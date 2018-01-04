عبد الرؤوف في الإنعاش

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كُتّاب وآراء
عبد الرؤوف في الإنعاش
الخميس 04 يناير 2018 - 01:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (45)
1 - مغربية الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:10
نطلب من الله الشفاء له ممثلنا القدير عبد الرؤوف قدم الكثير للمسرح المغربي
تعليق غير لائق
198
2 - عبدالحق الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:11
أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين
تعليق غير لائق
184
3 - fatima الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:12
lah yechafik wi tawal 3omrik on t aime beaucoup.
4 - مهداوي.. الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:16
نتمنى للفنان المحبوب لدى كافة المغاربة...بالشفاء العاجل...اطال الله عمره...
تعليق غير لائق
138
5 - جلال الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:17
اللهم اشفيه ياشافي يا عافي لا شفاء إلا شفائك شفاءا لا يغادر سقما...استمتعنا كثيرا بك اسي عبد الرؤوف سنوات الثماينات.
تعليق غير لائق
110
6 - من محبيك الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:20
شفاك الله وعفاك من كل كرب وعلة وأرجعك لعائلتك وجمهورك العريض بأحسن حال وطهورا إن شاء الله
7 - Kamali الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:23
اللهم اشفيه وعافيه. واشفي جميع مرضى المسلمين يارب العالمين.
8 - مغربية وافتخر الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:24
الله يشافيه ويعافيه
الله يعفو عليه و يشوف من حالو
فكان كبرنا معااه وشحال ضحكنا
الله يشافيه ويخليه لوليداتو المغاربة كاملين
خلق الضحك من والو
الله يشافيه
الله يعفو عليه و يشوف من حالو
فكان كبرنا معااه وشحال ضحكنا
الله يشافيه ويخليه لوليداتو المغاربة كاملين
خلق الضحك من والو
الله يشافيه
9 - متأمل الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:26
عبد الرحيم الملقب بعبد الرؤوف هذا الممثل الكوميدي
يعتبر جوهرة الكوميديا المغربية فكان يبدع ومازل منذ عشرات السنين لخلق فرجة تجعل من مشاهديها ينسوا
كل معانات الحياة ويضحكون ضحكات بريئة لا تمس بأي قيمة من قيم المجتمع كما هو الحاصل الآن مع كامل
الأسف .
اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً آمين يارب.
يعتبر جوهرة الكوميديا المغربية فكان يبدع ومازل منذ عشرات السنين لخلق فرجة تجعل من مشاهديها ينسوا
كل معانات الحياة ويضحكون ضحكات بريئة لا تمس بأي قيمة من قيم المجتمع كما هو الحاصل الآن مع كامل
الأسف .
اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً آمين يارب.
10 - تلقائي الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:27
الله يشافي لينا السي عبد الرؤوف إن شاء الله مازال بغيناك معانا واخا توحشناك
و الله من يامات عبد الرؤوف ..و الزعري و الدسوكين و قشبال و زروال ...ما ضحكت من قلبي ..
.
كثرو الهموم الدنيا خيابت بزاف
و لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس يا ربي تلطف بينا و تهدينا و تدينا و انت راض عنا
يا رب العالمين
حتى الناس اللي كنا نرتاحو ليهم بدو يتقاضاو
و الله من يامات عبد الرؤوف ..و الزعري و الدسوكين و قشبال و زروال ...ما ضحكت من قلبي ..
.
كثرو الهموم الدنيا خيابت بزاف
و لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس يا ربي تلطف بينا و تهدينا و تدينا و انت راض عنا
يا رب العالمين
حتى الناس اللي كنا نرتاحو ليهم بدو يتقاضاو
11 - م.محمد الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:28
إنه إنسان طيب وبسيط أدخل الفرحة لبيوت المغاربة جميعا ولمدة طويلة في جميع أعماله . يا من لا شفاء إلا شفاءك يارب اللهم شافيه وعافيه شفاءا لا يغادر سقما أبدا.
12 - المجيب الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:28
رجاء يا عبد الرؤؤف، يا فناننا الكبير، ارأف بنا وعد لنا باسرع وقت متشافيا وفي صحة جيدة. صاحبتك الطمأنينة والسلامة .
13 - بن فارس الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:28
اللهم انت الشافي لا شفاء إلا شفائك اللهم شفيه شفاء لا يغادر سقما
14 - boraas الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:31
نسال له الدعاء بالشفاء العاجل انشاء الله فابتسامتك في وجه اخيك صدقه وعبد الرؤوف تصدق علينا كتيرا اللهم اشفه وعافيه يا ارحم الراحمين
15 - abdo chi الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:31
الله يشافيه و يعافيه يا رب و يشافي جميع مرضى المسلمين.
16 - ber nour الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:37
نتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله يارب فنان ديالنا مايستاهلش مسكين الله غالب ربي معاك اومعانا
17 - عبد الله الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:39
ندعو الله الشافي سبحانه و تعالى ان يشفي ممثلنا المحبوب ''با عبد الرؤوب'' و ان يعيد له و لاسرته الابتسامة كما رسمها على شفاهنا لسنوات طويلة. اللهم لا نسألك رد القضاء و لكن نسألك اللطف فيه آمين.
19 - محمد الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:44
اللهم شافيه و اعده الى اهله و احبائه بصحة و عافية ان شاء الله.
20 - كمال الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:47
شفاك الله ياعملاق الفكاهه في المغرب ،انت محبوب من قبل الجميع.
ملاحظة :من العار ان يبقى المغرب بدون ان يمنع منعا كليا التدخين داخل المقاهي كما هو الحال في اروبا.
ملاحظة :من العار ان يبقى المغرب بدون ان يمنع منعا كليا التدخين داخل المقاهي كما هو الحال في اروبا.
21 - nabil الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:48
الله يشافيه و يعافيه و يطول فعمره إن شاء الله.
22 - ياسين حسن. بلجيك الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:49
أسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية .
23 - محمد الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:56
نتمنى له الشفاء العاجل وان يعود لاحضان اسرته سليما معافى في اقرب وقت.
24 - jordan الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:57
allah yachafik tu était le meilleur tu mérite le respect
25 - مصطفي الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:58
الفنان المحبوب عبد الرؤوف مشاء الله الله اشافيه ويعافيه.
26 - حسن الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:06
اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاءا لايغادر سقما
27 - عبده/. الرباط الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:22
كل التعاليق يا عبد الرؤوف الحبيب تدعو لك بالشفاء العاجل ... و الله سبحانه و تعالى يستجيب لدعاء كل من يحبك... و الحقيقة ان كل المغاربة الأربعون مليون يدعون لك بالشفاء العاجل ان شاء الله... لقد أضحكتنا منذ الستينات و نحن مراهقون فكيف ننساك ... ننتظر بحول الله طلعتك
29 - مغربي حر من بلجيكا الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:56
أسأل الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل،اللهم إشفيه وعافيه،اللهم أذهب سقمه،اللهم ألبسه جلباب العافية، اللهم رب الناس أذهب البأس إشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما.اللهم ابدل مرضه صحة وسقمه عافية.اللهم،اللهم إن عجزت الأطباء فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء.
30 - YLU الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:57
غريبة هي الدنيا!
اليوم في ليكسمبورغ وفي طريقي الى العمل شيء ما دكرني بعبد الرؤوف.
والان المساء بعد ان عدت من العمل اقراء هذا الخبر!
ما هذه الصدفة? هل سترحل اخر وردة كانت تاتت طفولتنا?
شفاك الله واحسن اليك وان ارادك فهو راحمك وسنفتقدك يا حبيب القلوب عشت نظيفا لم تنهب مال الشعب بل منحت البسمه بلسم للقلوب الكئيبة.
اليوم في ليكسمبورغ وفي طريقي الى العمل شيء ما دكرني بعبد الرؤوف.
والان المساء بعد ان عدت من العمل اقراء هذا الخبر!
ما هذه الصدفة? هل سترحل اخر وردة كانت تاتت طفولتنا?
شفاك الله واحسن اليك وان ارادك فهو راحمك وسنفتقدك يا حبيب القلوب عشت نظيفا لم تنهب مال الشعب بل منحت البسمه بلسم للقلوب الكئيبة.
31 - khalid italy الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:07
لا يمكنني ان لا أشارك محبي الأسطورة في فن الكوميديا المغربية الأستاد عبد الرحيم التونسي بالشفاء العاجل حيت أتدكر في أزها أعماله إن هي قدمت على شاشات التلفزة تخلو الشوارع والأزقة لمشاهدة أعماله والجميل ان أجيال مختلفة احبته وأعماله إلى غاية جيل الإلفينيات وإسم عبد الرؤوف ضل قليلا في التداول كإسم ومقرونا بالعملاق عبد الرحيم التونسي حفضه الله تعالى لعائلته ولمحبيه وأعتبر نفسي من أشدهم
32 - عبد الرؤوف الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:07
أتمنى للممثل المحبوب عبد الرؤوف الصحة والعافية على قدر العمر بدون مُعانات.. التحفظ الوحيد هو ولا ""ألومه في ذلك لأنه أكيد كان عن غير قصد"" هو إقبارهُ لهذا الإسم الجميل "عبد الرؤوف" فلقد كان منتشراً قبل منتصف القرن الفائت أمّا الآن؟؟؟ فأصبح....
33 - محمد البهالي الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:13
الشفاء العاجل للفنان الكبير الذي حقق نجاحا كبيرا في التمثيل
34 - سيمو الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:00
كانت سعادتنا في المساء تكمن في احتساء الشاي مع الخبز ونحن نتابع بعفوية سكيتشات عبد الرؤوف الذي أضحكنا باسلوبه الساذج البسيط ايام التلفزة بالأبيض والاسود. كان الوالد يهيء الشاي المنعنع ايام قالب السكر ب اربعة واربعين ريال . لم يكن هناك بورطابل ولا بارابول ولا فايسبوك ، كانت سعادتنا في الشاي وسكيتشات عبد الرؤوف الله يشافيه ويعافيه.
36 - james الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:00
bon rétablissement maître du rire authentique marocain des années 60-70-80 et même 90 si je me trompe pas des périodes. Tu as participé à faire rendre la joie dans chaque foyer du maroc d'anthin par ta façon artistique du rire. Maintenant nous te souhaitons un bon re-rétablissement et guérison de ton mal avec un coeur plein d'amour et respect pour ton talon et ta modestie abd raouf, icône ou étoile de la comédie marocain, Dieu tout puissant tant aimant est avec toi.
37 - هند الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:07
الشفاء العاجل للفنان القدير عبد الرؤوف لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم آمين
38 - عبدالسلام الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:35
نتنى.لهاد.الرجل.الشفاء.العاجل.وانيخد.الله.بيده
39 - Mohajir الأربعاء 03 يناير 2018 - 22:00
قدم واعطى الكثير للمسرح المغربي وتلقى القليل منه,
مغاربة العالم تدعولك بالشفاء العاجل,
مغاربة العالم تدعولك بالشفاء العاجل,
40 - Rachid الأربعاء 03 يناير 2018 - 22:15
احبك ابائنا واحببناك وسنضل نحبك . اللهم انا نسئلك ان تشفيه وتعينه في ماهو عليه .
41 - Rais الأربعاء 03 يناير 2018 - 22:30
الله يشفيه وعافيه يا رب العالمين فنان محترم
42 - yakoubi الأربعاء 03 يناير 2018 - 23:30
في الحقيقه خاصو التفاته من الملك..اشباه الفنانين كيحضاو بالتكريم و الاوسمه والفنانين الكبار يهمشون.
43 - اعصيم سمير الخميس 04 يناير 2018 - 00:48
يارب يارب يارب تشفي لينا الممثل الكبير ديالنا عبد الرؤوف.الله يطول ليه العمر وحفظو لينا.
44 - na .ja الخميس 04 يناير 2018 - 00:57
شفاك الله وعفاك من كل كرب وعلة وأرجعك لعائلتك
45 - مرؤوف بك أن شاء الله الخميس 04 يناير 2018 - 01:00
أحبك يا عبد الرؤوف.فقد صحبتني في طفولتي الطاهرة.أسعدتني واضحكتني وغمرتني بالحماسة ولذة الانتظار لألاقيك في مواعيد تظل هي وكريندايزر وعمي إدريس احلى واغلى ما كنت أسعى إليه لالتهمه كوجبة شهية بعد صوم عن الطعام.وجدتني اركض بذاكرتي متواريا عن الحاضر وآلامه متذثرا بسلهام عالم كنت انت إحدى ثرياه .ادعو الله ان يشفيك ويعيدك سالما معافى
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