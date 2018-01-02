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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج دوار الكرعة بالرباط

احتجاج دوار الكرعة بالرباط

الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - brahim daoudi الثلاثاء 02 يناير 2018 - 19:04
دوار الكرعة يوجد في وسط المدينة الرباط. كيف يمكن أن يتحول إلى عين عوداء.
عين عودة : بعيدة جداً عن الرباط عاصمة الأنواع
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-9
2 - عبدالرزاق الاسماعيلي الثلاثاء 02 يناير 2018 - 19:18
انتاج ثقافة الريع...
صناعة مغربية بامتياز
الكاريان ينتج الثروة:
لعشاق السكن فيه
لمن يشرف على الشهادات الادارية المرتبطة به
لمن يتولى ادارة مشاريعه
تذكروا:
مشروع الحسن الثاني بالبيضاء
كم عدد المستفيدين منه...بدءا من السكان وانتهاء برئيس المجموعة الحضرية سابقا
الكريان لن يختفي بالمغرب...لأنه مصدر للريع...ومنتج للمال والثروة الحرام
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27
3 - اابوحطاطي الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:00
سمعت الهجرة بغاو اهجروه لينا اونحنا ملين لبلاد سبعين سنة ماهجرنا اوجاوا المهجرين هاجروا قديما واستوطنوا الرباط وتربطوا به اونحنا بغاو الوحونا من الرباط إلى المحلولة بلا رباط
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6
4 - Uiop الثلاثاء 02 يناير 2018 - 21:03
ناس جرادة واعيين على القوم ديال العاصمة ههه
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14
5 - مغربي حر الثلاثاء 02 يناير 2018 - 23:46
في القرن الواحد والعشرين ولا زال هناك دواويركدوار الكرعة في قلب عاصمة المملكة . كنا نعتقد ان الدواوير توجد فقط في المغرب غير النافع .
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-1
6 - حكيمة الأربعاء 03 يناير 2018 - 00:38
المثل يقول / تبدال المنازل فيه راحة .ربما يكون فيه الخير والصلاح و الرزق . عسى أن تكرهوا شيئآ وهو خير لكم..
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