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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | انتحار بسيدي عثمان

انتحار بسيدي عثمان

الخميس 04 يناير 2018 - 02:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - صالح الأربعاء 03 يناير 2018 - 22:25
وحالة يرثى لها مشي حالة لا يرثى لها
نص المغرب كيقول لا يرثى لها
المهم الله ارحموا مسكين كان مريض او فحالة غضب و غضبان عقله مسكر رحمه الله رحمة الله وسعت كل شيء
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78
2 - marokkii الأربعاء 03 يناير 2018 - 22:28
كثرة الانتحار كثرت في بلادنا العزيز وخصوصا في هده السنوات الاخيرة .ماهو السبب الحقيقي ؟هل !الفقر.الضغط النفسي أو قلة الإيمان أو السكر الشعوذة والشياطين. غريبة الدنيا
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27
3 - رياض الأربعاء 03 يناير 2018 - 22:29
لقينا السيد في حالة لا يرثى لها؟؟؟ واو على مستوى عند هاد الناس، شاب في مقتبل العمر، لا يتقن جملة مفيدة، هذا ما أنتجته المنظومة التعليمية في مغربنا، راللهم إنا نسألك اللطف،
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60
4 - مولاة لحريرة الأربعاء 03 يناير 2018 - 22:35
أش غنقولك اخويا؟ راااه...(راه اشنو؟)
بغينا نفركعو لباب لقينا السيد فحالة...(واش سيد كان فحالة بعدما فركعتو لباب ولا بعدما بغيتو تفركعو لباب؟
شانق راسو وكيشوف فلحايط...(واش لميت كيشوف؟)
ها نتيجة التعليم المغربي. جيل مكيعرفش حتا يركب جملة مفيدة.
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22
5 - رأي فقط الأربعاء 03 يناير 2018 - 22:43
انا لله وانا اليه راجعون لا يجوز و هدا من عمل الشيطان و ضعف الإيمان وسبب من أسباب الخلود في النار والعياد بالله. الله يهدينا يا رب
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7
6 - mohamed الأربعاء 03 يناير 2018 - 22:48
الله يرحمو , المسكين كان مقهورا و يبقى الانتحار طبعا حلا مرفوضا رفضا مطلقا.
أوجه رسالتي لأخوتي المغاربة : يريد المستبد منا الانتحار أو الخضوع له لذلك يجب أن لا نستسلم له وبالمقابل يجب أن نزرع في أبنائنا الايمان بالله وأن نربيهم أحسن تربية ونحبب لهم طلب العلم وأن نذكر بأن نصر الله قادم وقريب.
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20
7 - From Nevada الأربعاء 03 يناير 2018 - 22:55
الله ارحموا مسكين ويغفر ليه حتى واحد ماعرف شنو هي الظروف وبشنو كيعاني من غير الله
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8
8 - ابن المحمدية الأربعاء 03 يناير 2018 - 23:11
السيد الله لي عالم فين وصلات بيه الحالة باش نتاحر.. و شي تعليقات تيقولو عليه لا يجوز هو في النار .. اوا الله يعطيكم حالتو لي وصلاتو للانتحار وبقا بعقلك
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9
9 - Salam الأربعاء 03 يناير 2018 - 23:12
انا عايش في بلاد الهجرة و الاحض أن هناك كثيرا من حالات الانتحار في بلدي الأم وهدا يؤسفني كل الأسف. المواطن الدرويش مقهور وكيف لا ينتحر ؟؟؟
الله المستعان
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2
10 - الي ابن المحمدية الأربعاء 03 يناير 2018 - 23:24
أخي الكريم احثك علي أن تسأل عن حكم الانتحار في الإسلام إن كنت مسلما وستفهم الدي دفعني لقول دلك والسلام
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-5
11 - تعليق الأربعاء 03 يناير 2018 - 23:26
الكائن المغربي يكون حرا يلاه مكفي راسو حتى كيغرق راسو براسو بمسؤولية الزواج والاطفال والمسؤولية ديال الكراء والمعيشة والنفقة على الاطفال وووو والاطفال في الفيديو خير دليل.. في بلد كالمغرب حيث الفساد واللصوص الكبار يتجولون بحرية ولا احد يحاسبهم وفاضحي الفساد في السجون .. الظروف المادية هي سبب الانتحار وهذه ليست اول حالة في بلاد العام زين.. ما عندي ما نقول سوى الله يغفر ليه ويسامحه. اما اللذين تركوا لب الموضوع ويركزون على العربية والجملة المفيدة هذا لان العربية ليست لغة المغاربة الام لهذا لا يحسنون التحدث بها كأي لغة اجنبية
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8
12 - المنفلوطي من ساكنة الارياف الأربعاء 03 يناير 2018 - 23:52
انتشار الانتحار الاجرام القتل السيبه التسيب بالمغرب ضاهره خطيره واسبابه كثيره ومتعدده 1هناك امراض وتعاطي المخذرات 2 متطلبات المعيشة وتمدرس وتطبيب ونقل وكهرماء 3 مطالب زوجه لباسه قفطانه صبابيطه مكياجه يرهق الزوج 4 ومازاد الطين غيسا هو انثقام حكومة بنكران ولعثماني من لمغاربه لبسطاء اقفلت في وجههم باب تشغيل لوظاف كم من مشروع صغير افلس وتراكمت ديون مع افلس حكومة في تاريخ المغرب كل شئ اصبح ممكن الاتي اعظم كفان الله شر لباجدا ............ والعلم الله التحقيق سينور لمغاربه بالجديد///////
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1
13 - توأمة المغرب باليابان ! الخميس 04 يناير 2018 - 00:21
أولا ندعوا له ولجميع موتى المسلمين بالرحمة والمغفرة ونذكر أن الآباء والاجداد مروا بظروف أشد من ظروف اليوم فمنهم من عاش في عام جوع والطاعون وعام البون و الانتحار ضل غريب عن ثقافة المغاربة وممارساتهم حتى جاء العلمانيون ومنعوا المساجد من أداء أدوارها الروحية ونتيجة تكاثر حالات الانتحار في المدن و القرى أصبحت حالة المغرب تشبه حالة اليابان الذي سجل حوالي 70 حالة إنتحار يومية سنة2014 خاصة بين المراهقين و المرضى والسبب هو الفراق الروحي الذي جعل منه العلمانيو المستعمرات عندنا هدف إستراتيجي
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-1
14 - from new york الخميس 04 يناير 2018 - 01:03
عندي واحد الصديق هنا فامريكا اصلو فليسطيني ؤمنعم عليه الله عندو البزنسات بزاف ؤخطرة خطرة كيكول لي ضبر لي على شي حد الى بغا يخدم كاندي ليه شي مغريبي الى كان جديد,,,مرة هو يعيط عليا كالي عمرك ماتجيب ليا شي مغريبي قلت ليه علاش كالي عندكم موخ واحد كولشي مسطي ,كاليك اسيدي لمغاربة كيطلع ليهم الدم ؤمفشين.
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15 - ياسين الخميس 04 يناير 2018 - 01:08
كيف عرفت زوجته انه انتحر والباب مغلوق ؟
رواية هذا الشاهد غريبة
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16 - Orlando الخميس 04 يناير 2018 - 02:45
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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17 - عبد الخميس 04 يناير 2018 - 03:21
انا مع التعليق رقم 8 من المحمدية ' في بعض اللحظات يصبح الانسان ضعيفا ولايرى امامه الا هدا الحل 'سهل جدا ان تعطي دروسا للاخرين'نسال الله التبات في مثل هاته المواقف'لانني مررت منها
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