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كُتّاب وآراء
جدل سوق نموذجي
الخميس 04 يناير 2018 - 23:01
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 05 يناير 2018 - 03:08
أعيباد الله منعوا هذا النوع من السوق الذي يشكل خطرا على صحة الإنسان . بالله عليكم واش بحال هذا النوعية ديال هذا سوق ديال الحوت يسمح لنا نبيع الأسماك على هذا الطريقة كما نراه على الفيديو كيف ؟
A3ibad allah interdisez ce type marché qui risque de coûter la vie aux consommateurs en absence d'hygiène . regardez cette état dans ces gens vendent ce poisson sur la chaussée .ces gens veulent gagné de l'argent a tout prix et compris au risque de la santé humaines allahoma hada mounkar
A3ibad allah interdisez ce type marché qui risque de coûter la vie aux consommateurs en absence d'hygiène . regardez cette état dans ces gens vendent ce poisson sur la chaussée .ces gens veulent gagné de l'argent a tout prix et compris au risque de la santé humaines allahoma hada mounkar
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