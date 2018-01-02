24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:3012:3615:1217:3418:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. مشروع للريف والوطن .. اقتراحات لبناء أسطول الشمال المدني (5.00)

  2. خبير أممي مغربي يرصد مستقبل "مينا" وآفاق النزاع في الصحراء (5.00)

  3. في استقبال 2018 (5.00)

  4. مساحة هولندا تتسع على حساب جارتها بلجيكا (5.00)

  5. محللون: تصريحات ترامب تضر متظاهري إيران (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | وداع 2017 في فاس

وداع 2017 في فاس

الثلاثاء 02 يناير 2018 - 07:20

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - simo fes الثلاثاء 02 يناير 2018 - 09:34
وهل تنتظرون من مجرمي قرية فاس أن يودعون 2017 بالحلويات والورود.مدينة لها تاريخ درس فيها أكبر العلماء.والآن أصبحت مرعى لبيع المخدرات والكحول والقرقوبي.هههه مدينة الأدارسة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
2 - عمر أبو أيوب الثلاثاء 02 يناير 2018 - 10:07
يجب معاقبة هؤلاء المجرمين بأشد العقوبات مع حرس على سلامت رجال الأمن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
3 - مواطن الثلاثاء 02 يناير 2018 - 10:53
الاحتغال.بجنوية.والخمر.ودوي.السوابيق.
والعملية.الاستباقية.لرجال.الامن.
ورقص.معا.الداب.
شكرا.لرجال.الامن.والقوت.المساعدة.ورجال.
المطافي.
والموت.الصعالكة.والصوص.والمشرملين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
4 - يوسف الثلاثاء 02 يناير 2018 - 11:27
السلام عليكم
تحية لكل مسوولين على الامن ببلدنا من كبيرهم الى صغيرهم يستهلون تقبيل الرووس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
5 - youssefny الثلاثاء 02 يناير 2018 - 12:20
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية وتقدير الى رجال الأمن بصفة عامة.
كان كافيا المسح على رؤوس الأطفال عوض تقبيلهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
6 - عبداللطيف الثلاثاء 02 يناير 2018 - 13:24
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته تحية وتقدير لﻷمن الوطني بصفة عامة. وكان عليهم مسح اﻷطفال على رؤوسهم عوض تقبيلهم و شكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.