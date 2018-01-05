24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
05/01/2018
الأيام القادمة
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:59
|07:30
|12:38
|15:14
|17:36
|18:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟
- الحكومة تلتزم بإتقان التلاميذ الحاصلين على الباكالوريا لأربع لغات
- دراسة تتوقع تفوق عدد المسلمين على اليهود بأمريكا عام 2040
- أسامة وبلال ومريم .. أشقاء صم وبُكم يتحولون إلى أبطال عظماء
- رفع أسعار المواد الاستهلاكية ينذر بتوتير علاقة الحكومة والنقابات
- داء السعار في المغرب .. مرض قاتل يفتك بحياة الإنسان والحيوان
أسامة وبلال ومريم .. أشقاء صم وبُكم يتحولون إلى أبطال عظماء (5.00)
تحضير الأوقاف لحلة جديدة يوقف الكراسي العلمية بمساجد المملكة (5.00)
- الداودي: الزيادات في الأسعار "طبيعية" .. ورفع دعم "البوطا" قريب - (216)
- الحكومة تلتزم بإتقان التلاميذ الحاصلين على الباكالوريا لأربع لغات - (121)
- رفع أسعار المواد الاستهلاكية ينذر بتوتير علاقة الحكومة والنقابات - (84)
- رئيس الحكومة: مجانية التعليم مستمرة .. ورسوم تسجيل للأسر الميسورة - (71)
- البنتاغون يمنح المغرب دعما ماليا لمحاربة الإرهاب ورصد "الدواعش" - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فاطمة تحلم بكرسي كهربائي
الجمعة 05 يناير 2018 - 00:01
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - فتاح الجمعة 05 يناير 2018 - 00:25
حين يرحم الإنسان الحيوان وهو يقسو على الإنسان يكون منافقاً في ادعاء الرحمة.. وهو في الواقع شر من الحيوان..
2 - Bern الجمعة 05 يناير 2018 - 00:27
بسم الله الرحمن الرحيم
في الاول هدرتي مزيان ولاكن في الاخر تقبتي الورقة وخصرتي الطرح دأبا لمغاربة كلهم عاقو وعارفين شكون لدير العصا في الرويدا وشكون لمحطم المعاق والصحيح وأتمنى لك التوفيق .
في الاول هدرتي مزيان ولاكن في الاخر تقبتي الورقة وخصرتي الطرح دأبا لمغاربة كلهم عاقو وعارفين شكون لدير العصا في الرويدا وشكون لمحطم المعاق والصحيح وأتمنى لك التوفيق .
3 - FAICAL الجمعة 05 يناير 2018 - 00:58
راه كاينين بعظ العاءلات في المغرب عندهوم ثلاثة حتى ربعة ديال المعاقين ومخبعين في الاكواخ ديالهوم والدبان تيدور عليهم وحتى الدود الله يستر نايد فيهم والدولة كاع مامسوقا ليهم وهذا هو المغرب يا اختي فاطمة والله غالب كلنا فقراء وماعندنا مانديرو
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3