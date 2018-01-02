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كُتّاب وآراء
حياة في العراء بالبيضاء
الثلاثاء 02 يناير 2018 - 16:31
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
1 - ابن سبو الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:15
هذه حصيلة سنة 2017 . الساسة المغاربة حققوا انجازا كبيرا في ايواء المهاجرين الغير الشرعيين قطاع الطرق.و وفروا لهم كل الخذمات اما ابناء الدار فل يذهبوا الى الجحيم لا لشيء الا لأنهم مواطنين سوقهم خاوي ما فيهمش ليدام. حرام كل الحرام ان يبقي هذين الزوجان في العراء و المساعدات المغربية اغرقت افريقيا
2 - maroc bla zwa9 الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:15
المسؤولون في المغرب اصابهم مرض اسمه التصمقيلة تيشفو هادكشي لعجبهم اما ان يسكن المواطن في العراء ويعاني قلة الحاجة فهذا يعتبر شيء لا يرونه مع العلم ان لديهم وزارة متتفلت تا حاجة على رءسها المقدم وتابعوا الشيخ والخليفة والقائد ورئيس الدائرة والباشا والعامل والوالي كل هؤلاء لم يروا شيءا ... وباز اسيدي عندهم الصناطح قاسحين...
3 - ابو مريم القنيطري الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:46
التنمية البشرية عالميا
المغرب 126
الجارة الشرقية 76
حلل و ناقش
المغرب 126
الجارة الشرقية 76
حلل و ناقش
4 - ابن سوس المغربي الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:08
و شوفو اعباد أبناء الشعب المغربي محرومين من أبسط حقوق العيش بكرامة في وطنهم و المسؤولين يستقبلون جحافل المهاجرين جنوب الصحراء الذين تركو دولهم لأسباب اقتصادية و كأن المغرب هو اليابان
5 - walo الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:36
عملية حسابية سهلة :
الثروة هي 100
الشعب تقريبا 40 مليون.
80 في 100 من الثروة يملكها تقريبا اقل من 1مليون .
20 في 100 من الثروة المتبقية لن تكفي 39 مليون .
واش فهمتوني و لا لا !
الثروة هي 100
الشعب تقريبا 40 مليون.
80 في 100 من الثروة يملكها تقريبا اقل من 1مليون .
20 في 100 من الثروة المتبقية لن تكفي 39 مليون .
واش فهمتوني و لا لا !
6 - said111 الثلاثاء 02 يناير 2018 - 19:41
و الله لقد احزنني هذا الموضوع كثيرا و اقول للمحسنين الذين لديهم مال كثير ان يشتروا لهما سكن اقتصادي و يعيننهما بمبلغ مالي كل شهر, والله لا يضيع اجر المحسنين.
7 - حوكرا 2018 الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:17
انا مفهمتش واحد فمراكش شاري سيارة ب 3 مليار أو هدا مسكين ما لقي فين يسكن لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بلاد !!!!!
8 - مواطن الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:34
هداك.ليشرى.سيارة.بربعة.ديال.المليار.اعطي.لناس.عشرا.ديال.المليون.
مشي.حتى.تمن.الفينيت.حرام.حرام.انيبقو.هاد.الاسرة.في.الشلرع.
رحنى.المغرب.متنرضوش.
مشي.حتى.تمن.الفينيت.حرام.حرام.انيبقو.هاد.الاسرة.في.الشلرع.
رحنى.المغرب.متنرضوش.
9 - ايمن الى "القنيطري" الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:50
الجارة الشرقية كما تسميها تحتل رتبة 76 من التنمية البشرية لانها تتبنى سياسة اسكن و رغم كل النقاءص في التوزيع، و توصلت في العملية الاخيرة لترحيل 8000 عاءلة الى تخصيص سكنات تستجيب للافراد ذوي الحجيات الخاصة (الموعاقين) شكرا هيسبرس
10 - hassan الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:57
افيناك الشباب الملكي من التضامن مع فقراء الوطن ,,,, و لا كتعرف غير تعمار الشوارج
11 - IBN JAZAIER الثلاثاء 02 يناير 2018 - 21:07
الى رقم 3
نعم يا اخي الجزائر فالمرتبة 76 لانها توزع المساكن بالالف مجانا فالشهر وحالة كهذه فالجزائر موجودة ولكن قليلة وهل تعلم توجد في كل ولاية جامعة ومعاهد ومستشفيات كل بالمجان وهل تعلم ان دولة تمنح الشباب العاطلين القروض بدون مقابل بالملايين وهل تعلم ان الدولة اعطت اعانات لكل سكان الارياف والجبال لبناء مساكن لائقة للحياة وزودتهم بالغاز والماء والكهرباء وعبدت الطرقات مثلا اهل القبايل فالجبال يعشون احسن من سكان المدن وهذا هو الفرق بين الجزائر والمغرب وان قلتم ان دولة الجزائر فاسدة انا متفق معكم ولكن على الاقل معضم المواطنيين تحصلو على سكنات بالمجان وان قلتم اين هي 1000 مليار فاءقول لكم لا تنسو جيشنا لمذ اصبح محترفا لان مزانيته اكثر مما تتصورون والمشاريع الكبرى ولا ننسى ان هناك اخواننا الصحراويين نتقاسم معهم رغيف الخبز لاننا مسلمين وديننا ياءمرنا بالمعروف ولا ننسى تدعيم اخواننا الفلسطنيين نحن بجانبهم حتى يتحررو وهذا ما اقوله لاخي رقم 3
نعم يا اخي الجزائر فالمرتبة 76 لانها توزع المساكن بالالف مجانا فالشهر وحالة كهذه فالجزائر موجودة ولكن قليلة وهل تعلم توجد في كل ولاية جامعة ومعاهد ومستشفيات كل بالمجان وهل تعلم ان دولة تمنح الشباب العاطلين القروض بدون مقابل بالملايين وهل تعلم ان الدولة اعطت اعانات لكل سكان الارياف والجبال لبناء مساكن لائقة للحياة وزودتهم بالغاز والماء والكهرباء وعبدت الطرقات مثلا اهل القبايل فالجبال يعشون احسن من سكان المدن وهذا هو الفرق بين الجزائر والمغرب وان قلتم ان دولة الجزائر فاسدة انا متفق معكم ولكن على الاقل معضم المواطنيين تحصلو على سكنات بالمجان وان قلتم اين هي 1000 مليار فاءقول لكم لا تنسو جيشنا لمذ اصبح محترفا لان مزانيته اكثر مما تتصورون والمشاريع الكبرى ولا ننسى ان هناك اخواننا الصحراويين نتقاسم معهم رغيف الخبز لاننا مسلمين وديننا ياءمرنا بالمعروف ولا ننسى تدعيم اخواننا الفلسطنيين نحن بجانبهم حتى يتحررو وهذا ما اقوله لاخي رقم 3
12 - Amazighi الثلاثاء 02 يناير 2018 - 21:08
ادخلوا المساجد و اسكنوا فيها خير لكم. لمن تصلح المساجد و الكناءس. ويمكنكم كذلك طلب اللجوء السياسي لامريكا او سويسرا. او الذهاب الى تنذوف. ..اين وزير العثماني. كيف يعقل ان انسان براسه و رجله ان يسكن الشارع في عام 2018.
13 - lahcen الثلاثاء 02 يناير 2018 - 21:29
It's up to you his majesty to reconsider your policy which is that of your ancestors. Stop thinking that the people of this land are your mere subjects. From now on you will see that people are having different attitudes, most are coming to a conclusion that you are the problem. They cannot say it openly because of fear. Time will come when you will look back and say I wish I was a humble but not an extravagant person. Thank you Hesspress for passing on the message.
14 - خدم آصغري لكبري الثلاثاء 02 يناير 2018 - 22:16
الله يكون في العون و لكن هاد السيد اللي عندو 65 سنة علاش موفرش شوية لفلوس بحال عباد الله ملي كان شاب و كيخدم ولو خدمة بسيطة ويدير لحساب للغد. أنا لا أنعته هو بالذات ولكن هناك أناس كتر بالمدينة القديمة ضيعوا فلوسهم بالتسكع في الحانات القريبة من centre Ville وملي كبرو لفلوس بااااح
15 - Zineb الثلاثاء 02 يناير 2018 - 23:58
Bonjour à tous, svp est ce que vous connaissez ces personnes je voudrais les visiter et je veux savoir c'est vers quel endroit exactement. est ce qu'ils sont dans la nécessité je veux bien les aider mais je veux être sur qu'ils sont sérieux.
Merci pr votre retour.
t
Merci pr votre retour.
t
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