43
وقفة حضاريــــــــة ، درس للفوضاويين ، درس لكل الشعوب في العالم، 180° ما بين ما يجري في جرادة وما يجري في طهران
أولوية أهل جرادة هو الوطن فوق كل شيئ
أولوية أهل جرادة هو الوطن فوق كل شيئ
20 - راني زعفان الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:51
تحية تقدير واجلال الى ساكنة جرادة والشرق عموما نعم لتحقيق مطالب الساكنة وتعويظ عائلات شهداء الرغيف الاسود ,طبعا بسلمية
21 - laarej denmark الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:59
تحية نضالية لأهل جرادة،نحن معكم طالما حافظتم على سلمية مسيرتكم و نضالكم و حبكم للوطن...كل مطالبكم مشروعة.
الله ينصركم اخوكم في المهجر.
الله ينصركم اخوكم في المهجر.
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