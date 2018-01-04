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كُتّاب وآراء
معاناة مع مرض السرطان
الخميس 04 يناير 2018 - 08:14
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - خالد الخميس 04 يناير 2018 - 08:29
يارب هذا الكون كن للمستضعفين وليا وللمرضى طبيبا وللمظلومين نصيرا يا رب.
2 - الأستاذ خالد الخميس 04 يناير 2018 - 08:42
شفاك الله وعفاك وألبسك ثوب الصحة .
اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي انت الشافي لاشفا الا شفاءك شفاء لايغادر سقماً
اللهم ياشافي ياقادر على كل شي يامخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي
يامن تقول للشي كون فيكون فأنت وحدك سبحانك القادر على شفائها
اللهم اشفها شفاء لايغادر سقماً وانزل عليها العافية الدائمة .
يارب ياقادر علي كل شي ياواحد يا أحد يافرد ياصمد يامجيب الدعاء .
اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي انت الشافي لاشفا الا شفاءك شفاء لايغادر سقماً
اللهم ياشافي ياقادر على كل شي يامخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي
يامن تقول للشي كون فيكون فأنت وحدك سبحانك القادر على شفائها
اللهم اشفها شفاء لايغادر سقماً وانزل عليها العافية الدائمة .
يارب ياقادر علي كل شي ياواحد يا أحد يافرد ياصمد يامجيب الدعاء .
3 - عماد الخميس 04 يناير 2018 - 10:32
اللهم أشفي انتى شافي لاشيفاء إلا شفاء يسميع ويعالم
4 - lmkhntr الخميس 04 يناير 2018 - 11:38
et il est ou ce qu'on appelle RAMID dans tout ca ?? ce petit papier est fait pour se foutre de la gueule des Marocains . un bout de papier qui ne donne droit à rien , ni hospitalisation ni achat des medicaments dans les pharmacies !!! il sert à quoi alors cette merde ?? aller avec aux toilettes non ??? dirou kima FRANCA une carte CMU pour les pauvres qui donne droit à tout : consultation , hospitalisation , médicaments .... ola sirou tkmchou matbkawch tflaw 3la drawch hchouma 3likom ....
5 - zaman'TETOUAN الخميس 04 يناير 2018 - 12:10
مرض السرطان الفتاك.. صحيا..ماديا..ومعنويا...مع انعدام مركز صحي قادر على استيعاب المرضى وتمكنهم من الحصول على العلاج الضروري ( راديو طرلبي. وشيميو طرلبي..والكوري طرابي... ومواد الرعم. وكلها بأثمنة خيالية المواطن العادي غير قادر على تسديد اثمنتها قد تصل الى ..نا بين 30.000.00 درهم .و 250.000.00 درهم .أقول هذا بتجربة مررت بها حيث أصيبت زوجتي بنرض سرطان الثدي وبعد توجهي الى الرباط عاصمة التجارة في استنزاف أموال المرضى ..فلم اجد بابا تخول زوجتي العلاج سووى مواعيد بعيدة تجعل مرض السىطان خلالها يفتك بالمريض. هنا قررت. بيع منزلي ب..300.000.00 درهم. سنة 2014 وصرفته عن الآخر في علاج زوجتي بمركز انكولوجي بحسان. الرباط ...وكانت النتيجة حسنة والحمد لله ... إلا انه ولكونه مرض مزمن يكلفني التوجه الى المركز بالرباط مبلغ ما بين 2000.00 درهم و 4500.00 درهم ليومنا هذا. قصد تتبع الفحوصات الضرورية.
6 - مغربي حر من بلجيكا الخميس 04 يناير 2018 - 13:00
أولا وقبل كل شيء أسأل الله أن يشفي هذه الاخت بشفاءه إنك يا رب أنت الشافي وأنت العافي،اللهم أذهب سقمها ،اللهم ألبسها جلباب العافية،اللهم رب الناس أذهب البأس إشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، يا الله إن عجزت الأطباء فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. أما أنت يا وزيرة الشؤون الاجتماعية وأنت يا وزير الصحة ألا تستحيوا وتخجلوا من أنفسكم وأنتم تشاهدون هذه المآسي التي يعاني منها المواطنون المستضعفون والمقهورون والمحكورون. تخيلوا لو يعاني فرد من أفراد عائلتكم مما تعاني منه هذه المسكينة، بطبيعة الحال سوف تطيرون به إما لأحد الدول الأوربية أو أميركا من أجل علاجه. ملخص القول حسبي الله ونعم الوكيييييييييييل فيكم وعند ربكم تختصمون.
7 - elo الخميس 04 يناير 2018 - 14:31
Pourrions nous avoir le contact de cette dame par mail SVP
8 - الدولة المواطنة الخميس 04 يناير 2018 - 15:17
أتنمى أن لاتقرأ هذه السيدة تعليقي هذا ولكنني مضطر لكتابته فالفقر والسرطان متلازمة الموت في المغرب لغياب التغطية الصحية وضعف التدخل المجاني الذي قد لايصل الى بعد فوات الاوان على الدولة ان تتكلف ولو من باب اضعف الايمان باصحاب الامراض المزمنة لانهم مغاربة ساهموا وكانو داءما ابان قوتهم محركا للاقتصاد وارجوا ان يكون التدخل سريعا وليس بعد سنة او سنتين لان من المغاربة من لايستطيع الصمود امام هذا المرض ولو ليوم واحد متمنياتنا بالشفاء للسيدة وكل مرضى المغرب المنسي .
9 - ام دعاء الخميس 04 يناير 2018 - 15:19
لااله الاالله .أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ،اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء إلا شفائك شفاء لا يغادر سقما. ...والله يا اختي العين تدمع والقلب حزين لو كان باستطاعتي مساعدتك فلن أتردد. .ولكن الله وحده يعلم ظروفي...الله يشفيك ويحنن قلوب الناس لي عندهم باش يساعدوك ولو غير بالقليل
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