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كُتّاب وآراء
الحكومة واحتجاجات جرادة
الخميس 04 يناير 2018 - 17:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - wood الخميس 04 يناير 2018 - 18:01
على ما يبدو خصوصا من بعض الفديوهات التي بثتها بعض القنوات الاجنبية ان منجم جرادة لم يغلق كليا بل ان المخزن و جد ان تشغيله بشكل غير قانوني سيكون اكثر مربحا مستغلا فقر الساكنة و سذاجتهم ، فالمخزن يقول ان تشغيل المنجم غير مجدي اقتصاديا و هذا الامر للاسف ينطبق على كل مؤسسات الدولة في المغرب نتيجة السرقة و النهب و نفخ الفواتير ، فتشغيل هذا المنجم بشكل قانوني ستترتب عنه اعباء كحقوق العمال و احترام ساعات العمل و التعويض عن الاخطار بالاضافة الى تكاليف شركات المناولة و فواتير المعدات المنفوخة و المبالغ فيها و الاجور العالية للاطر و المسيرين و العلاوات و السرقة . اما تشغيله خارج القانون فيتم طحن الساكنة مقابل دراهم معدودة بينما يربح المخزن و زبانيته !!
2 - كازاويييي محاييد الخميس 04 يناير 2018 - 18:12
انها خطوة تستحق الاعتراف التي قام بها الوفد الوزاري . على الاخوة في جرادة انتداب الوفد ااذي يمثلهم في الاجتماعات الأخرى مع المسؤولين للوقوف على كل الاقتراحات والحلول والطلبات. وهو تصرف حضاري ومسؤول يجعل الجميع يفتخر بسكان جرادة على الاسلوب الحضاري في الاحتجاج وعلى السلوك المتبع في حل المشاكل العالقة .
تعليق غير لائق
-37
3 - adam الخميس 04 يناير 2018 - 18:25
حتى اموت بنادم عاد كديرو الاجتماعات لك الله يا بلادي
4 - مواطن الخميس 04 يناير 2018 - 20:06
مبروك لساكنة جرادة الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة
تعليق غير لائق
-18
5 - filali الخميس 04 يناير 2018 - 20:10
Toujours même scénario, on attends qu'une catastrophe se produise, et on sort avec des promesses et du blabla pour calmer le jeu, on doit tout d'abord poursuive les responsables et on se demande est ce qu'ils ne savaient pas ce qui se passe dans leur ville et surtout dans ces mines de mort.
6 - ben الخميس 04 يناير 2018 - 20:15
الى السيدwood انا اسكن قريبا من جرادة المنجم اقفل لاسباب غير مقنعة هؤلاء العمال يشتغلون لحسابهم يحفرون الءبار بوساءلهم الخاصة ويبيعون الفحم الى لوبيات معروفين بجرادة باثمان بخسة معمل انتاج الكهرباء ما زال يشتغل يستورد الفحم الحجري من دول اوربا الشرقية ومن كندا وهؤلاء العمال الباساء يبيعون الفحم لمستغلين خواص والدين يبيعونه للعوام من اجل التدفءة واغراض اخرى
7 - متتبع الخميس 04 يناير 2018 - 21:39
اولا لجينة و زارية ''''و ليست بلجتة '''' ا نتقلت الى جرادة الجريحة ولاشيء يلزمها في الوعود التي انفلتت كزلات لسان السيد الرباح
ثانيا نتذكر ويتذكرالعارفون بان السيدة بنخضرا الجالسة بجانب السيد الرباح هي المهندسة الفعلية لتخطيط وتنفيذ مراحل اغلاق مفاحم جرادة وما السر وراء حضورها ???ان لم يكن التشفي اما العامل والوالي ورئيس الجهة ما مسوقينش من خلال الهمس والضحك المتبادل بين الاخيرين
ثانيا نتذكر ويتذكرالعارفون بان السيدة بنخضرا الجالسة بجانب السيد الرباح هي المهندسة الفعلية لتخطيط وتنفيذ مراحل اغلاق مفاحم جرادة وما السر وراء حضورها ???ان لم يكن التشفي اما العامل والوالي ورئيس الجهة ما مسوقينش من خلال الهمس والضحك المتبادل بين الاخيرين
8 - الوقاية اولا. ً!!! الخميس 04 يناير 2018 - 21:44
المغاربة لا ينتظرون من الحكومة الإنصات إليهم.متى حلت بهم كارثة. بل ينتظرون قيام الحكومة بكل الأعمال التي من شأنها إنجاز برنامجها الحكومي الذي نالت به ثقة نواب الأمة ..
9 - عزالدين الخميس 04 يناير 2018 - 21:45
كفانا كذب نفس الوعود بحال الانتخابات الجهة الشرقية منسية من عهد بوحمارة تتكلموا عن تمار التنمية استغلت من طرفكم والتبرع بها ولاهدائها للمغنين في موازين اما الفقراء لهم الله اينك يا عمر ابن عبد العزيز
10 - ج ر الخميس 04 يناير 2018 - 23:43
و سيرو بارك علينا من لكدوب او النفاق .
اتفضاحت. .البارحة الحسيمة اليوم جرادة غدا الله اعلم .
الغريب الحكومة تتحرك حتى تكبر المظاهرات او تخرج عن السيطرة . لا لحل المشاكل ولكن لإسكات الناس خوفا على مقاعدهم و مصالحهم.
اتفضاحت. .البارحة الحسيمة اليوم جرادة غدا الله اعلم .
الغريب الحكومة تتحرك حتى تكبر المظاهرات او تخرج عن السيطرة . لا لحل المشاكل ولكن لإسكات الناس خوفا على مقاعدهم و مصالحهم.
11 - ولد جرادة الخميس 04 يناير 2018 - 23:46
الحل ساهل وباين يجب فقط الجواب على الاسالة
لماذا اعطية رخصة شراء الفحم لشخصين فقط ولم تعمم عِوَض تحكمهم في أسعار الفحم ،،،،
المنطقة الصناعية بجرادة أستغلة من طرف لوبيات العقار أين هي المحاسبة وتتبع الإنجازات
وعود مشاريع التنمية حبر على ورق مقفل عليها في المكاتب
وزيد وزيد كلشي باين للأعمى ولكن دون جدوى
لماذا اعطية رخصة شراء الفحم لشخصين فقط ولم تعمم عِوَض تحكمهم في أسعار الفحم ،،،،
المنطقة الصناعية بجرادة أستغلة من طرف لوبيات العقار أين هي المحاسبة وتتبع الإنجازات
وعود مشاريع التنمية حبر على ورق مقفل عليها في المكاتب
وزيد وزيد كلشي باين للأعمى ولكن دون جدوى
12 - ابو مريم الجمعة 05 يناير 2018 - 00:37
استغرب لماذا لم يرق للكثير من القراء ما كنبه القارئ كازاهي محاييد، من الرغم ان كل ما قاله صحيح...نعم صحيح ان ما قام به الوفد الوزاري حظاري
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