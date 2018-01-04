24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:3012:3715:1317:3518:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. سلامي: المحليون يلعبون "الشان" بلا ضغوط .. والإخفاق ليس كَارِثة (5.00)

  2. تاهلة .. "بلدة العسكر" تقاسي التهميش والفوضى والتاريخ المنسي (5.00)

  3. المغرب يتعاقد مع إيطاليين للتنقيب عن المحروقات (5.00)

  4. إيقاف فرنسي بتهمة اغتصاب طفلتين وسط فاس (5.00)

  5. أمطار وثلوج بالمغرب ابتداء من يوم الجمعة المقبل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الصمدي وأبحاث الفضاء

الصمدي وأبحاث الفضاء

الخميس 04 يناير 2018 - 00:05

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - driss الأربعاء 03 يناير 2018 - 23:32
si samadi , good luck .you are on the right way
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.