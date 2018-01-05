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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | فاطمة تحلم بكرسي كهربائي

فاطمة تحلم بكرسي كهربائي

الجمعة 05 يناير 2018 - 00:01

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - فتاح الجمعة 05 يناير 2018 - 00:25
حين يرحم الإنسان الحيوان وهو يقسو على الإنسان يكون منافقاً في ادعاء الرحمة.. وهو في الواقع شر من الحيوان..
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2
2 - Bern الجمعة 05 يناير 2018 - 00:27
بسم الله الرحمن الرحيم
في الاول هدرتي مزيان ولاكن في الاخر تقبتي الورقة وخصرتي الطرح دأبا لمغاربة كلهم عاقو وعارفين شكون لدير العصا في الرويدا وشكون لمحطم المعاق والصحيح وأتمنى لك التوفيق .
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3
3 - FAICAL الجمعة 05 يناير 2018 - 00:58
راه كاينين بعظ العاءلات في المغرب عندهوم ثلاثة حتى ربعة ديال المعاقين ومخبعين في الاكواخ ديالهوم والدبان تيدور عليهم وحتى الدود الله يستر نايد فيهم والدولة كاع مامسوقا ليهم وهذا هو المغرب يا اختي فاطمة والله غالب كلنا فقراء وماعندنا مانديرو
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