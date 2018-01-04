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كُتّاب وآراء
طلبة مغاربة وحياة الفضاء
الخميس 04 يناير 2018 - 01:22
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - حياة الأربعاء 03 يناير 2018 - 23:37
شوفو بعدا واش كاينة شي حياة في ارض المغرب اما الفضاء فخليوه للبلدان الشبعانة
2 - Ighoud Mountain الخميس 04 يناير 2018 - 00:01
Until know the humanity Imazighan DNA can survive only in plante earth ,so before sending any one to the space they have to modify human DNA ; which create another different sapiens who will be able to live in the space
For now we have to love our plante earth and stay home
So proud to be Imazighan
For now we have to love our plante earth and stay home
So proud to be Imazighan
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