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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حياتي: أبطال مغاربة

حياتي: أبطال مغاربة

الخميس 04 يناير 2018 - 12:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Khalid الخميس 04 يناير 2018 - 12:15
Salam.. not just in my eyes or somebody else you are a champion..
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2 - عبدو الخميس 04 يناير 2018 - 12:22
لا حول و لا قوة الا بالله! حسبنا الله و نعم الوكيل! أين هو المال العام أ صحاب موازين!!!
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8
3 - ريفية الخميس 04 يناير 2018 - 13:00
أنا ريفية أباً عن جد. هل يُعقل ان تُعطى أهمية لا مثيل لها للأمازيغية وتدريس تفيناغ وشبابنا يتمنى بل يحلم فقط باستطاعة تكميل دراستهم بلغة الإشارة؟ والله هذا الفيديو درسٌ في حدّ ذاته! اينكم يا اصحاب القرار؟ اينكم يا من اعطيناكم اصواتنا؟
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10
4 - غاضب الخميس 04 يناير 2018 - 13:06
مزيدا من التالق لابطالنا الثلات .اصبرو فان الله يحب الصابرين. فعلا لا الدولة ولا عامة الشعب يفهمون اعاقتكم و للاسف.
ان الله معكم
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5
5 - moha الخميس 04 يناير 2018 - 13:22
شكرا هسبريس مر مر تتفكرين باش نحمدآلله على النعمة لعطانة
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6 - نعيم الخميس 04 يناير 2018 - 14:11
أنتم مفخرة أنتم طبيعيين أنتم أبطال... نحن الذين نسمي علی أنفسنا مكتملين لا نساوي شيئا أمامكم نحن هم المعاقين. لكم جل و كل التقدير .
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