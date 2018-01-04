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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | اعتداء على بائع متجول

اعتداء على بائع متجول

الخميس 04 يناير 2018 - 17:27

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي من الريف الخميس 04 يناير 2018 - 18:27
يجب اعمال القانون. يجب اخلاء جميع المساحات المحتلة من طرف هؤلاء الفراشة والباعة المتجولين وخصوصا قرب المساجد وقبالة المنازل لانهم يحدثون الفوضى والكلام الساقط..وتخصيص اماكن للبيع محلات اسواق مخصصة لهذا الغرض.لاننا مللنا رؤيتهم من الصباح ال المساء.السلطات عليها تحمل المسؤولية وافراغ الساحات وخصوصا قرب المساجد والمنازل انها اصلح شوهة.
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99
2 - rbati الخميس 04 يناير 2018 - 19:02
Pour remettre de l'ordre dans les rues il faut bien de la fermeté. et si les agents d'autorité n'arrivent pas à faire respecter la loi est bien c'est l'anarchie.
On revendique l'évacuation du domaine public c'est de cette façon là qu'on agit partout dans le monde lorsqu'on ne s'exécute pas devant les représentants de la loi.
ou hada dair mouta hmar
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28
3 - من الجحيم الخميس 04 يناير 2018 - 19:13
نلاحض كترات الباعة المتجولين خاصتا في تازة الكل يبيع ويشتري في الارصفة الى متى يتم تحرير الملك العام من الباعة الجائلين في تازة هناك ايدي وراء هده الضهيرة حتى المقهى والدكاكين لم يتركو لراجلين ادنى متر للمرور
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52
4 - انشري يا عزيزتي الخميس 04 يناير 2018 - 19:20
فين هو النظام اسي صاحب التعليق 3 منين جا ولا فين شفتيه باركا من الهضرة الخاوية وهضر على حقك لمهضومين أكلخ شعب فالعالم هو المغربي وبحالك لكاينشر الكلاخ انت ماشايف والو وداوي خاوي لعفو منكم يالعياشة لعفو باين عياش ملي داوي على المواطن وكدافع على السلطة
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-63
5 - يوسف الخميس 04 يناير 2018 - 19:27
السلام عليكم
كن عارفين الجميل ديال السلطة ما تقابحهم و لكن السلطة اعطاتك الحماية و بقيت ناعس و ما بغيت تخدم و قلت تعمل الفراشة في مكان غير قانوني وبكم تكثر الفوضى و بيع كل ما يضر باخوانك وكل هذا عندك عادي و تقول انا مواطن و حر ( ما دير ما تخاف ) سير نيشان ما كاين اللي يكلمك
راه كل ما تزيدو في المشاكل كل ما تزيد ميزانية الانضباط
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27
6 - من اجل الحق الخميس 04 يناير 2018 - 19:29
من يجب عليه ان يتحمل المسؤلية الكاملة هي الدولة وان توفر بديل لهم
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-17
7 - ouchn الخميس 04 يناير 2018 - 19:29
Il faut obeir les ordres pour eviter ce genre de drame. Point a la ligne.
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16
8 - اه يا غير بشويه الخميس 04 يناير 2018 - 19:40
الله يا ودي لا تعليم لا صحة لا شغل و شنو بغيتو يعملو هد الناس واش هما كرهو زعما حتى داك الأسواق مكفياش واش كتضوخو على عباد الله ولا كيفاش
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11
9 - amine27 الخميس 04 يناير 2018 - 20:02
اللوجيك عند المغاربة نريد تدخل المخزن نريد تحرير الملك العمومي نريد الامن و عندما تتدخل الدولة ..المخزن ظالم المخزن خكار تريدوننا ان نموت
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24
10 - la situation réelle الخميس 04 يناير 2018 - 20:22
la vérité c que les marocain sont actuellement partagés. 10% qui travaille et qui bosse pour gagner leur vie et faire avancer le pays sont pour l'ordre et le droit et les 90% qui reste sont des microbes qui cherchent à sucer le sang des braves gens pour en fin récolter le pactole et dépenser les premiers et ils se disent qu'il sont des pauvres... pauvres oui mais d'esprit!
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10
11 - Ahmed الخميس 04 يناير 2018 - 21:44
ان الدولة المغربية لها كامل الصلاحيات لفرض النظام العام على ارضها وفي سمائها وكدلك في بحرها مما جعل السطة التنفيدية مطالبة البائع الجائل اخلاء المكان لكنه رفض لتحجز له ميزانه الدي يستعمله لللوزن الا انه فكر في حبلة لاثارة الر اي العام ا ليتغاطف معه فسقط ارضا ناسيا ومتناسيا ان هناك في عين المكان الهواتف الدكية المحمولة التي صورته هو ساقط على الار ض لو تعرض الى مكروه لنظمت مظاهرات واحتجاجات لان هناك من ينتظر مثل هده الفرصة للركوب عليها عسى ان يربح بعض النقط من طرف الراي العام.
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10
12 - hassan الخميس 04 يناير 2018 - 22:05
A souk sebt olad nema on peut pas passer sur des trottoirs qui sont occupee soit par des extensions des tables des cafes oubien par des marchandises etalees au long du passage.une interventions des autorites est souhaite pour reorganiser cette jeune ville..
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6
13 - badou الخميس 04 يناير 2018 - 22:13
la force auxiliare est une force militaire annexe au travaille de civile,c est la seul royaume au monde qui interfere les force parmilitaire au civilian.
le resulta catastrophique. qui propage la terrore la peur au civilian.le parlement et le people doit interdire ces force ds les ville et village marocain
leur place et defender le citoyen et la patrie a la karkarat sebta et melilia ect
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0
14 - Kamal الخميس 04 يناير 2018 - 22:15
رايت مثل هذه المسرحيات في مناسبات عديدة. الباعة المتجولون يلعبون لعبة القط والفار مع السلطات. عملية الكر والفر يتعامل بها هوءلاء الباعة الخارجين على القانون. نعم، اتعاطف مع مل من يريد كسب قوته بالعمل الجاد، لكن ان نخرق القانون بعرض السلع على الارصفة والساحات العمومية شيء غير مقبول لاسباب باتت واضحة ومتعددة. القانون يجب ان يكون فوق الجميع.
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11
15 - soratca الخميس 04 يناير 2018 - 22:49
Partout dans le monde c'est cela qu'on fait à condition de garantir à ces personnes un minimum pour survivre en attendant de trouver mieux...wach fhamtou oulala
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2
16 - Orlando الخميس 04 يناير 2018 - 23:06
The law is no substitute for morality. Without people revolting, nothing will change.
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-2
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