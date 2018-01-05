طريقة "ليكاليزاسيون" الجديدة

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كُتّاب وآراء
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الجمعة 05 يناير 2018 - 00:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - الغاء تصحيح الامضاء الجمعة 05 يناير 2018 - 00:28
يجب الغاء تصحيح الامضاء لذا على كل مواطن ان يتحمل مسؤولية امضائه او الصور طبق الاصل تحت طائلة القانون الزجري,وبذلك نكون قد قربنا الادارة من المواطنين واعفيناهم من رسوم التنبرالتي تذهب لجيوب الفاسدين عفوا لصندوق المجلس او الجماعة
2 - عزيز usa الجمعة 05 يناير 2018 - 00:31
شفتو علاش 25 درهم واجبة تطبق ،شوفو داك خاينة منين قاطع متعودة دايمن هه
3 - لنعتز بلغتنا العربية الجمعة 05 يناير 2018 - 01:07
هناك الكثير من المخلوقات التي تعاني من مركب النقص تجاه اللغة العربية و لذلك يحشون حديثهم بمفردات من اللغة الفرنسية للإشار? أنهم قافزون.
لكن كيف يكون الحال إذا كانت فرنسيتهم سقيمة و بدل أن يكسبوا بعض النقاط يسقطون من أعين السامع بهذه اللغة التي " لا علاقة "
و إن حازوا استحسانا فممن هم أجهل منهم.
بيت القصيد لا نقول : égalisation ولكن نقول : légalisation
لكن كيف يكون الحال إذا كانت فرنسيتهم سقيمة و بدل أن يكسبوا بعض النقاط يسقطون من أعين السامع بهذه اللغة التي " لا علاقة "
و إن حازوا استحسانا فممن هم أجهل منهم.
بيت القصيد لا نقول : égalisation ولكن نقول : légalisation
4 - saood الجمعة 05 يناير 2018 - 01:51
تخفيف المشقة على المواطن شيئ محمود وتقريب الادارة مبتغى لكن هل تم اتخاد الاجراءات الاحتياطية الازمة لضبط هذا الاجراء فتطابق النسخ مع الاصول يمكن ان تقوم بها اي ادارة مستقبلة للوثيقة ويمكن ان يشهد الموظف مستقبل الملف على مطابقة النسخ للاصول لكن بخصوص تصحيح الامضاء فهو اشهاد تحفه كثير من المخاطر وفي اغلب الاحيان ينصب على عقود عرفية وفيه حقوق المواطنين ولذلك احاطها المشرع سابقا بكثير من التشدد والتعقيد والضبط بحيث الزم حضور الاطراف الموقعة وحفظ توقيعاتهم وتواريخ التوقيع في سجلين مطابقين موقمين تحتفظ الجماعة في اخر السنة بواحد ويوضع التاني لدى النيابة العامة كما يحتفظ الموظف بنسخة من الوثيقة المصادق على توقيعهم عليها في محفوظات الجماعة وكل هذا لضمان الحقوق والمعاملات وكثيرا ما يطعن في صحة توقيع احد الاطراف امام المحاكم بحيث تعود المحكمة الى اصل التوقيع المحفوظ في سجلاتها للخبرة والتاكد ونفس الشيئ يجب ان يحصل حاليا مع الادارات الاخرى والا لعمت الفوضى في المعاملات والعقود والكل يعرف اساليب المدلسين والمزورين كما ان توقيعات ضباط الحالة المدنية ونوابهم هي موضوعة لدى النيابة العامة
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