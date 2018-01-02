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كُتّاب وآراء
وداع 2017 في فاس
الثلاثاء 02 يناير 2018 - 07:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - simo fes الثلاثاء 02 يناير 2018 - 09:34
وهل تنتظرون من مجرمي قرية فاس أن يودعون 2017 بالحلويات والورود.مدينة لها تاريخ درس فيها أكبر العلماء.والآن أصبحت مرعى لبيع المخدرات والكحول والقرقوبي.هههه مدينة الأدارسة
2 - عمر أبو أيوب الثلاثاء 02 يناير 2018 - 10:07
يجب معاقبة هؤلاء المجرمين بأشد العقوبات مع حرس على سلامت رجال الأمن
3 - مواطن الثلاثاء 02 يناير 2018 - 10:53
الاحتغال.بجنوية.والخمر.ودوي.السوابيق.
والعملية.الاستباقية.لرجال.الامن.
ورقص.معا.الداب.
شكرا.لرجال.الامن.والقوت.المساعدة.ورجال.
المطافي.
والموت.الصعالكة.والصوص.والمشرملين.
والعملية.الاستباقية.لرجال.الامن.
ورقص.معا.الداب.
شكرا.لرجال.الامن.والقوت.المساعدة.ورجال.
المطافي.
والموت.الصعالكة.والصوص.والمشرملين.
4 - يوسف الثلاثاء 02 يناير 2018 - 11:27
السلام عليكم
تحية لكل مسوولين على الامن ببلدنا من كبيرهم الى صغيرهم يستهلون تقبيل الرووس
تحية لكل مسوولين على الامن ببلدنا من كبيرهم الى صغيرهم يستهلون تقبيل الرووس
5 - youssefny الثلاثاء 02 يناير 2018 - 12:20
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية وتقدير الى رجال الأمن بصفة عامة.
كان كافيا المسح على رؤوس الأطفال عوض تقبيلهم.
تحية وتقدير الى رجال الأمن بصفة عامة.
كان كافيا المسح على رؤوس الأطفال عوض تقبيلهم.
6 - عبداللطيف الثلاثاء 02 يناير 2018 - 13:24
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته تحية وتقدير لﻷمن الوطني بصفة عامة. وكان عليهم مسح اﻷطفال على رؤوسهم عوض تقبيلهم و شكرا
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