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كُتّاب وآراء
مغاربة ومطالب لحكومة 2018
الثلاثاء 02 يناير 2018 - 22:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - سلام الصويري الثلاثاء 02 يناير 2018 - 22:58
عنوان الطلب غلط !!!الحكومة ليس باستطاعتها ان تقرر شيء والكل يعرف الجهة التي تسيطر على كل القرارات الاستراتيجية . ويستمر التجاهل كان للوزراء والحكومة سياسة مستقلة لها كافة الاختصاصات رغم ان الجميع يعرف أين هو مصدر القرار ومن يتحكم في خيوط اللعبة .وما غير ذلك سوى محاولة الاستهزاء من ذكاء المواطن
2 - مغناوي الثلاثاء 02 يناير 2018 - 23:00
2018 المواطنيين سيؤدون ثمن باهض على صمتهم وجبنهم وحراك الريف عرى سياسيا و اقتصاديا على الدولة وخسر أزيد من مليارين دولار كعملة صعبة والآن يريد تعويضها على حساب جيوب الأبرياء
3 - باعمراني الثلاثاء 02 يناير 2018 - 23:03
تقرير نشرته CNN ان المغرب من بين الدول لمنتاشر فيه الرشوة والفساد الإداري ..والناتج الذاخلي PIB المغربي غادي اوصل لسنة 2030 غير ل 187 مليار دولار امريكي سنويا في حين دول اخرى كأنغولا متلا غادي اوصل الناتج الداخلي ل 307 مليار دولار سنويا ... خاص المسؤولين تاع البلاد اكونوا عارفين هاد شي و يجب محاربة الفساد والرشوة و اصلاح نظام التعليم و الصحة لمبغيناش نرجعوا بحال الصومال او اليمن
4 - م المصطفى الثلاثاء 02 يناير 2018 - 23:14
طموحات الشعب المغربي هي الخروج به من نفق اليأس والبطالة والإنتقال به إلى مرحلة يجد فيها المواطن ضالته في التعليم والسكن والعمل والعيش الكريم. ولن بتأتى ذلك إلا من خلال استراتيجية تشمل كل مناطق المملكة، وذلك عن طريق ميزانية تستجيب للحاجيات الأساسية والآنية لكل جهة.
هذه الحاجبات التي يعتبر المجلس لكل جهة هو المسؤول عن النتقيب عنها، من خلال دراسته للمطالب والحاجيات والتطلعات للساكنة، مشتملة على المشاريع والأوراش التي يجب الاشتغال عليها.
ولبلوغ ذلك لا بد من دينامية قوية لمجلس الجهة، ولميزانية رهن الإشارة، ولاحترام للمدة الزمنية لإنجاز المشاريع، ولمراقبة وتتبع من طرف الحكومة.
لكن على الساكنة - كلما رأت بان الأمور تسير في المسار الصحيح - أن تتسم بالرزانة وبالتفهم وبتشجيع المسؤولين على اداء مهامهم في ظروف مواتية، بعيدة عن الاحتجاجات المفبركة...
هذه الحاجبات التي يعتبر المجلس لكل جهة هو المسؤول عن النتقيب عنها، من خلال دراسته للمطالب والحاجيات والتطلعات للساكنة، مشتملة على المشاريع والأوراش التي يجب الاشتغال عليها.
ولبلوغ ذلك لا بد من دينامية قوية لمجلس الجهة، ولميزانية رهن الإشارة، ولاحترام للمدة الزمنية لإنجاز المشاريع، ولمراقبة وتتبع من طرف الحكومة.
لكن على الساكنة - كلما رأت بان الأمور تسير في المسار الصحيح - أن تتسم بالرزانة وبالتفهم وبتشجيع المسؤولين على اداء مهامهم في ظروف مواتية، بعيدة عن الاحتجاجات المفبركة...
5 - شاب ثلاثيني يطمح في غد افضل الأربعاء 03 يناير 2018 - 01:53
الحكومة تبدل جهد لكن غير معقلن و مدقق و مشاريعها تستوجب المتابعة و المراقبة الصارمة 24ساعة/24ساعة
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