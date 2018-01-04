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كُتّاب وآراء
الخلفي ومجانية التعليم
الخميس 04 يناير 2018 - 17:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
1 - ماريا الخميس 04 يناير 2018 - 17:16
لكن الذي لم يفهم لنا. فالتعليم العمومي اصلا ليس فيه أبناء الميسورين. فيه الطبقات الهشة والمستضعفة والمتوسطة فقط. اما الميسورون فكلهم في التعليم الخصوصي وبعيدون عن التعليم المجاني.
2 - wood الخميس 04 يناير 2018 - 17:23
تبضيع التعليم هو رصاصة الرحمة لاي تعليم له مصداقية في المغرب خصوصا في المعاهد و الكليات المهمة كالطب و الهندسة و غيرها من التخصصات التي ستصبح حصريا خاصة بابناء الاثرياء مع بعض الاستثناءات للتضليل. فقيل قديما لولا الفقراء لضاع العلم ، فهذه المؤسسات ستصبح سوقا لبيع الشهادات علنا و دون حياء للذي يدفع اكثر . فالدولة ستحدد الاسرة الفقيرة هي التي دخلها اقل من 3000 او 5000 درهم مع ان 10 الاف درهم قد لا تكفي الاسرة لمختلف تطلاباتها و بهذا سيتم اقصاء شريحة واسعة من الطلبة !!! و من جهة اخرى اغلبية ابناء الفقراء و المعوزين ينقطعون مبكرا في الابتدائي او الاعدادي و لا تجدهم حتى في الثانوي بالاحرى في التعليم الجامعي !!!؛
3 - ميساء الخميس 04 يناير 2018 - 17:23
ان مع هاد المشروع تاع الحكومة .... الطبقة الميسورة خاصه تخلص...هناي فألمانيا لبغاو اديروا شي حاجة تدرسوه في البرلمان و من بعد تصادقوا .....الا في المغرب شعب عطيه غير الكريتيك الخاوي و تدخل في الأمور لمتفهمش فيه....موظف تربح اكتر من 10 الاف درهم فالشهر علاش استافد من مجانية التعليم بحال واحد تربح الفين درهم
تعليق غير لائق
-24
4 - نجاد الخميس 04 يناير 2018 - 17:24
التعليم يريد وزراء تكنوقراط وليس هؤلاء الدين لا يعرفون مشاكل التعليم أما هذه الحكومة فلا فائدة ينتظر منها كان الله في عون هدا الشعب المسكين والله كبير
5 - ورزازي الخميس 04 يناير 2018 - 17:25
حساب بالخشيبات .
خوتي الزيادة على الاسر الميسورة ياك
ولاكن الاسر الميسورة ولادها فالمدارس الخاصة
شكون بقى ؟؟؟ ههه
خوتي الزيادة على الاسر الميسورة ياك
ولاكن الاسر الميسورة ولادها فالمدارس الخاصة
شكون بقى ؟؟؟ ههه
6 - شوف تشوف الخميس 04 يناير 2018 - 17:30
مبقيناش كنفهموا فالسياسة ديروا ألي بغيتوا فهاد لبلاد لمغاربة عندكم غير فالهامش .
7 - مغربى مناضل الخميس 04 يناير 2018 - 17:35
جيد ... لكن كيف سيعرفون الطبقة الميسورة من الضعيفة والمتوسطة فالميسور فى مغربنا الحبيب يعطى الرشوة أو يكون له نفوذ ليحصل على شهادة تثبت أنه فقير فيحتال على حق الفقير ببطاقة أو وثيقة تمضى فيها الجهات المختصة فهذا هو بيت القصيد ... وهذه حقيقة لا يختلف فيها إثنان ويعرفها الكبير والصغير ...
8 - هبيل الخميس 04 يناير 2018 - 17:39
واش الطبقات الميسورة كيقريو ولادهم فالمدرسة العمومية !!!
9 - حيمود الخميس 04 يناير 2018 - 17:43
سيدي الوزير الناطق الرسمي للحكومة الميسورين لا يدرسون أبنائهم مع الشعب في المدارس العمومية هذا شيء معروف في غياب الجودة و الإستقرار من الناحية المعرفية و الأمنية و بالأخص التعليم الجامعي الذي يخرج البطالة بشواهد جامعية . فأغلب طلاب كليات الطب و الهندسة و المدارس ذات تكوين عالي تجد أغلبهم من النخبة الغنية. لماذا لأنهم تكونوا في مدارس خاصة سواء داخل المغرب أو خارجه . فعلى سبيل المثال في جامعة الأخوين مثلا هل هناك احد من أيناء الشعب الطبقة المتوسطة من المستحيل إلا إذا وجد أحد المساعدة من أحد المحسنين أو غيور أراد ان يشجع نابغ فقير لشق طريقه. نحن نريد محاربة الفساد في المنظومة التعليمية و محاربة المدرسين الذين يتغيبون لإعطاء دروس في مدارس خصوصية تاركين الوظيفة العمومية و أبناء الشعب قي الضياع و التشرد في الشوارع.
10 - الحمريطي مول الحوت الخميس 04 يناير 2018 - 18:23
في نظري التعليم يبقى خط احمر مثل البوطاغاز .لا يجب المساس به عن طريق فرض رسوم على الميسورين كما تقولون لأنه ببساطة يصعب تصنيف المبسورين اتركوا الجميع في المدارس والكليات بدون اداء رسوم لا تسمن ولا تعني من جوع في ميزانية الدولة.
11 - خديجة الخميس 04 يناير 2018 - 18:53
هدا اسمه الضحك على الدقون فالتعليم العمومي لايدرس فيه الا ابناء الطبقة الكادحة اما الباقين فيتابعون دراستهم اما في الخارج او في مدارس البعتات الاجنبية والطبقة المتوسطة تبعت ابناءها للمدارس الحرة .او ان للغنى عندكم تعريف اخر .؟
12 - kadiri الخميس 04 يناير 2018 - 19:33
لماذا تلحون على إخفاء الحقائق يوجد أبناء الطبقة الغنية في كل المعاهـد العليا العمومية و في كليات الطب ،فلماذا لا يؤدي هـؤلاء الناس رسوما على استفادة أبناءهـم من هـذه المعاهـد والحال أنهـم كلهـم أو جلهـم كان يؤدون على أطفالهـم رسوما باهـضة خلال مرحلة التعليم الابتدائي والثانوي حيث لم يكن لهـم أبناء بالتعليم العمومي،فلن نكن موضوعين ولنقل الحقيقة!!! أعرف الكثير من التلاميذ المغاربة الذين درسوا بالتعليم البعثوي وهـم الآن بكليات الطب و مدارس الهـندسة المعمارية و.....لايؤدون أي شيء!!! هـل هـذا معقول؟؟!!
13 - bomaln الخميس 04 يناير 2018 - 20:57
هل
وابناء الطبقة الميسورة يدرسون في المدارس العمومية!!!!
وابناء الطبقة الميسورة يدرسون في المدارس العمومية!!!!
14 - محمد لعوينات الخميس 04 يناير 2018 - 22:05
اولا لجينة و زارية ''''و ليست بلجنة '''' ا نتقلت الى جرادة الجريحة ولاشيء يلزمها في الوعود التي انفلتت كزلات لسان السيد الرباح
ثانيا نتذكر ويتذكرالعارفون بان السيدة بنخضرا الجالسة بجانب السيد الرباح هي المهندسة الفعلية لتخطيط وتنفيذ مراحل اغلاق مفاحم جرادة وما السر وراء حضورها ???ان لم يكن التشفي اما العامل والوالي ورئيس الجهة ما مسوقينش من خلال الهمس والضحك المتبادل بين الاخيرين
ه س ب ر ي س هسبريس رجاءثم رجاء انشري
ثانيا نتذكر ويتذكرالعارفون بان السيدة بنخضرا الجالسة بجانب السيد الرباح هي المهندسة الفعلية لتخطيط وتنفيذ مراحل اغلاق مفاحم جرادة وما السر وراء حضورها ???ان لم يكن التشفي اما العامل والوالي ورئيس الجهة ما مسوقينش من خلال الهمس والضحك المتبادل بين الاخيرين
ه س ب ر ي س هسبريس رجاءثم رجاء انشري
15 - الأستاذ الخميس 04 يناير 2018 - 22:23
لماذا لا يطبق النظام التعليمي الذي يوجد في فنلندا أو كندا أو الولايات المتحدة الأمريكية، الخ؟
16 - juba الجمعة 05 يناير 2018 - 02:02
il n'yaura jamais egalité des chances tant qu'une partie des marocains etudient en francais ou en anglais(tels que les ecoles des missions,al akhaouayne....) et decrochent ,parconsequent ,les meilleurs postes au maroc ou àl'etranger,et le reste des marocains qui etudient en arabe et n'ont droit qu'au miettes.
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